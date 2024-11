Damien Leone habla de ‘Terrifier 3’ Por Martín Imer

El pasado fin de semana, coincidiendo con Halloween, llegó a los cines Terrifier 3 – payaso siniestro, una cinta cargada de sangre y violencia que se volvió la sensación entre el público local e internacional. Art el payaso, el sanguinario asesino que está en la misma liga que Freddy y Jason, vuelve a hacer de las suyas en una película que ha causado polémica por sus inquietantes imágenes y los reportes de desmayos y vómitos en varias salas alrededor del mundo. En esta oportunidad, pudimos dialogar con el director de la cinta, Damien Leone, quien se abrió paso en Hollywood desde la humilde primera entrega, hecha con apenas 35 mil dólares, hasta esta tercera, que lleva recaudados más de 50 millones en todo el mundo.

¿Cómo estás tomando este gran éxito que es Terrifier 3?

Es muy surrealista. Mi reparto y el equipo estaban todos muy contentos, exultantes, abrumados, por mucho que creyéramos en esta franquicia y la hayamos visto crecer con el tiempo, cada vez que lanzamos una nueva película, la base de fans crece, la popularidad crece, y eso siempre nos sorprendió. Nunca en un millón de años pensamos que llegaría a este nivel y que de hecho sería la película más taquillera, la número 1 en Estados Unidos durante todo un fin de semana. Es muy surrealista, pero estamos muy agradecidos, porque es un testimonio de los fans, de verdad, es un testimonio de la base de fans y lo mucho que ustedes amaron esta franquicia porque no teníamos marketing, ni publicidad, teníamos muy poco, todo es orgánico, todo es boca a boca, así que nunca subestimen el poder de los fans del terror.

¿Con más dinero, viene más responsabilidad?

Sí, mucha, mucha. Tiene pros y contras, por ejemplo, las ventajas son que puedo contratar a mucha más gente, un equipo mucho mejor, y se obtiene una película bastante atractiva visualmente. Esta vez pude contratar a un equipo de efectos de maquillaje para que se encargara de todo eso, así que pude hacer la película en menos tiempo, pude concentrarme más en mis actores y mi diseñador de producción, en todas esas cosas técnicas y simplemente tratar de obtener mejores actuaciones, siendo… ya sabes. Todo eso es superior en esta película, pero los aspectos negativos son que tuvimos que hacer la película en un tiempo muy breve, así que una vez que el tren salía de la estación no podías parar, mientras que mis otras películas eran muy relajadas, podía parar cuando quisiera; aquí tenía 9 o 10 semanas para trabajar, así que eso no pasó aquí, el tren salía de la estación, las agendas estaban marcadas, simplemente teníamos que rodar esta película. Así que eso da miedo, y además ahora tienes que lidiar con los sindicatos y con toda esa gente detrás de escena que hace que tu vida sea un absoluto infierno. Un absoluto infierno. Así que teníamos a todos estos sindicatos presionándonos y diciéndonos lo que podíamos y lo que no podíamos hacer o amenazándonos con que nos iban a clausurar si no hacíamos esto o… Así que eso estaba en nuestras mentes todos los días, cada día que iba al set, la posibilidad de que nos clausuraran estaba ahí, así que eso es una capa adicional de presión que no es nada positivo para tu creatividad, para la moral en el set, así que fue muy feo, no fue divertido, pero aprendes y espero que podamos evitar cosas así en el futuro, pero fue… Estoy feliz, estoy muy, muy feliz con el producto terminado, y creo que -ciertamente en lo técnico- es la película más atractiva que hicimos y tiene las mejores actuaciones de la trilogía. Si va a ser o no la película favorita de alguien, es subjetivo, son como tres sabores diferentes, Terrifier 1, 2 o 3, hay amor para cada una de ellas.

Hay algo muy interesante en Art el payaso, en este gran personaje que da mucho miedo, pero a veces es muy cómico. Como director, ¿consigues mantener en tu cabeza ese equilibrio entre hacer que el personaje dé miedo, pero también sea divertido?

Mucho. Hemos sido un poco más generosos a la hora de inyectar humor en Art el payaso porque al público le encanta reírse de este personaje y les encanta lo peculiar que es. Siempre les digo a todos, especialmente a David, que interpreta a Art el payaso, que, en primer lugar, Art el payaso es siniestro, aterrador y malvado, y no podemos adentrarnos demasiado en ese territorio cómico. Muchas veces en el set, hay momentos en los que tenemos la oportunidad de improvisar mucho, y dejo que David vaya muy lejos, si podemos permitirnos tener tomas adicionales le digo: «David, ve a jugar, diviértete» y él lo lleva muy lejos, hasta el punto de que parece un dibujo animado de los Looney Tunes, donde parece Bugs Bunny. Tenemos todo un espectro en el que no hace nada y es un asesino a sangre fría sin prácticamente ninguna personalidad, hasta llegar a ser Bugs Bunny y luego, cuando llego a la sala de edición, puedo elegir, puedo escoger y básicamente puedo moldear la actuación y, dependiendo de dónde estemos en la película, si siento que ‘en este momento necesito un poco más de ligereza, o en este momento necesito que sea mucho más aterrador y oscuro’, puedo moldear prácticamente la actuación en la sala de edición, pero somos muy conscientes de mantener ese equilibrio de mantener a la audiencia interesada en este personaje y que le guste este personaje, pero también temiéndolo, así que es un equilibrio perfecto que tenemos que tratar de lograr.

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.