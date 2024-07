De cara a octubre ¿cómo se posicionan los candidatos? por Alejandro Guedes

Dejando atrás las internas y los diversos análisis que nos han llegado a través de los medios, ahora es momento de ver cómo los principales candidatos recalibran sus estrategias hacia el 27 de octubre. Se perfila una competencia electoral de final más que abierto. Pero con cambios sustanciales respecto a lo que fue 2019. Lo que antes era un modelo de competencia con un Frente Amplio defendiendo su gobierno, por un lado, y una constelación de partidos opositores intentando coordinar para desplazarlo bajo un liderazgo incipiente de Lacalle Pou, ahora cristaliza como un juego de dos grandes coaliciones. Recordemos que este escenario no era evidente tras la inauguración de la entonces novel coalición multicolor allá por 2020, a la cual ya se le daba fecha de caducidad. Sin embargo, la arquitectura y funcionamiento de esa “nave” política es lo que hoy, desde el vamos, le imprime una lógica coalicional al bloque que amalgama a blancos, colorados, cabildantes e independientes. Bajo ese marco, a continuación, lo que proponemos es analizar las potencialidades, los desafíos, riesgos y debilidades que rodean a los candidatos que compitieron en la interna.

Frente Amplio

“La historia no se repite, pero sí alecciona”, decía Timothy Snyder, un reconocido catedrático de Historia en un reciente libro. Esa frase calza justo para un Frente Amplio que a diferencia de lo que sucedía hace cinco años, aprendió la lección. La noche del domingo 30 de junio, ante el triunfo de Yamandú Orsi se ejecutó un plan cuidadosamente estudiado, desde la rápida presentación de la fórmula, los discursos no improvisados, la estética del acto. Eso sumado a una participación que superó las expectativas (no las iniciales de alcanzar 500 mil votos, pero sí la de alcanzar los 400 mil) le dio el impulso necesario para nutrir de argumento el relato de un Frente Amplio fortalecido, conforme a lo que vienen señalando las encuestas de opinión. Es que el Frente Amplio en este quinquenio ha logrado acercarse a lo que fue su desempeño de noviembre de 2019, alejándose del guarismo de octubre. Ese electorado que cambió de un bloque a otro con un mes de diferencia es el que ha inaugurado el puente que ahora será clave para definir la elección. La incógnita ahora es ver cómo la fórmula Orsi-Cosse le llega a ese electorado, a los indecisos en general y particularmente la capacidad que tenga para recuperarse en el interior del país. Estos aspectos serán claves para confirmar el favoritismo previo. En ese necesario avance hacia la disputa del voto de centro a primera vista el Frente Amplio no cuenta ya con lo que fue el astorismo como bloque con un líder claro. Bergara no logró mantener lo que había construido Astori en una corriente de apoyo de cara a la interna. No obstante, estos sectores que lucen fragmentados si se los contrasta con lo que ha sido el desempeño del MPP y el Partido Comunista, tuvieron una votación considerable en la interna, por lo cual hay que ver cómo se presentan de cara a octubre y cómo eso tracciona votos para la coalición frentista.

Por otra parte, el plebiscito por la reforma de la seguridad social va a ser un tema que seguramente esté en la agenda mediática. Es probable que el propio Presidente lo utilice para entrar en la campaña. Ahí la interrogante es la postura que asuma el Frente Amplio y la forma de referirse al tema ya que la propia fórmula tiene posiciones distintas, siendo más enigmática la postura de Cosse. Este factor no es menor. Si bien se habla poco, todos sabemos que por su impacto fiscal la aprobación o no del plebiscito es igual o más importante que las propias propuestas programáticas de los candidatos. Por ende, a esta altura sería hasta poco serio mantener la estrategia de no asumir una postura clara y fundada sobre este tema.

Partido Nacional

Al contrario del Frente Amplio el golpe de timón de Delgado sorprendió al presentar como compañera de fórmula a Valeria Ripoll. Entiendo que en el análisis no se puede subestimar el tacto de los políticos para tomar decisiones. No es la idea caer en un análisis lineal de decir que fue acertado por tal y cual motivo, o lo contrario, en virtud de los abucheos que se escucharon en pleno acto y el traspaso casi automático de la ex fiscal Fosatti a filas coloradas. Seguramente, hay una decisión estudiada y fundamentada en estudios de opinión pública, en grupos focales, etc. Sin dudas es una jugada arriesgada, pero todo el tiempo los políticos conviven con ese tipo de decisiones y la sensibilidad propia de quienes viven tomando el pulso a la ciudadanía en el territorio.

Se puede leer que en filas de Delgado se asume que una ex sindicalista mediática como Ripoll, agrega a la fórmula capacidad para conectar con ese perfil de votante que está en disputa con el Frente Amplio. A la luz de las críticas internas que se han escuchado, el riesgo ahora es mimetizarla en la tradición blanca. Eso iría en detrimento justamente de la premisa por la cual se entendió que su perfil era el necesario para complementar a Delgado. Por otro lado, un riesgo potencial es la fuga de votos por derecha. Ahí es quizás donde entra la lógica coalicionista en el análisis. De hecho, es probable que algunos de los socios aprovechen esta movida para atraer parte de esos votos. Pero en todo caso serán movimientos dentro del propio bloque de la coalición. Por último y no menos importante, el anuncio de que Lacalle Pou integra la lista al senado, es clave para la competencia política. Este es un factor que puede gravitar fuertemente tanto a la interna de la coalición como en la disputa del electorado con la oposición. Además, tendrá el aditivo de ver al presidente liderando nada menos que la defensa de la reforma de la seguridad social como ya ha anunciado.

Partido Colorado

Primero, poner en contexto la realidad del partido, ya que la figura emergente de Andrés Ojeda parece encandilarlo todo. El Partido Colorado tuvo un marcado retroceso electoral respecto a la interna 2019, donde de la mano de Talvi, el partido logró crecer en su capacidad de atraer votos externos a su colectividad. Esa realidad cambió. Lo que vimos fue el crecimiento exponencial de un líder emergente dentro de un marcado descenso en el nivel de votación de su partido.

Dicho lo anterior, el triunfo de Ojeda le da un aire muy fuerte de renovación al partido. Renovación que hoy en día es un bien simbólico que genera mucha avidez en las personas. Eso ya es materia de la sociología, pero no quiero dejar de señalar ese afán de buscar lo novedoso, lo fresco. En ese punto hay un capital simbólico que parece estar muy claro entre los asesores que llevan a cabo la campaña del candidato. Ojeda se presenta como un candidato de la coalición, minimiza la identificación partidaria y se embandera con la identidad coalicionista, esa de la que hablamos al inicio. La fórmula con Robert Silva le da el equilibrio que mandatan los resultados electorales, para que a la interna todos se sientan representados y no queden excluidos. Sin embargo, hasta el momento la prioridad comunicativa no pasa tanto por la fórmula, sino por el candidato. En otro nivel, la incógnita sobre la participación de Pedro Bordaberry sigue estando latente. Hace ya un año publicábamos en Voces una nota titulada “No viene, vuelve”, pensando en su posible retorno. Como precandidato no fue, ¿podrá ser en una lista al senado? Sin dudas podría ser una buena jugada para los colorados, pensando sobre todo en votantes que han desestimado votar al partido, optado por otras opciones dentro de la coalición.

