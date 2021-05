Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor por Ignacio Martínez

La secuencia de valor del sector que nos ocupa, el cultural, se podría sintetizar en los siguientes pasos: la CREACIÓN, la PRODUCCIÓN, la DISTRIBUCIÓN, la COMERCIALIZACIÓ y el CONSUMO. En todos los ítems que señalo se paga y se cobra siempre que exista el primero, es decir que tenga lugar la creación y por ende los creadores. Si no hay creadores ni creación, tampoco habrá producción, distribución, comercialización ni consumo. Por lo tanto, colijo, sin lugar a dudas, que debemos preservar, defender y alentar a los creadores y sus producciones artísticas, científicas y del conocimiento, como factores esenciales. Y lo debemos hacer en su más amplio y variado territorio: obras literarias, musicales, dramáticas, plásticas, arquitectónicas, audiovisuales de todo tipo, entre otras tantas.

Si toda la producción artística y cultural del planeta estuviera concentrada en un solo país, esa nación sería la cuarta potencia económica del mundo.

Las disposiciones vigentes al día de hoy para la inmensa mayoría del mundo en relación a los Derechos de Autor, tienen su origen en la ciudad de Berna, Suiza, en el año 1889, buscando garantizar la protección de las obras de los artistas en lo que se conoce como el Convenio de Berna.

La propia Declaración de los Derechos Humanos de 1948 expresa en su Artículo 27:

Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Y luego agrega: Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Esta expresa mención al derecho a la protección me lleva de la mano a que el acceso libre a la cultura, en su más vasta, verdadera y garantida concepción, debe compaginarse, entenderse, complementarse y equilibrarse siempre con la protección moral y material de las personas que produzcan esas expresiones culturales y no contraponerse, enfrentarse, reducirse o rechazarse.

En setiembre del año 2018 se realizó en Montevideo un Seminario titulado Mirar lejos: la educación virtual en el siglo XXI desde la perspectiva de los Derechos de Autor, organizado por el MEC y la OMPI.

Por la OMPI fueron invitados dos profesionales destacados, sumamente reconocidos y versados en todo lo relacionado con los Derechos de Autor, los españoles Raquel Xalabarder, Catedrática de Propiedad Intelectual de Barcelona, y Juan José Marín, Catedrático de Derecho Civil en Madrid, quienes señalaron expresamente que Las limitaciones y excepciones del Derecho de Autor no significan gratuidad, no significa que no se deba pagar, y enfatizaron luego ese concepto con la idea fundamental de que siempre, salvo casos excepcionales y acordados, el derecho de autor debe tener remuneración o compensación.

En Uruguay el Plan Ceibal (Programa para la Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea), ha sido y es un valiosísimo ejemplo que permite el acceso libre a cientos de miles de personas, principalmente niños, jóvenes y adultos mayores, proponiendo compensaciones sumamente valiosas para músicos, escritores y creadores en general, que hemos firmado en convenios contractuales.

En síntesis, también el acceso universal a la cultura y la educación libre y gratuita debe suponer, al mismo tiempo, la protección y la compensación de todos los bienes culturales que se crean y de sus creadores.

Un pueblo que defiende y alienta a sus creadores y ampara sus derechos, es un pueblo que gozará de la más vasta cultura en los tiempos que le toque vivir. Será un pueblo más culto, es decir un pueblo más libre, capaz de edificarse a sí mismo. Para ellos los recursos públicos y las inversiones privadas deberán ampliarse para satisfacer plenamente las necesidades de nuestro pueblo en construcción.

(Pasajes en exclusiva de la conferencia realizada por Ignacio Martínez, Presidente del Consejo de Derechos de Autor del MEC, el día 28 de abril, sobre Propiedad Intelectual y Gestión de Derechos de Autor, organizada por el MEC)