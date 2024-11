En este balotaje el voto en blanco no sirve por Ignacio Martínez

Quienes llaman a votar en blanco en este balotaje del 24 de noviembre, piensan que Delgado y Orsi son lo mismo. Esa posición es absolutamente equivocada. No son lo mismo. Delgado representa a los malla oro. Su gobierno, no han beneficiado a los sectores más necesitados de nuestra población. Orsi, por el contrario, construye un discurso popular, de mejoras sustantivas para las grandes mayorías nacionales, como lo ha demostrado en su gestión en Canelones y ahora va por el gobierno nacional.

Alentar por el voto en blanco es la posición de los francotiradores. Se ubican fuera de la lucha electoral y disparan desde la tranquilidad del no compromiso, del resguardo casi anónimo, fuera del territorio donde se disputa la elección, donde hay que votar por Orsi para ganarle al oficialismo.

Bregar por el voto en blanco separa a quienes lo predican de un debate programático que construya. En filas del FA, como en ámbitos sociales donde sen han dado cita importantes instrumentos del pueblo organizado (léase PIT-CNT, FUCVAM, FEUU, organizaciones feministas, sectores culturales, jubilados, coordinadoras, entre muchos otros) se han podido construir y concretar enormes esfuerzos que le han dado a estos sectores visibilidad y protagonismo en la vida política nacional. Así fue con la recolección de firmas. Así fue con el SÍ por la seguridad nacional que, si bien no se logró el objetivo trazado, se construyó unidad, movilización, experiencias y, sobre todo, presencia que ya nadie podrá desconocer o ningunear. En estos ámbitos de nuestro pueblo no se han visto participando a ninguno de los grupos o personas que llaman a votar en blanco.

El voto en blanco no se compromete, no participa, no hace propuestas de salidas, de superaciones, de mejoras, de ideas sobre lo que se debe hacer para beneficiar a las grandes mayoráis nacionales.

El voto en blanco es de una pasividad tal que por más que quiera perfilarse como una opción radical y de izquierda, en esta oportunidad atenta contra las posibilidades de construir salidas, se ubica fuera de la democracia y de lo que debemos hacer por el país para detener a los sectores más reaccionarios.

Nada ni nadie impide que se arrimen con su pensamiento crítico y sus propuestas a los ámbitos frenteamplistas y populares para sumarse a todo lo que hay de positivo en esos lugares de lucha.

Quienes llaman a votar en blanco lo hacen desde una actitud individualista, personalista, de absoluta falta de espíritu colectivo y de intenciones de sumar. Argumentan “principios” que no son tales.

Convoco desde esta página a los votantes del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), de Unidad Popular, de Avanzar Republicano, de Constitucional Ambientalista, y Por los Cambios Necesarios, a votar por Yamandú Orsi. En el gobierno del FA encontrarán receptividad a los temas ambientales, a sus anhelos agrarios entre otros, que están seguramente contenidos en el Programa del FA, que ha sido elaborado por ámbitos colectivos de numerosa participación y calificación.

También apelo a los votantes en blanco del 27 de octubre para que se expresen por Orsi este 24 de noviembre.

A los colorados de espíritu batllista, a los blancos genuinamente wilsonistas, a los independientes, a los votantes de identidad soberana, a los cabildantes que dicen ser artiguistas, también los convoco a sumar su voto por un candidato como Orsi que, sin dudas y aún con todos los matices y las discrepancias, puede hacer un gobierno para beneficiar a los más infelices, a los trabajadores, a los productores, a los jubilados y pensionistas, a las mujeres jefas de hogar, es decir, a las grandes mayorías del país.

