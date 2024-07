La apasionante historia de los precursores (Parte II) por Alejandra Waltes

“¿Cómo se difundía el arte en aquel Montevideo sin salas de exposición ni galerías? ¿De que vivían los artistas? ¿Quiénes eran? ¿Cómo comercializaban sus obras de arte? ¿Cuáles fueron los primeros lugares donde se pudo ver una muestra de pintura? ¿Y cuáles las primeras escuelas de dibujo y pintura? ¿Qué géneros y técnicas eran los más demandados?”. Estas son las interrogantes que plantea Carolina Porley en el excelente prólogo del libro “Comienzos de la pintura en Uruguay” (2024) de Juan Antonio Varese.

Es de destacar que, una actividad considerada muchas veces superflua, cómo es la pintura, no se vio interrumpida por los enfrentamientos propios del proceso independentista ni por los enfrentamientos subsiguientes. El tráfico marítimo no sólo traía insumos a las colonias que se independizaban. Varese transcribe, a lo largo de todo el libro, decenas de avisos y notas de prensa referidas al trabajo de los primeros artistas extranjeros, principalmente franceses e italianos, que actuaron en el país entre fines de la década de 1820 y principios de 1860. “Eran tiempos premodernos. Los cuadros tenían una función decorativa, y eran apreciados en su capacidad de fijar imágenes de culto (religioso o familiar) antes que por sus cualidades plásticas.” escribe Porley. De entre los artistas hombres, extranjeros, a los que están dedicados los primeros capítulos quiero destacar a Rosendo Mendizábal (1810-1878), quien llega a Montevideo en 1842 proveniente de Buenos Aires. Este artista afrodescendiente tuvo una escuela de dibujo en Buenos Aires especializada en la realización de obras en pelifactoría (técnica de tradición española que consistía en la realización de cuadros y accesorios utilizando cabello humano). En nota de “El Nacional” se presenta cómo “retratista, profesor de dibujo y de pintura” ofreciendo “Enseñanza de dibujo a niñas y niños”. Tres años después se anuncia en “El Comercio del Plata” destacando su papel como director del aula de dibujo en la Escuela del Ejercito. En un aviso largo y detallado se ofrece como profesor de señoritas y niños describiendo las diversas técnicas que enseñaba. Un año después, en el mismo diario anuncia la apertura de una academia. Es de suponer que un año después regresó a Buenos Aires y posiblemente haya terminado incursionando en la fotografía. Rosendo Mendizábal fue padre de los escritores Horacio, Ernesto y Rodolfo Mendizábal y abuelo del músico y compositor de tangos Rosendo Anselmo Mendizábal. De entre los artistas nacidos en el nuevo país destaco a las dos artistas mujeres cuya obra es hoy conocida. Josefa Palacios (Colonia, ¿1820? – ¿?, 1881) descendiente de una acomodada familia coloniense, contrajo matrimonio con el abogado español Manuel Gómez de la Gándara con quien se mudó a Montevideo y más tarde a Buenos Aires. Siguiendo las modas del momento, incursionó desde temprana edad, en la elaboración de miniaturas y pintura al óleo tanto en el retrato como en la pintura de temática histórica. Hacia 1849 aparece en la prensa un artículo anónimo que, según Varece, podría considerarse una crítica de arte sobre la obra de Palacios. El periódico “Ecos de la juventud” destacó, tiempo después, lo meritorio de su obra pese a la falta de formación profesional. En 1854 pintó su obra más conocida: “El desembarco de los treinta y tres patriotas orientales en el Arenal Grande el 19 de abril de 1825”, obra que integra el acervo del Museo Histórico Nacional. Carmen Árraga (Montevideo, 1840- ¿?, 1919). A mediados de 1862, en un artículo del diario “La República”, se comentan varias obras de su autoría. En dicho artículo se señala que la artista había tomado clases con Eduardo Carbajal, sin embargo, nuevas investigaciones, especialmente de Daniela Tomeo, indican que fue alumna de Juan Manuel Blanes. Meses después, a los 23 años, Árraga presenta su óleo de José Gervasio Artigas, el primer retrato terminado del prócer. El mismo se inspiró en el perfil realizado por Alfred Demersay en 1845. La obra de Árraga ingresó al acervo del Archivo y Museo Histórico Nacional en 1925. Carmen era reconocida por varios de sus colegas y, gracias al retrato que realizó del expresidente Joaquín Suarez, el gobierno le facilitó la posibilidad de que viajara a Europa para formarse académicamente, viaje que no se concretó. En 1882 recibió un pago por la obra vendida al Poder Legislativo. Según algunas fuentes habría expuesto obra en 1869 aunque no hay registro de dicha muestra. En el libro “Comienzos de la pintura en Uruguay”, Juan Antonio Varese dedica sendos capítulos a Eduardo Carbajal y Juan Manuel Blanes. Ambos fueron becados por Estado para estudiar pintura en Europa tras manifestar su voluntad de volver al país y dedicarse profesionalmente al arte. Si bien J.M.Blanes ostenta el grandilocuente título de “Pintor de la Patria”, formó parte de un grupo de artistas cuyas obras, su visión, formaron y forman parte de la construcción de nuestro sentido de nación.

«Desembarco de los Treinta y Tres Orientales» (Josefa Palacios-1854)

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.