CERRÁ Y VAMOS

Llegamos al último número del año, ¿y qué año eh?

Elecciones a destajo, campañas muy pobres y mucha manija.

La alegría va por barrios, algunos festejan, otros mastican derrotas.

Algunos devenidos en intelectuales descubrieron la batalla cultural y

le achacan a Gramsci y a sus Cuadernos de la Cárcel, su fracaso.

Esperemos que la soberbia no les nuble la mente a los ganadores.

La personalidad y trayectoria política de Yamandú es una garantía.

Se viene la transición civilizada como siempre, bien a la uruguaya.

El nuevo gobierno será para todos y en muchos temas no hay grieta

posible, las necesidades ciudadanas no admiten la menor demora.

Problemas sobran, la cuestión es hallar brazos que los solucionen.

Somos optimistas, creemos en acuerdos nacionales interpartidarios.

Por nuestra parte, andamos con grandes sueños y muchas ideas.

Estamos dispuestos a dar vuelta toda la casa, y empezar de nuevo.

Se arrimó al fogón una barra de gurises, tampoco la pavada, son

cuarentones, dispuestos a remover nuestras analógicas neuronas y

marcarle al pasquín una impronta moderna acorde con los tiempos.

Nuestra condición innegociable es la pluralidad de aportes y los

intentos jueves a jueves, de abrir cabezas y armar mucho debate.

Hay un grupo de “fierro” que sigue al firme desde hace mucho

tiempo, sin ellos llegar a veinte años, hubiera sido algo imposible.

Sumamos sangre nueva y con esa transfusión polifacética,

esperamos seguir generando quincho en la penillanura mediática.

Nos vamos al descanso veraniego, que buena falta nos hace, pero

no tengan dudas que venimos a sacudir con fuerza el año 2025.

Ojalá nos extrañen, nos vemos en febrero.

Alfredo García

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.