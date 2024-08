Entrevista a Fede Alvarez por Martin Imer

Nos tocaba crecer y crecimos, vaya si crecimos Cada vez con más dudas, más viejos, más sabios… Resumiendo, Sabes dónde estoy Resumiendo, Si me llamas voy Resumiendo, No me hagas hablar Joaquín Sabina Me resulta difícil escribir todo lo que se me viene a la cabeza, cuando hago un repaso de estas 881 semanas de […]