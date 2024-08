Entrañable rescate de un demiurgo vernáculo Por Carlos Acevedo

Más allá del museo que lleva su nombre y reúne la mayor parte de su obra en Uruguay, Joaquín Torres García se encuentra presente en múltiples formatos en la iconografía de la ciudad de Montevideo, siendo uno de los artistas más identificables. Sin embargo, el gran público desconoce su vida y la doctrina en la cual se basa su arte. El documental “Pax in lucem” toma como excusa la restauración de los restos del mural homónimo, para echar luz sobre aspectos de la peripecia vital y la obra del influyente artista uruguayo.

Joaquín Torres García, pintor, escritor, escultor, profesor y teórico del arte, fue un creador uruguayo revolucionario, que engendró una corriente que fue más allá de lo formal para volver a vincular al artista con el ser humano y su espiritualidad. Su doctrina, el universalismo constructivo, fue la síntesis de toda una vida de búsqueda y aprendizaje, y de la influencia de múltiples corrientes y descollantes referentes.

Manejándolas como si de arcilla se tratase, Torres García las moldeó en un corpus ideológico y místico que respetaba y honraba dichas influencias, pero que a su vez generaba un nuevo paradigma, una escuela no solamente de arte sino de vida, que influyó en gran parte de las disciplinas plásticas uruguayas de los últimos noventa años, trascendiendo fronteras.

Hijo de un catalán y una uruguaya, gran parte de su vida transcurrió entre España, Francia, Italia, Brasil, Estados Unidos y Uruguay. En cada país absorbió rasgos culturales y se consustanció con los movimientos artísticos locales. Gran influjo tuvo en su obra temprana su vínculo con el Noucentisme catalán, una de las corrientes artísticas europeas de principios del siglo veinte. En ese contexto, fue fundamental la obra del malagueño Pablo Picasso, de quien fue amigo, y de artistas como Piet Mondrian, miembro de la corriente holandesa “De stijl”. Una de las bases de su posterior concepción artística fue el “Constructivismo ruso”, que cuestionaba el paradigma aristocrático del arte y buscaba vincularlo con el pueblo, desde una perspectiva comunista.

Torres García consideraba, como desarrolló en su obra “Universalismo constructivo”, que el arte debía expresar la comunión del ser humano con el orden cósmico, y que el arte nacional debía despegarse de las vanguardias dominantes y decantar en una expresión verdaderamente uruguaya, que respetara legados extranjeros pero generando una identidad propia.

El artista consideraba a dicho corpus artístico una doctrina, de aspectos no solamente estéticos sino también filosóficos y hasta religiosos, lo cual le valió a su corriente tanto enfervorizados acólitos como furibundos detractores. Sin embargo, la propuesta del universalismo constructivo, que posteriormente derivó en la fundación del taller que llevaría el nombre del artista, no fue del todo asimilada en su momento.

El documental “Pax in lucem”, dirigido por el uruguayo Emiliano Mazza De Luca y narrado por el artista Alejandro Torres, director del Museo Torres García y bisnieto del pintor, toma como punto de partida la restauración de un mural que se quemó en el incendio de un museo de Río de Janeiro en 1978, donde se exponían más de setenta de las mejores obras del influyente artista uruguayo, que se perdieron casi en su totalidad. Los restos fueron rescatados de una caja hallada en el año 2008 en el Museo Nacional de Artes Visuales.

Este trabajo audiovisual plasma el momento de la apertura de la caja y el proceso que llevó a restaurar lo poco que quedaba del mural y a reproducir la obra, con la mayor fidelidad posible. Además, este film recrea la trayectoria y la vida de Torres García, las ciudades en las que vivió, sus influencias, su búsqueda artística y las bases de su escuela, lo que derivaría en la apertura del Taller Torres García, del cual surgieron varios de los artistas plásticos más relevantes de la segunda mitad del siglo veinte en Uruguay. Mediante documentos, cartas y agendas en las cuales el prolífico creador dejó testimonio de su proceso creativo y su realidad cotidiana, a través de la mirada de historiadores, teóricos del arte y miembros de la familia Torres, “Pax in lucem” nos brinda un somero pero adecuado recorrido por el pensamiento y el legado de un innovador y un demiurgo del arte nacional, cuya impronta artística y espiritual sigue fascinando e inspirando a las generaciones actuales.