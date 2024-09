El miedo a la libertad

Los sucesos con la declaración de los 111 frentistas sobre el

plebiscito puso en debate, como solía decir el General Seregni:

“Otra vez de nuevo”, el mentado tema de la libertad y la izquierda.

Los aullidos de la barra enseguida se hicieron oír y los compas de

ayer pasaron a ser los traidores, los copetudos y los acomodados.

Algunos revolucionarios de boliche llaman a votar ciertas listas del

Frente Amplio para que no haya ningún legislador neoliberal.

Los fanáticos se dan manija entre ellos y si fuera posible muchos

de nosotros seriamos incinerados en la hoguera en una plaza.

Siguen sin entender nada y cada vez más encerrados en su dogma.

A fuerza de repetirme pongo a continuación un fragmento del 2022.

¿Quién está capacitado para decidir sobre el libre albedrío?

Surgen todo el tiempo los intentos de coartar algunos derechos.

Así vemos proyectos que quieren prohibir el lenguaje inclusivo.

O las iniciativas de censurar a legisladores por sus expresiones.

O denuncias por opiniones y comentarios en redes sociales.

Parece que la moda ahora es judicializar todo lo que moleste.

La sensibilidad está a flor de piel y nadie tolera una crítica.

La corrección política es la nueva religión que gana feligreses.

¿Estamos intentando poner frenos a la libre expresión?

¿Tanto molesta la opinión diferente, que hay que callarla?

Soy de los que considero que la libertad no puede coartarse nunca.

Creo que los anti vacunas son unos payasos, que demuestran en

muchos casos una ignorancia supina, pero jamás los censuraría.

Me parece absolutamente ridículo el uso del lenguaje inclusivo y el

ponerlo como una herramienta liberadora, pero tienen derecho a

usarlo, todos los que consideren que así hacen la revolución.

No creo que sea correcto denunciar opiniones o bloquear a los

fanáticos que vomitan fundamentalismos en las redes sociales.

No me gusta condenar expresiones como delitos de odio.

Considero que sobran argumentos para combatir las ideas de los

racistas, neonazis o misóginos, sin llegar a prohibirles su opinión.

Creo que sobran herramientas para combatir las mentiras, los

prejuicios o las ideas equivocadas, sin limitar la libertad.

De la censura nunca ha nacido nada positivo o constructivo.

Las sociedades solo avanzan en la confrontación de ideas.

No debemos temerle a los debates que generan nuevas síntesis.

Seguiremos reivindicando la diversidad de opiniones que solo

fortalece a la izquierda, aunque los discípulos orientales del viejo

Pepe Stalin, sigan con sus diatribas e intentos de acallarnos.

Alfredo García