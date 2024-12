La ciudadanía no quiere cosas chanchas por Jorge Pasculli

Con Orsi elegimos el camino de la política a la luz del día, en democracia, en respeto y diálogo.

Parece “poquita cosa” para algunos, que “compran” a los supercandidatos, piquitos de oro, sin importar demasiado lo que digan. Quieren un envase “potente”, “atractivo”, “ganador”, aunque sin letra chica visible. En el mundo de los Ojeda la política parece igualarse a treparse a lo que venga, como sea y donde sea. Esa es la “nueva política” que campea en muchas partes del mundo y así nos va.

Orsi es lo opuesto. Por eso desde el inicio mismo lo quisieron sacar del partido y ante la trampa de Romina Celeste y sus secuaces(aún ocultos) muchos políticos de fuste y varios comunicadores afines clamaban; “¡Tiene que hacer la denuncia! ¡Tiene que hacer la denuncia”! “¡Si es inocente tiene que hacer la denuncia!” Mirá qué bien intencionados los muchachos…Querían que se encadenase solo para pasar todo el año yendo a la justicia con el séquito de canales atrás cubriendo todo con total objetividad… Una trampa perfecta y casi incomprobable para mantenerlo ocupado en el enchastre. Cuando vieron que Orsi “no entraba” la denuncia la hicieron Romina y “la víctima”. No le tocó Fossati –imaginen lo que hubiera sido- pero la fiscal Fleitas se tomó todo el tiempo posible para analizar el expediente…El embuste había sido tan de cuarta que se cayó sólo. Como siempre Nacho Alvarez estuvo al comienzo, durante y al final del culebrón.

Como eso no dio resultado y “el bueno de Orsi” siguió adelante, había que denostarlo, descalificarlo, tomarle el pelo, provocarlo. Había que traerlo al barro de los Bianchi y Da Silva. Querían debates todos los días si fuera posible. Cuatro contra uno, ocho contra ocho, lo que fuera para bajarlo al barro, para demostrar que…¿Qué demuestran los debates cuando uno quiere barro y el otro no? ¿Que ganó el que echa barro, el que provoca? ¿Que el otro no sirve para la política porque no es ¡piquito de oro” o “piquito de barro? Tanto como al comienzo “exigían” que Orsi hiciera la denuncia-trampa ahora se desgañitaban clamando por justicia

ante su negativa a participar de esos debates-trampa.

SUBETE A MI MOTO

Mientras esto ocurría en la campaña legal el Presidente –para ayudar a la transparencia de la campaña- en cuatro meses reinauguró 18 de julio, la heladería Doña Pocha y un sinfín de medio tanques en todo el país, se sacó 404.000 selfies y dio -perdí la cuenta- cientos de conferencias obligadas por la nube de periodistas que lo persigue, obligándolo a hablar de cosas que él no quería…y la Constitución le impedía. Qué culpa tenía el hombre: el sólo había pasado a saludar…Hasta el G20 se perdió por quedarse a garantizar la transparencia…

Delgado fue muy claro en su discurso de despedida: van a garantizar la cogobernabilidad como lo hizo Wilson con Sanguinetti a la salida de la dictadura. Si realmente quieren está muy bien, no corresponde otra cosa.

Pero lo que debe quedarnos claro a los demás es que acá se festeja mucho más que reconquistar un gobierno donde no se gobierne para los malla oro, sino que aquí se defendió una forma ética de hacer política. De ganar o perder, pero dentro de la ética. Y eso no tiene precio.