En 1947, la libertad de prensa estaba en peligro, ¿y hoy? por Ernesto Kreimerman

Después de cinco años de estudios, el 27 de marzo de 1947 la Comisión para la Libertad de Prensa de Estados Unidos presidida por Robert M. Hutchins de la Universidad de Chicago, y con financiamiento de Henry Luce, de la revista Time, presentaron un informe que concluía con una advertencia que preocupó y mucho: la libertad de prensa estaba en peligro.

Aquel informe comenzaba de este modo: «La Comisión se propuso responder a la pregunta: ¿Está en peligro la libertad de prensa? Su respuesta a la pregunta es: Sí”. Pero cuáles fueron esas conclusiones que llevaron a concluir en un riesgo tan dramático. Quizás no te llamen la atención, viéndolos en perspectiva, pero fueron los siguientes asuntos: lo primero, la concentración de la propiedad; dos, el aumento de los costos, y tres, la preocupación de los medios de comunicación por las noticias sensacionalistas. Esta comisión de expertos compartía una inquietud muy marcada por la calidad informativa. Ese principio apuntaba a que los medios de comunicación debían apostar a la calidad y para ello, asumir una mayor responsabilidad por sus acciones.

En las palabras del informe, esa alerta surge de tres situaciones: “En primer lugar, la importancia de la prensa para el pueblo ha aumentado considerablemente con el desarrollo de la prensa como instrumento de comunicación de masas. Al mismo tiempo, el desarrollo de la prensa como instrumento de comunicación de masas ha disminuido en gran medida la proporción de personas que pueden expresar sus opiniones e ideas a través de la prensa. En segundo lugar, los pocos que son capaces de utilizar la maquinaria de la prensa como instrumento de comunicación de masas no han prestado un servicio adecuado a las necesidades de la sociedad. En tercer lugar, los que dirigen la maquinaria de la prensa se han involucrado de vez en cuando en prácticas que la sociedad condena y que, si continúan, inevitablemente se comprometerá a regular o controlar».

Seguramente si una comisión similar se instalara hoy para analizar los mismos asuntos e incluyera la “era internet + redes sociales”, las conclusiones serían aún más preocupantes. Han pasado casi 8 décadas y los problemas se han agudizado. Las nuevas tecnologías han acelerado esa tendencia al monopolio, y a la pauperización de los contenidos. Pero no queda en eso.

Mundo salvaje

En efecto, han aparecido nuevas formas de acoso y sabotaje. En los últimos años, se ha agudizado la opacidad con las redes sociales. Ya no sólo se trata de particulares, sino que entre los piratas de la red ahora hay estados beligerantes, organizaciones mafiosas e incluso terroristas.

Las guerras tienen su expresión en las redes. Los influencers son los nuevos gurkas, y las granjas de bots los mercenarios atrincherados (https://youtu.be/FibqgN1t5Ak). Sirven para confrontar y atormentar, desde el anonimato. Y también están los trol o troles. También desde una identidad oculta que publica mensajes provocadores, insultantes, y mentiras.

Qué decía el Informe Hutchins

Resumía que los problemas fundamentales eran:

1. el enorme poder concentrado por los medios de comunicación, actuando a su propio beneficio, con una máxima: toda opinión contraria a los grandes grupos eran excluídas.

2. constataron que la iniciativa periodística estaba condicionada, muchas veces, a las grandes empresas publicitarias. O sea, que el periodismo debía defender su propio espacio.

3. advirtieron que los medios resistían el cambio social, ignorando la dinámica de una sociedad viva;

4. observaron que los contenidos se decantaban hacia lo superficial y el amarillismo;

5. detectaron que la actitud de la prensa había puesto en peligro la moral pública;

6. cuestionaban que la prensa invadía la intimidad de las personas;

7. rescataban el derecho de los medios a manifestarse libremente

El resultado reflejaba una realidad que asfixiaba la diversidad de ideas y la posibilidad de ejercer una auténtica libertad democrática.

Revisión teórica

William E. Hocking preparó para la comisión un informe, Freedom of the Press: A Frameework of Principles. Allí se acordaron las bases teóricas que sustentaron la labor de la Comisión Hutchins.

La primera idea fuerza de Hocking fue severa: “la política general del laissez faire debe ser revisada”. La Comisión manifiesta que, en una prensa libre y responsable, toda persona debe asumir un deber de conciencia; no sólo el deseo de expresar una idea y hacerlo, “sino que debe expresarla efectivamente”.

Y agrega: “este deber de conciencia que todo hombre posee es lo inviolable, lo que no puede ser restringido por el estado”… ”puesto que la conciencia es fuente de la propia vitalidad de la vida pública y del estado, y éste tiene que proteger jurídicamente el deber de los ciudadanos de expresar sus ideas”.

La libertad de prensa, dice el informe final, debe ser ejercida para contribuir al enriquecimiento de la vida pública por medio de la expresión de las propias ideas. El informe final enfatiza que “la sociedad civilizada es un sistema de ideas en funcionamiento que vive y cambia por el consumo de ideas”.

De la Responsabilidad Social

Pero la Comisión introdujo cambios en el concepto de libertad, distinto al de la teoría tradicional. La Teoría de la responsabilidad social se sustentó en un concepto de libertad positiva. La libertad como algo necesario para alcanzar el bienestar personal y el correcto funcionamiento de la sociedad. Esta Teoría asume que “no basta con decirle a un hombre que es libre para alcanzar sus objetivos; debe proveérsele de los medios adecuados para obtenerlos”.

El informe final recoge que “como toda libertad, la de prensa significa libertad de y libertad para”. Y que “una prensa es libre de todas las coacciones, pero no de todas las presiones. Es libre para alcanzar los objetivos definidos por su sentido ético y por las necesidades de la sociedad. Para alcanzar tal fin, debe tener posibilidades técnicas, fortaleza financiera, acceso a la información, etc.”.

Guerra Silenciosa

La labor de la prensa independiente está hackeada hoy, aún más que en 1947. Los problemas se agudizaron con los cambios de usos y costumbres, culturales, así como con la explosión de nuevas y atractivas tecnologías.

A ello se agrega la tendencia represiva de gobiernos autoritarios, y también el debilitamiento de la institucionalidad democrática en países centrales.

La libertad de prensa y de información, aunque sea imprescindible, ha perdido espacio. La crisis de la industria de la información se ha quedado sin referente de modelo de negocios, y con demasiada incertidumbre, en particular, de corto plazo. Pero es imprescindible para darle viabilidad a la democracia.