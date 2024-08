Futuros escenarios políticos según el desarrollo en curso por Ruben Montedonico

Al continuar transmitiendo los borradores de charlas sostenidas con Robinson Salazar Pérez, investigador de la U. A. de Sinaloa, cumplo lo comentado a los lectores. No existen dudas, el escenario de América Latina causa asombro a nivel internacional por su diversidad y múltiples vetas, con mayor énfasis en los comportamientos políticos, relaciones sociales, la comunicación y sus medios, las distintas formas de violencia, el reflorecimiento de ideologías desmesuradas -las cuales se creían silenciadas- desinformación digital y la preponderante influencia de los algoritmos en el discurso público.

Observamos, asimismo, audaz vitalidad y determinación de la tecnología digital, con un papel preponderante en muchos aspectos sociales, siendo algunos de ellos la programación algorítmica, que influye el discurso público, exacerbando -muchas veces- tendencias extremistas y generando un entorno de autocensura vuelta común.

En otro aspecto, está la tendencia creciente hacia la limitación de la diversidad en los medios y el acceso reducido en lo que respecta a expresiones comunitarias. Todo ello es tema preocupante porque reduce la pluralidad de voces en el debate general. Gran parte de los diversos comportamientos sociales y culturales en el segmento de jóvenes pasan por el uso e incorporación en el quehacer cotidiano de plataformas como TikTok, Instagram, Reel de Facebook. La programación algorítmica de estas plataformas puede crear cámaras de eco que refuercen ciertos comportamientos y puntos de vista.

Entonces, nos asalta la duda y una pregunta clave sobreviene: cómo podemos equilibrar la libertad de expresión con la necesidad de proporcionar información precisa y fiable.

Los discursos con signos de odio, violencia, clasismo, denostación, discriminación, en todas las latitudes conllevan la afrenta, agravio e injuria, en contra del otro, del adversario político, rompiendo los ejes de sociabilidad, hilos asociativos, instituciones forjadas durante años y la reproducción social de manera armoniosa y con carga significativa de certidumbre. Gran parte de esta disputa ideológica también se ve incentivada por algunos países, monopolios y conglomerados mediáticos, agrupamientos de inversionistas reunidos en Black Rock -el mayor conjunto existente de productores digitales- y a ellos van agregándose las disputas geopolíticas. ¿Qué está pasando? En medio de la pandemia de Covid-19 fueron asomando desacuerdos en la esfera política y social, algo similar, análogo a lo acontecido en los inicios de la globalización y la caída del Muro de Berlín.

Hoy sucede lo mismo: es ineludible recurrir a conceptos y categorías torales como reservorios argumentativos con el propósito de hallar una explicación para avivar debates y reflexiones orientadas a descubrir qué nos está pasando en la realidad que vivimos. Apelamos a la concepción teórica del boliviano Álvaro García Linera, que ha concebido en sus escritos el concepto de “situación liminal” al tratar de explicar los precolapsos en sociedades que atraviesan crisis o desórdenes previos a modificaciones sociales.

Al tener por delante en cuenta los estragos del Covid-19, agregando la crisis climática, la caída de la producción mundial, la tendencia incrementada de pobres y la pobreza extrema, vemos los salarios reprimidos en tanto la riqueza va concentrándose cada vez en menos manos; los flujos migratorios incentivados por las penurias que viven ciertas regiones y países; la violencia y las expectativas de hallar un futuro mejor; gobiernos desgobernando y, sobre todo, la enorme incertidumbre, alimentada, diseminada por los odios, descalificaciones e indolencia promovidas en medios desinformativos hegemónicos y algunas redes digitales.

No existen certezas para el mañana en el corto y mediano plazos: pocos jóvenes saben qué harán una vez culminados sus estudios; tampoco existe continuidad en el trabajo porque las rotaciones han acelerado su dinámica mientras la escala salarial es eje de nuevas contrataciones.

Hay preferencia para socializar a través de los dispositivos digitales y plataformas, dándole la espalda a la interacción personal, la construcción de urdimbre social, nuevas tramas socializantes encaminadas a fortalecer lazos sociales más perdurables y necesarios para la reproducción social, el discurso dotador de sentido, la armonía, la solidaridad y la convivencia humana.

Hoy nada es estable, las aguas del mar de fondo mueven los intereses, renacen las pugnas de la Guerra Fría. Así, hay bloques de integración que sufren escisiones; la guerra entre Rusia y Ucrania abrió posibilidades a otras confrontaciones; China continental amenaza a China insular y Japón; Corea del Norte hace pruebas nucleares en el Mar de Japón y cerca de Corea del Sur; Israel responde a la agresión de Hamás -fuerza político-militar religiosa- en Gaza desatando un genocidio sin precedentes y abre un frente de guerra contra Líbano y Hezbollah, poniéndose al borde de un enfrentamiento directo con Irak; EEUU tensiona los hilos contra China y Rusia; la serie de embargos a Cuba y Venezuela no cesan; la disputa y descalificaciones entre las naciones del orden global transitan por los medios electrónicos y digitales con temas cargados de descalificaciones, amenazas, mentiras, calumnias enfiladas a enrarecer el escenario global y sembrar en el mundo miedos, temores e incertidumbre.

La intención es confundir y coadyuvar a la distorsión de la realidad, prestando una lente deformada mediante medios convencionales de tergiversación informativa, con un propósito claro: que el estupor y el escepticismo predominen sobre el conocimiento.

Por mi parte, entiendo que estamos en el tiempo anticipado por Gramsci hace casi un siglo: “La crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer: en ese interregno se dan y surgen los claroscuros más variados”. La tarea parece ser conjuntar al pueblo para luchar por una sociedad anticapitalista, democrática, socialista, desde lo social y lo institucional.

