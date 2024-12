La aldea por Luis Nieto

América Latina es una región privilegiada, que la vida postcolonial trató de forma despareja. Tiene a su favor que irrumpió a la vida independiente sin que apareciesen de entre los escombros coloniales algún brote monárquico, salvo pocos casos que no prosperaron. La independencia americana tuvo la virtud que nos pudiéramos saltear la monarquía, pero dejó, como su rémora, el caudillaje, un poder local que ejerce casi al margen de las estructuras del Estado, como un segundo poder, arbitrario y servil.

Por otra parte, las fronteras trazadas a partir de 1494, en Tordesillas, entre los reinos de España y Portugal, serían los definitivos, y los siguientes Tratados en 1701, 1715,1760,1761,1777. 17778 y 1851 fueron definiendo por la vía diplomática y con mayor claridad zonas en disputa. A diferencia de la frontera entre México y Estados Unidos, los límites entre los países resultantes del proceso de descolonización de España y Portugal serán los mismos; no hubo casi alteraciones a los resultantes de los fijados en la fecha de formación de cada uno de los países latinoamericanos.

De los distintos acuerdos y tratados a lo largo de la vida independiente, se debe destacar el acuerdo de Tlatelolco, firmado el 14 de febrero de 1967, que declara a los Estados firmantes la primera región del mundo en comprometerse a la no proliferación de armas atómicas. Este Tratado para la Prohibición de las Armas Atómicas en América Latina y el Caribe es ejemplar, en un mundo agitado por guerras que han desdibujado varias veces los mapas de varias regiones del mundo, y que mantiene, en la actualidad dos guerras por motivos de disputas de límites, que se alargan como consecuencia de un chantaje nuclear.

América Latina ha sido y es una tierra de paz y, entre 1820 y 1930 ha dado acogida a 60 millones de europeos sin patria y/o sumidos en la pobreza. Tiene mucho para ofrecer en cualquier acuerdo que la región firme con cualquier bloque o países, de cualquier parte del mundo. Tiene lazos culturales porque si existe una cultura latinoamericana, no estrictamente étnica, es producto de ese ir y venir de culturas e intercambios, estimuladas por el afianzamiento de Estados nacionales de carácter democrático, aunque al decir de Octavio Paz, refiriéndose a México, es un proceso hacia la democracia. Las guerrillas de la década de los sesenta y setenta intentaron combatir al “Estado burgués” o la “democracia formal” -tan formal como el socialismo- que se intentó establecer a prepo. Uruguay puede vanagloriarse de haber hecho un proceso distinto, regido por la aceptación de un tipo de democracia que respondió a un modelo de república liberal en lo político, y parcialmente estatal en lo económico, reservándose para el Estados algunas áreas de explotación monopólica. Este acuerdo que las autoridades, legítimamente electas en el Mercosus, acaban de firmar ha sido rechazado por algunos sectores europeos vinculados al agro y por la reacción automática del PIT-CNT, que ha declarado que el acuerdo “no beneficia a las personas y posibilidades de desarrollo sostenible con inclusión social».

Un rechazo automático y general es la culminación de 20 años de gestiones entre el Mercosur y la Unión Europea, donde el Frente Amplio gobernó durante quince años.

¿Cómo se fundamenta este rechazo automático, que la central sindical emite tras el acuerdo, como un portazo de despedida a la delegación europea?

1) El PIT-CNT declara que en estos 20 años de negociaciones, los gobiernos que pasaron “ignoraros a los sindicatos y mantuvieron en secreto los términos del acuerdo.” Lo han firmado los primeros responsables políticos del Mercosur, electos democráticamente mediante elecciones supervisadas y cuyos resultados no fueron rechazados. Por lo que ha trascendido, este acuerdo es general y solo se establecen algunas pautas de política económica para ubicar el alcance que podría tener el diseño final de un acuerdo que abarque todos los aspectos de un tratado entre una comunicad de 700 millones de personas. El acuerdo económico más grande del mundo. Pero para eso falta, tiene que ser ratificado por los parlamentos, que representa a todos los ciudadanos, y no solo a las corporaciones.

2) «Solamente favorece a los sectores de exportación de commodities que incluso son los que más violan a la naturaleza y al ambiente, los derechos laborales y humanos. además de poner en riesgo los empleos de los trabajadores y trabajadoras en todos los sectores productivos del Mercosur, con especial deterioro en la industria, tal como lo han expresado diversas cámaras empresariales del sector». El PIT-CNT debería saber, más que nadie, que en la Unión Europea rigen los más severos controles ambientales con el fin de promover el uso sustentable del planeta y elevar las garantías sanitarias de su población. Los países del Mercosur y sus ciudadanos serían los más beneficiados en una alianza que lo obligue a respetar las leyes comunitarias, porque eso es, exactamente, lo que los ciudadanos de la UE le están exigiendo, hoy, a sus autoridades para firmar este acuerdo. El incumplimiento de las legislaciones europeas por parte de los socios del Mercosur, llevaría directamente a una competencia desleal por parte del Mercosur.

3) A nivel regional, el PIT-CNT sostiene que el acuerdo supone un «pacto desigual que ignora la crisis climática, fomenta pesticidas prohibidos, deforestación, sacrifica a la sociedad por las meras ganancias corporativas, acentuando el perfil extractivista» de la economía. Si de algo se precia la Unión Europea es de promover severos y costosos controles ambientales para promover el uso responsable del planeta. Una alianza Mercosur-UE aumentaría muy rápidamente el control de los residuos, las mejores prácticas respecto a la contaminación, en sus distintos aspectos y un calendario para poner fin a la deforestación. Este acuerdo solo puede tener beneficios en lo que el PIT-CNT llama un “pacto desigual”. En todo caso, se abriría una ventana para comenzar a mitigar esa desigualdad y a avanzar en una serie de protocolos que nivelarían hacia arriba los niveles de degradación del suelo y la contaminación actual de los recursos hídricos. El propio PIT-CNT lo dice en el punto 3, cayendo en una flagrante contradicción.

Este no es un acuerdo final, justamente, es el propósito de elaborar un acuerdo final que contemple los equilibrios que le permitan a nuestro país y al resto de los países del Mercosur participar de un mercado sin aranceles que amplía infinitamente las posibilidades de las empresas y los trabajadores.

El PIT-CNT tuvo tres períodos de gobiernos frenteamplistas para hacer oír sus sugerencias. ¿Qué pasó con eso? ¿El PIT-CNT habló con el gobierno entrante para conocer cuál es su posición? ¿Está convencido de que un mercado de 700 millones de personas, en el que el 70% de los productos no paguen aranceles aduaneros es perjudicial para los trabajadores uruguayos? ¿El PIT-CNT está viendo esto con los lentes de ver la ampliación de los mercados, que es lo que debe preocupar, fundamentalmente a los trabajadores, o lo está viendo con los lentes de ver de cerca, donde está solo la aldea, aislada de un mundo que crece, como lo demuestra china, de la que antes solo sabíamos lo que decía el libro rojo de Mao?