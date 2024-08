Charla con Fede Alvarez por Martín Imer

Hoy llega a las salas de todo el país Alien: Romulus, nueva entrega de la saga iniciada en 1979 con dirección de Ridley Scott y guion de Dan O’Bannon, y si bien la franquicia tiene muchos fanáticos tanto en el mundo como en nuestro país, la realidad es que aquí la vivimos de una forma muy especial ya que se trata del regreso detrás de las cámaras del compatriota Fede Alvarez, responsable de Posesión infernal y No respires, cuya última película como director había sido La chica en la telaraña en 2018.

Junto al también uruguayo Rodo Sayagues, clásico co-guionista del director, Alvarez se embarca en un nuevo desafío para su ya impresionante carrera: tomar las riendas de una franquicia de género mundialmente reconocida e imprimirle un toque distintivo a la par que respetar las claves que le dieron fama a esta particular historia de terror en el espacio, y lo hace a través de una historia original que transcurre entre los eventos de Alien: el octavo pasajero y Aliens: el regreso sin apelar a recursos nostálgicos que son tan clásicos en los revivals que vemos actualmente de franquicias clásicas.

De esta manera, Alvarez se consagra como un director totalmente cómodo en el reino de los blockbusters, vertiente hollywoodense que está en desesperada búsqueda de autores de su calibre: artistas con imaginación visual, buen manejo de los presupuestos y conexión con la platea para saber lo que esta busca en las películas de este estilo. En este aspecto, e incluso antes del estreno oficial, el uruguayo ya se ganó los corazones de los fanáticos al asegurar que la mayor parte de lo que se ve en pantalla fue logrado a través de efectos prácticos como maquillaje, trabajo de maquetas y animatrónicos, en lugar de recurrir al trabajo digital de CGI que muchas veces suele resultar una distracción a pesar de ser el modelo corriente en el cine norteamericano y una solución fácil para los realizadores. Ese esfuerzo extra se ve reflejado en la gran pantalla, ya que las imágenes que se han compartido muestran un universo profundamente inmersivo debido al realismo de los elementos que aparecen en escena (nuevamente Fede toma la lección de Scott de mostrar maquinaria ligeramente gastada, como sería en la vida real, a pesar de la ambientación futurista) y la respuesta genuina de los actores ante los elementos físicos que tienen en la escena. Sobre este estreno, el hecho de conocer a una leyenda como Ridley Scott, su cine y el sentimiento de estrenar en su país, pudimos conversar con Alvarez en una rueda de prensa exclusiva que el cineasta realizó en Montevideo.

¿Cómo te sentis ante el estreno de la película mundialmente?

Mundialmente re bien, a mí igual siempre lo que digo es que lo me pone más nervioso y me da más ansiedad y más expectativa es estrenarla en Uruguay, siempre, porque es el cine donde fui toda mi vida, el barrio de toda mi vida, mis amigos, y queres que la vean tus amigos, que la vea tu familia, que la vea la novia esa que te dejó en el liceo (risas). Pero realmente es donde significa algo todo esto. En otros lugares es como ‘Bueno, es increíble’ pero es como más abstracto, no es el lugar donde crecí entonces significa menos, pero para mí no es hasta que vengo acá y tengo una entrevista con Jackie Rodriguez Stratta que siento que trabajo en el cine.

El habla de todas las películas y ahora habla de la tuya…

Por eso, siempre es el momento que significa emocionalmente algo para mí.

¿Hay una presión extra en tu mente por el hecho de hacer películas que sabes que van a tener una llegada tan masiva al público?

Creo que no. Creo que también estoy acostumbrado, de alguna manera nunca pasé por cómo se dieron las cosas nunca pasé por el momento ese de cine independiente cuando haces una película que la ve nadie, osea, mi primera película ya era un boom masivo en su momento y No respires el doble, y uno se acostumbra a que esa es la realidad de que la va a ver mucha gente — y es lo que queres, la presión es que no la vea gente. La presión sería ‘uh, que bajón si no la ve nadie’ Si me decis que la va a ver mucha gente no me da presión, me da alegría, porque es lo que quiero, que la vea mucha gente, porque ahí conectas con el mundo y con la gente que es lo más lindo.

Alien: Romulus vuelve a ese universo de las primeras películas de la saga. ¿Qué podes contar sobre la película en sí, de quienes son estos personajes?

Esta vez la clave era elegir una historia nueva y una historia sobre todo que no necesitara conectarse con las otras, yo creo que hay toda una generación que no vio las otras películas y quiere entrar pero es fundamental que no haya conexiones que le hayan sentir que se pierden la película, y esto tiene un grupo de gente joven, de 20-y-pocos años y viven en una colonia al fin del mundo, lejos de todo, muy venida a menos, donde no hay mucho futuro, no hay muchas opciones: o ser mineros, o granjeros, y el grupo de personajes lo que quiere es buscar una manera de salir de ahí, viajar a este otro planeta que se llama Yvaga, que significa Paraíso en guaraní, y es a donde ellos quieren ir y realmente van a encontrarse con grandes obstáculos que representan un poco todo por lo que todos tenemos que pasar para llegar a una vida mejor.

En tu cine hay dos vertientes muy distintas. Primero, ese cine muy directo, sangriento, y por otro lado, ese suspenso casi Hitchcockiano. ¿En cuál de ellos te sentís más cómodo?

Yo creo en todos. Depende lo que la historia requiere, tiene que ser natural, eso es lo más importante para mí, tiene que ser orgánico y merecido también. Si hay una buena historia genera todos esos momentos, pero con autenticidad y honestidad. Todo lo que tiene que ver con hacerte engancharte a la pantalla y no poder pensar en otra cosa que en lo que está pasando ahí es la magia del cine para mí. En ese momento, con una buena película no estás pensando en dónde estacionaste, si vas a tener que ir a otro lado, cómo vas a volver a tu casa, nada, tenes que estar solo ahí por dos horas donde el mundo real desaparece y lo único que existe es el mundo de la película y esa es la tarea de la historia y mi trabajo es ese. Cuando haces mal tu trabajo y tenes malas actuaciones, malos personajes o una historia aburrida empezas a pensar en otra cosa, sacas el celular, y ahí es cuando fallamos. El objetivo número uno es ese.

Si tuvieras que inscribir Alien: Romulus en uno de esos dos, ¿en cuál lo harías? ¿O es un punto medio?

Yo creo que es un punto medio, pero el suspenso es una gran parte de la historia, también tiene mucha acción, tiene hasta elementos de aventura la historia también, pero tiene momentos muy típicos nuestros (risas).

Comentabas que de chico veías las películas en el cine, imagino que las de Ridley Scott habrás mirado un montón. ¿Cómo fue conocerlo?

Es increíble, la verdad que es un privilegio de la vida, es un gran maestro y es una persona muy sabia, ya tiene 80 y algo de años y toda una experiencia brutal, años de experiencia haciendo películas y con una obra gigantesca que a veces hasta la gente se olvida, de todas las cosas que ha hecho, por lo que para mí fue un privilegio total y tener a alguien así que me ha ayudado muchísimo con la película y que siempre está disponible para apoyar en lo que sea… Un gran ídolo. De hecho, ayer di una charla en Cinemateca y me emocioné saliendo del parking porque había un poster de Thelma y Louise y les digo ‘Esta es de Ridley, la hizo mi amigo’ (risas)

La película llega a salas de cine de todo el mundo, en un contexto en el que también el streaming forma parte de la conversación eterna: el cine vs. el streaming. Vos siempre has hecho películas de cine. ¿Harías una película de streaming o seguis defendiendo la experiencia cinematográfica?

La haría si no tengo más remedio, la verdad, pero lo he evitado constantemente porque siento que no genera lo que debería generar que es que todo el mundo en un momento particular esté prestando atención a un grupo selecto de películas. Es una manera de proteger al cine, decir ‘sacamos este fin de semana dos películas, la próxima otras dos, o una, y que la gente preste atención a ese grupo’ y nos hace hablar de esas películas, decir ‘ché, ¿la viste?’. El streaming sale y como tenes 5, 10 años para verla, decis ‘bueno, la veo después’ y la ves solo, de cierta manera, la ves cuando nadie más la está viendo, a menos que casos muy precisos en donde justo llega algo que la gente está esperando y pasa mucho eso, pero eso es abandonar un poco el cine, porque hasta en VHS que era una experiencia en tu casa estabas esperando que se editara en VHS, salía y llegaban muy pocas películas nuevas al videoclub, en mi época, entonces llegaba una e ibas a intentar alquilarla y al haber una copia llegabas a intentar sacarla y ‘no está…’. Llegó un momento que te dejaban reservarla, entonces la reservabas y esperabas a que alguien la devolviera y te tocaba a vos verla, entonces imaginate… Todo el barrio repartiendo la misma copia, una a la vez.

La hacía muy comunal a la experiencia.

¡Total! Entonces todo el mundo estaba hablando de eso. A veces había dos copias, si era media popular, y después cuando llegó Blockbuster ya era ¡mira, hay 6 copias de la pelí nueva! Pero incluso en Blockbuster había varias pero eran tantas y eran las nuevas y todo el mundo quería ver las nuevas que se habían editado entonces eso es una manera de proteger al cine, me parece.

