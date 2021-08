En silencio… que aflore la rebeldía por Juan Andrés Pardo

Hola compañera, compañero ¿Cómo estás?

Hoy quiero compartir contigo unas humildes reflexiones basadas en la realidad actual de nuestro querido país y nuestro querido Frente Amplio.

Así como seguro te pasa a vos, desde que asumió el nuevo gobierno, yo también me caliento con el show mediático del presidente (y los medios serviles a su gobierno). Me indigno y puteo con los “ajustes” de las tarifas, me irrito con los tweet odiosos de Graciela Bianchi y también he manifestado mi enojo en las redes sociales en más de una ocasión.

También seguramente como a vos, me indigno y angustio con la situación general del país, viendo como día a día, la motosierra de la derecha más rancia intenta avanzar en la destrucción de todos los cambios logrados por los gobiernos progresistas, los que fueron en beneficio de la mayoría de los uruguayos.

Pero también creo que llegó el momento de empezar a convertir la indignación, la angustia y el dolor en rebeldía. Y en ese camino creo que debemos hacer el esfuerzo de pensar en frío y apelar a la memoria. Pero no solo a la memoria de lo que fue la era progresista, sino volver a la esencia de aquel Frente Amplio que nació en 1971 y que a lo largo de sus 50 años tuvo en Seregni, Zelmar, Tabaré, grandes liderazgos y referentes que forjaron las ganas de militar en tantas generaciones.

Hoy los frenteamplistas seguimos dolidos por la derrota, pero en nosotros está cambiar el rumbo. Primero, aprendiendo entre nosotros mismos (sin darlo de comer a los enemigos) a limar las disidencias y sanar las heridas internas de cosas pasadas.

Para quienes dirigen la fuerza política y los sectores integrados en la misma, el camino implica aceptar los errores y trabajar sobre no repetirlos, como también dejar de estar ciegos respecto a la pesada y estática estructura partidaria que no se acompasa con la realidad y que difícilmente invita a ser parte. Entender que los militantes “de a pie” no son solamente los que asisten al comité de base o a los sectores, sino que son muchos más ciudadanos (muchas veces anónimos) que con convicción y en silencio siempre están ahí, haciendo trabajo de hormiga en las comisiones de vecinos, organizaciones sociales y sindicatos. Las casi 800 mil firmas para el referéndum contra la LUC, fue otra gran muestra de ello.

Por otro lado, no podemos seguir reducidos únicamente a manifestar la indignación y la bronca en las redes sociales. Es hora de entender que dedicar tiempo en denunciar todo lo malo de este gobierno en esos medios, no puede ser la estrategia única. Tenemos que abrir los ojos y entender que los comentarios ácidos persistentes sobre el gobierno, no suman. Que, en la mayoría de los casos, solamente se trata de un diálogo entre nosotros mismos. Y que más bien restan, más cuando hay insulto o agravio directo al votante multicolor. Debemos practicar la diferencia con respeto y sin caer en bajezas.

Si seguimos por este camino, vamos mal. Porque además no debemos obviar el rol que han tenido los principales medios de comunicación en los últimos años, a mi entender, actores claves en la promoción y manipulación del sentimiento anti-izquierda a todo nivel. Impulsores de la famosa grieta en la cual nosotros mismos entramos. Permanentemente están tirando bombas de humo para manipular la opinión pública, muchas veces con temas banales que quitan la atención de la ciudadanía de los asuntos que realmente son de importancia. Y nosotros (las personas de izquierda) una vez más entramos como por el tubo, haciéndole el papel a la derecha rancia, saliendo a contestar toda la sarta de disparates que brindan como “información”.

Que en el FA faltan liderazgos, no es novedad. Pero más me preocupa que falte estrategia política, la que quizás faltó durante los 15 años en que fuimos gobierno.

Para empezar a revertir la realidad del Frente en el difícil contexto sociopolítico actual, a mi entender la clave está en está en idear estrategias en tres aspectos. Por un lado, apostar a la cercanía (no solo quienes se mueven en ámbitos de gestión) sino también militantes, ediles, concejales, que tengan presencia constante en eventos y ámbitos diversos. La cercanía es fundamental. La ciudadanía castiga cuando percibe que quienes ocuparon cargos de gestión desaparecen del mapa, pero también castiga cuando no se siente acompañado en eventos puntuales que son de importancia como vecinos de un barrio, pueblo o lugar.

Una vez más, en el último ciclo electoral quedó demostrada la importancia de este factor que incluso quedó en evidencia en el principal bastión electoral del FA (Montevideo) donde se perdió un nuevo municipio. Y la cercanía es un factor que, sobre todo, el Frente en todos sus niveles de representación debe promover en el interior del país. Interior con el cual, además, creo que la fuerza política debería desarrollar estrategias propias a la realidad de cada interior, que no es una sola, claro está.

El segundo aspecto, está ligado a generar una estrategia pensada en reformular la estructura de funcionamiento del FA. No se puede seguir gestionando la fuerza política con formas que responden a otros tiempos y que hoy no están funcionando óptimamente a la hora de convocar a la militancia, sobre todo de generaciones más jóvenes. Me podrán decir que, en líneas generales, el voto joven sigue siendo frenteamplista, sí. Pero la ausencia de cuadros políticos jóvenes en el FA responde a una realidad que a mi entender tiene mucho que ver con una estructura de participación que no es acorde a los intereses y tiempos que corren. También creo que esa propia estructura sin quererlo, invita y moviliza a mucha juventud a moverse en otros ámbitos de militancia (espacios o temáticas relacionadas con reivindicaciones de izquierda) pero no adentro del FA.

Por último, creo que es necesario que nuestro Frente Amplio, comience cuanto antes a trabajar -en el marco de diseños que surjan del trabajo colectivo y desde ámbitos locales y regionales- en el desarrollo de ideas que lleven a la conformación de propuestas que enamoren (en muchos casos re-enamoren) a la ciudadanía. Ser de izquierda implica cuestionar permanentemente la realidad y trabajar en cambiarla. Y el FA tiene que volver a ser la fuerza constructora de la esperanza, para que la mayoría del pueblo nos vuelva a elegir por un verdadero cambio y no por descarte.

En los tres casos, se trata de cuestiones en las cuales debe estar siempre presente la apelación a la memoria, donde debe estar presente la constante referencia a los liderazgos históricos de la izquierda uruguaya y a la propia historia del Frente que nació como una herramienta, cuyo objetivo esencial es, mejorar la realidad de uruguayas y uruguayos.

Los frenteamplistas nos encontramos en un momento ideal para asumir un desafío que consta de un trabajo que sobre todo debemos hacer en silencio, más cerca de la gente y con menos ruido en las redes sociales.