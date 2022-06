El hombre incendiado por Cristina Morán

Si bien en materia de asesinatos no hay nada nuevo bajo el sol siempre hay una forma que sorprende, irrita, conmueve más que las otras de las cuales tenemos noticias desde casi nuestra más lejana, y tal vez, menos recordada edad. Eso ocurrió cuando supimos que a Andrés Bargas, que dormía en la calle, allí, en Pérez Castellanos y Piedras, esas veredas por las que caminás y por las que también accedés al Mercado del Puerto. Lo viste mil veces, estabas acostumbrado a su presencia. Las fotografías de “antes” del horror, lo mostraban feliz con su perro (noble y fiel compañía si las hay), y de acuerdo a los testimonios recogidos por los distintos medios, se trataba de un hombre que no molestaba y lo vecinos y transeúntes se habían acostumbrado a su presencia. Hasta que una noche, una madrugada, la tranquilidad y la felicidad (la felicidad que solo te da el ser libre, sin ataduras de ningún tipo) estalló en llamas que se apoderaron del cuerpo, manos y cara de Andrés. Lo trasladaron al CENAQUE, permaneció internado y luego de transcurrido el tiempo cuando llegó el momento indicado, también llegó el “alta” y desde el CENAQUE, lo devolvieron a la vida. En las fotos que vimos junto a su hermana no había barba ni sonrisa, pero sí se veían las huellas de las quemaduras en su rostro. El atacante fue identificado y la justicia falló. Debe estar presente para escuchar su condena. Por tres veces consecutivas la audiencia no pudo llevarse a cabo, y esta (¿última?) fue debido a un hecho insólito: falta de transporte para trasladar al acusado desde el establecimiento penitenciario a la fiscalía. ¿Y que tal si pedimos las autorizaciones necesarias y lo llevamos en el auto del ministro, o del subsecretario o en un vehículo blindado que tengo entendido encontraron en el ministerio, con la custodia necesaria y entonces reciba su condena en forma presencial, como pide la hermana de Andrés, para poder “mirarlo a los ojos”, y no vía zoom. Como esta propuesta será considerada (aunque pienso que ni siquiera se leerá) un “divague” esperemos al 28 de junio con la esperanza puesta en que haya transporte para que el acusado reciba finalmente su sentencia. Punto y seguido. Cuando en un acto oficial se celebraron los 15 años del Plan Ceibal, el mismo presidente de la República dijo al día siguiente que se había cometido una “omisión” al no hacer mención al ex presidente Tabaré Vázquez impulsor de un proyecto que marcó un antes y un después en materia de educación y fue un puntal en la comunicación durante la pandemia. Para una, ciudadana de a pie, a eso no le llamo “omisión” digo que fue un olvido extraño, porque nadie se hizo eco para verbalizar el nombre que estaba en todos los presentes y jugaba entre ellos flotando en el aire de un acto que, tal vez, para algunos se hizo muy extenso. Pero el dos veces presidente de la República, fue homenajeado por el Correo con la edición de un sello con su imagen y la de dos escolares recibiendo su pequeña computadora en Cardal, departamento de Florida hace un poquitín más de 15 años. Justo homenaje y reconocimiento. Dicen que la vida es un juego de espera. Solo hay que aprender a saber esperar. Lo que tenga que ser será. Y no tengas dudas que es así. Hasta la próxima. Que seas feliz.

