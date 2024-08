Duele Venezuela

Pensar en lo que sucede en el hermano país caribeño nos remite

inmediatamente a las letras de las canciones de Alí Primera.

«Humanidad, humanidad

hay motivos de alegrías

pero de tristezas

hay muchos más”

Pensar en cómo viven millones de venezolanos dentro y fuera de

fronteras deja un gusto amargo por una utopía que fue frustrada.

“Qué triste, se oye la lluvia

En los techos de cartón

Qué triste vive mi gente

En las casas de cartón”

Pensar en que se juega con los destinos de la gente y con las

aspiraciones democráticas de ser dueños de su propio destino.

“Cuando el pueblo se levante

Y que todo haga cambiar

Ustedes dirán conmigo

No bastaba con rezar”

Y duele que se utilice mezquinamente la realidad venezolana para

intentar sacar réditos partidarios en la próxima campaña electoral.

No es justificable el dogmatismo de algunos “izquierdistas” que se

niegan a sacarse el balde y defienden lo indefendible, como antes lo

hicieron con Ceauscescu o la invasión rusa a Checoslovaquia en

nombre de la defensa del socialismo real de otrora, o de la

revolución bolivariana de ahora, el fin nunca justifica los medios.

Tampoco es correcto usar el drama de Venezuela para tachar de

antidemocrático o autoritario al Frente Amplio, que tiene sobradas

credenciales con cincuenta años de vida y quince de gobierno.

Respetemos al pueblo venezolano, y sobre todo a los cuarenta mil

“veneguayos” que conviven junto a nosotros en nuestro país.

Basta de manoseo y uso sectario de la crisis de la patria de Bolívar.

Empujemos entre todos para que recuperen la democracia plena y

podamos decir que Venezuela ya no nos duele más.

Alfredo García

