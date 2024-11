Discurso de Yamandú: No hay futuro si le ponemos un muro a las ideas

A pesar de la lluvia, está aclarando el horizonte, y eso es importante.

Esta noche sin dudas es de muchísimos agradecimientos. Muchísimos agradecimientos a todos y todas que han hecho de esta campaña, una campaña ejemplar en la que logramos nada menos que el triunfo.

Un triunfo que empezó allá en octubre cuando la ciudadanía resolvió la integración de nuestro Parlamento.

Un agradecimiento a todos aquellos que hoy llevaron nuestra propuesta, repartieron listas, estuvieron en los locales de votación hasta última hora y los que deben estar ahí todavía, esperando terminar los resultados para mandar a la Corte Electoral.

Un agradecimiento enorme a todos aquellos que nos esperaron en cada rincón del país. Desde Bella Unión hasta Rocha. Desde Colonia a Rio Branco, desde Pueblo Ansina a Punta del Este, desde San Ramón a Treinta y Tres.

En cada uno de estos rincones recibimos el apoyo y el afecto. Y recibimos el empuje y la esperanza para poder seguir caminando hasta el día de hoy.

Muchas gracias también a aquellos que hicieron de la militancia política de nuevo un ejemplo a nivel regional y continental.

Seamos conscientes que hace ya cuarenta años, como nunca antes habíamos tenido un periodo tan largo de democracia de manera ininterrumpida, donde cada cinco años vamos a las urnas para resolver el futuro de nuestro país de manera democrática y en libertad.

Y cuando me refiero a los militantes que hicieron esto, también me refiero a aquellos que abrazan otra idea, que abrazan otras banderas. Porque ellos también son constructores de esta democracia.

Porque este país es un ejemplo de acumulación positiva, donde ladrillo tras ladrillo, se va construyendo un país donde tenemos por supuesto diferencias en nuestro pensamiento, pero jamás tiene que haber un lugar ni para el agravio ni para la descalificación. Y es por eso que triunfa una vez más el país de la libertad, de la igualdad, también de la fraternidad que es nada más ni nada menos que la solidaridad y el respeto por los demás. Sigamos en ese camino.

Hoy estamos muy felices quienes abrazamos estas banderas. Hoy estamos muy felices aquellos que reconocemos que accedimos al triunfo, pero entendamos ciudadanos y ciudadanas de mi fuerza política y quienes nos acompañan. Hay otra de nuestro pueblo que como nosotros hace un tiempo, hoy están con otro sentimiento. Esa gente, también nos tendrá que ayudar a construir un país cada vez mejor. A ellos también los precisamos.

Y el mensaje no puede ser otro que sigan abrazando las banderas y las ideas, porque a partir del debate de ideas se construye una sociedad mejor, un país mejor y, por sobre todas las cosas, una república democrática con futuro.

No hay futuro si le ponemos un muro a las ideas. Porque esto es así, la democracia es así. Cuando nos planteaban recuerdo, qué se sentía sentir una derrota, esto pasó hace unos años. Yo decía que más de una vez sufrimos la derrota. La que no podemos sufrir jamás es aquella que coarta las libertades, la que suspende la democracia. Esa es la que nunca podemos aceptar.

Y la que pretende llevarse puestos a los partidos políticos. Larga vida a los partidos políticos del Uruguay, larga vida a nuestro sistema republicano y democrático.

Voy a ser el presidente que convoque una y otra vez al dialogo nacional para encontrar las mejores soluciones. Por supuesto con nuestros planteos, pero también escuchando muy bien lo que nos dicen los demás.

Voy a ser el presidente que construya una sociedad más integrada, un país más integrado. Donde a pesar incluso de las diferencias, jamás nadie podrá quedarse atrás desde el punto de vista económico, social y también político.

Y tendrá que ser este también un país que camine hacia el desarrollo, hacia la prosperidad. Y seré también entonces el presidente del crecimiento nacional, el presidente del país que avance. Y eso los invito a todos y a todas.

Quiero saludar desde acá a cada rincón de mi país que es maravilloso. Abracemos con fuerza la idea de que Uruguay es uno solo a pesar de nuestras diferencias territoriales.

Quiero saludar a cada uno de los militantes que están ahí, en las localidades pequeñas en el Interior profundo y en mi querido Canelones a quien tanto quiero.

Esos son mis compromisos. La del trabajo para integrarnos, para dialogar, para crecer.

Y siempre dije que no son tiempos de promesas, pero me comprometo a una sola cosa. A partir de mañana vamos a trabajar mucho, vamos a laburar muchísimo todos los días y no aflojar jamás para la construcción del Uruguay que nos merecemos. Donde nadie se sienta relegado. Eso nos enseñaron nuestros referentes. Y vaya un reconocimiento al General, a Tabaré, a Danilo. Al queridísimo Mariano, que por ahí estarás en alguna placita de Montevideo. Vaya mi reconocimiento a Pepe y a Lucía. Al queridísimo Marcos que está ahí mirándonos. Aprendí muchísimo, seguiré aprendiendo. Eso es lo que sé hacer, escuchar mucho, decidirnos y trabajar fuerte por un Uruguay mejor.

Los invito a todos. Muchísimas gracias por todo el esfuerzo. Salud al Uruguay, salud compatriotas. Gracias

