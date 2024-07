Elecciones Primarias Obligatorias por Nicolás Martínez

La pasada semana, el Dr. en Ciencia Política Adolfo “Fito” Garcé, en su columna para el Semanario Búsqueda titulada ¿Primarias obligatorias?, argumentó con convicción que las elecciones primarias (elecciones internas) no deben ser obligatorias. Sus argumentos son sólidos y persuasivos. Sin embargo, en esta discusión, me encuentro en la vereda opuesta. A lo largo de varias elecciones, los datos objetivos de la realidad me han convencido de que estas deben ser obligatorias. En esta columna, a modo de réplica al estimado Fito, quiero desarrollar al menos dos de los muchos argumentos que nos invitan a reflexionar como sociedad y a poner en discusión la pertinencia de la obligatoriedad de las elecciones internas.

El primer argumento a favor de la obligatoriedad de la elección primaria se basa en la responsabilidad cívica. La selección del futuro presidente comienza en las primarias, y es esencial que toda la ciudadanía se comprometa con esta decisión. La democracia se fortalece cuando el electorado comprende su enorme responsabilidad política y se involucra activamente en los procesos decisorios. Aunque en Uruguay gobiernan los partidos, el perfil del presidente no es irrelevante. Un electorado comprometido puede asegurar que las decisiones reflejan una voluntad colectiva más amplia y considerada.

La democracia no es solo un sistema de gobierno; es un pacto social que depende del compromiso activo de sus ciudadanos. La participación en las elecciones permite a los ciudadanos influir directamente en la dirección del país. Hacer obligatoria la votación en las primarias refuerza la idea de que elegir líderes es una responsabilidad de toda la ciudadanía, no solo de los más activos políticamente, resultando en un proceso electoral más representativo y equitativo. En Uruguay, aunque los partidos son centrales en el gobierno, el presidente influye significativamente en la política nacional e internacional. Las primarias, como primer paso en su selección, deben ser tratadas con la misma seriedad que la elección general. Obligar a todos a votar en las primarias asegura una mayor representación de la voluntad popular, evitando que un pequeño grupo determine los candidatos finales, lo que mejora la representatividad.

La participación obligatoria en las primarias educa a los ciudadanos sobre las opciones y plataformas de los candidatos, fortaleciendo su conciencia política. Esto aumenta la deliberación y el conocimiento democrático. Además, un electorado informado y comprometido asegura que las decisiones reflejen una voluntad colectiva más amplia, reduciendo la polarización política al fomentar la elección de candidatos que puedan unir a la sociedad.

Otro argumento crucial a favor de la obligatoriedad de la elección primaria es la inclusión de los sectores más pobres y desprotegidos de la sociedad, lo cual está estrechamente ligado al punto anterior. Estos grupos, a menudo marginados y con menos acceso a la información y recursos, tienden a tener una menor participación en los procesos electorales. Sin embargo, su voz y representatividad son cruciales para una democracia verdaderamente inclusiva y equitativa. La obligatoriedad del voto puede ser una herramienta poderosa para asegurar que estos sectores no sean ignorados y que sus intereses sean considerados en la selección de los candidatos presidenciales.

En muchas democracias, los sectores más pobres y desprotegidos enfrentan importantes barreras para participar en el proceso electoral, como largas jornadas laborales, dificultades de transporte, falta de educación política y desconfianza en el sistema. La obligatoriedad del voto en las primarias puede mitigar estas barreras al facilitar la participación a través de incentivos y estructuras mejoradas, como más centros de votación y educación cívica. Esto aumentaría significativamente su participación.

Además, al hacer obligatoria la votación en las primarias, se asegura que estos sectores tengan voz en la selección de candidatos, lo que puede llevar a una mayor atención hacia sus problemas y políticas públicas que respondan a sus necesidades específicas. La participación más amplia de votantes también podría presionar a los candidatos a abordar una variedad más extensa de temas y a proponer soluciones beneficiosas para toda la sociedad, no solo para los sectores más privilegiados.

La inclusión de los sectores más desprotegidos en el proceso electoral promueve la justicia social y la equidad democrática. Al hacer obligatoria la participación de todos los ciudadanos en las primarias, se subraya la importancia de cada voto y voz, reduciendo así las desigualdades políticas y fomentando una sociedad más justa. Además, fortalece la legitimidad del proceso democrático al reflejar una voluntad popular más completa y representativa, lo que puede aumentar la confianza y reducir la alienación entre los sectores marginados.

La obligatoriedad del voto en las primarias no solo promueve la responsabilidad cívica y la cohesión social, sino que también es una herramienta crucial para asegurar la inclusión y representatividad de los sectores más pobres y desprotegidos de la sociedad. Al garantizar que estos grupos participen en la selección de los candidatos presidenciales, se pueden abordar mejor sus necesidades y prioridades, promoviendo así una democracia más justa, equitativa y representativa. En definitiva, la obligatoriedad del voto en las primarias no solo es una medida para fortalecer los cimientos democráticos, sino también un paso crucial hacia una sociedad más inclusiva y participativa, donde cada voz cuenta y cada voto importa.