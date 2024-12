Charla con Kiara Supini por Martin Imer

Hace algunos días llegó a los cines locales Simón de la montaña, co-producción entre Argentina y Uruguay protagonizada por Lorenzo Ferro, quien interpreta a Simón, un joven que no logra reconocerse entre la gente que lo rodea. Su búsqueda de personas con las que sentirse cómodo lo lleva a conocer un grupo de chicos con discapacidad quienes tratan también de encontrar su lugar en el mundo. Es una película emotiva sobre las virtudes que nos acercan como seres humanos, y dentro del grupo de actores no profesionales destaca Kiara Supini, quien interpreta a ‘La colo’ y con quien charlamos para VOCES en una entrevista en donde desplegó toda su simpatía.

¿Cómo te sentís ante el estreno?

Me siento muy feliz, contenta, y no sé qué otra cosa más decir, qué inventar (risas), pero todo excelente, así que para mí, esto es como empezar una nueva vida, ver muchas cosas, aprender, que eso es lo que se tiene que justificar en el centro del cine, y me siento muy contenta, muy emocionada y muy alegre también.

¿Qué te pareció verte en pantalla?

La primera vez que me vi fue asombroso, pero me re divertí. Filmar en la montaña fue una experiencia que nunca me imaginé hacer, trabajar con el Toto Ferro también fue una locura, de conocerlo, porque yo me enamoré del Toto para hacer bien el personaje adentro de la película.

Es muy realista la relación que tienen. ¿Cómo la construiste?

Lo tenía planeado, lo planee yo.

¿Cómo fue ese plan?

En los ensayos, antes de ir a filmar la peli – porque yo, al Toto no lo había conocido antes – y ahora, ya que lo conozco, ensayé con él y todo eso, lo conocí desde ahí, y yo nunca me imaginé que iba a filmar una película con él y fue muy divertido, una experiencia única. Filmar en todos lados — bueno, casi en todos lados… (risas)

¿Cómo fue el proceso en el que te llamaron para la película?

A mí me llamaron porque yo tengo un amigo que se llama Pehuel y él quería que yo esté en la película. Yo hago comedia musical y Federico Luis [director] me conoció ahí en comedia musical, yo bailando un tema, y primero me mintió, porque dijo que iba a ser un cortometraje para algo de la facultad y al final ¡era mentira! Me lo creí yo. Y al final Federico vino a mi casa con Jose [productora del film]y con Flopi [coach actoral del elenco].

¿Y cómo fue el meterte en ese personaje?

Yo no tenía ni idea de cómo ser La colo, pero bueno, me pusieron en modo personaje, y acá estoy.

¡Seguis colo!

Sí, ya soy, pero yo me teñí por la película, porque al principio me lo querían cortar el pelo, y les dije ¡no, olvidate!, entonces al final mi papá no quiso y lo tengo largo.

¿Te costó adaptarte, estar frente a la cámara?

Pasa que para filmar, yo no sabía cómo era al principio, pero después me enseñaron como iba a hacer Federico, él me dijo que haga esto, aquello, lo otro, y así.

¿Te gustaría volver a actuar?

Me encantaría, ¡y me encantaría hacer Simón de la montaña 2!

¿Cómo fue para vos volver a la rutina después del rodaje?

Después del rodaje fuimos todos a comer pizzas, hubo baile, de todo, todos festejando, pero primero comimos una pizzas, nos abrazamos, terminamos el rodaje. Federico Luis, no sabés como lloraba, ¡como un bebé! (risas)

******

VENTANA SUR, UN HITO EN MONTEVIDEO

El próximo 2 de diciembre inicia, por primera vez en Uruguay, Ventana Sur, evento que engloba al sector audiovisual del Río de la Plata ya que se trata del mercado de contenidos más importante de la región. Tradicionalmente realizado en Argentina entre el INCAA y el Marché du Film del Festival de Cannes, este año ACAU (Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay) logró lo que parecía imposible: poder proporcionar desde nuestro país la logística necesaria para poder llevar a cabo un evento de semejante calibre; para dar una idea al lector, anualmente Ventana Sur recibe a más de 3500 invitados acreditados entre compradores, vendedores y figuras clave de las cadenas de cine y las plataformas de streaming.

Según anuncia su sitio web, ‘En 2024, Ventana Sur tendrá lugar del 2 al 6 de diciembre en Montevideo cuando, por primera vez, Uruguay tendrá el privilegio de recibir a los protagonistas más importantes de la industria audiovisual internacional. La edición, denominada Río de la Plata, tendrá una fuerte impronta de su país anfitrión: un evento a escala humana, con talento, excelencia, profesionalismo, transparencia y cercanía. Siguiendo la tradición de Ventana Sur, será un evento organizado en secciones, feria-mercado, conferencias, conversatorios, screenings y encuentros. En esta oportunidad, además de las ya clásicas secciones de Ventana Sur (Primer Corte, Copia Final, Animation, Blood Window y Maquinitas), se crearon nuevas con el objetivo de aportar una renovación en la propuesta: Latam Series Market, En Breve, Entre guiones y Ventana Doc. A través de sus diferentes secciones y de sus actividades como conferencias, proyecciones y Video Librería, Ventana Sur promueve contenidos latinoamericanos de todos los formatos y géneros brindando un amplio abanico de posibilidades de negocios y promoción único en la región.’ Será, sin lugar a dudas, uno de los acontecimientos más comentados del próximo mes.

