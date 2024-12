La incertidumbre de estos tiempos por Ernesto Kreimerman

La crisis económica de estos últimos años resucitó en todas partes del mundo, en algunos más y en otros menos, viejos debates inconclusos, o que algunos se fueron apurando a guardar en alguna biblioteca vieja, con algunos ejemplares ya amarillentos y muchas páginas que son testigos de manchas de humedad de alguna gotera que se negaba a ser reparada o de un mate que se desbordó.

No es ninguna exageración decir que hay un cierto desorden del mundo que genera estrés, y una sensación perturbadora de debilidad institucional, imprescindible para garantizar los derechos que se han ido consolidando en los últimos años. Pero después de unos primeros minutos de pánico, es posible ir ordenándonos a partir de aceptar que es cierto que hay una falta de respuesta social real, combinada con unos cambios en las conductas de consumo.

¿Leímos mal?

El presidente del FMI, Dominique Strauss-Kahn en marzo del 2008 lanzaba, con la serenidad con la que alertan los burócratas internacionales, técnicos no tontos aunque interesados, son parte inconfesa que a veces gustan jugar de “pitonisas”. Por ejemplo, Strauss-Kahn hacía ese llamado al mundo, refería, nada más ni nada menos, que a los efectos de la crisis, “la que traerá disturbios sociales, amenazas a la democracia y en algunos casos podría desembocar en guerras”. Todo lo que ha venido después como que ya estaba anticipada. Tenía un cierto sabor a aquel texto genial del gran Gabo, “Crónica de una muerte anunciada”….

Sin embargo, la fatalidad envuelve todo el relato, que se presenta en todo momento como predecible, sabemos que el crimen es un hecho inevitable, que conocemos desde el inicio mismo, pero que ni el autor ni el lector muestran incomodidad por ello. Quizás porque hay una cierta aceptación “cómplice” de la cuestión, esa cosa inevitable, quizás porque esa tensión nos seduce para saber al final lo que sabemos desde el principio, pero ya con aún más detalles.

En esos mismos días del 2008, una columna del The Economist titulada “Los ricos bajo ataque”, alertaba con claridad acerca de posibles, pero “erróneas” salidas: “Las regulaciones para recortar los excesos de riqueza deben hacer que el capitalismo funcione mejor. Puede que tales medidas no proporcionen las letras de himnos revolucionarios, pero serán mejores que perseguir la riqueza. Los ricos son un objetivo fácil. Pero cuando tratas de golpearlos, generalmente acabas golpeándote tu propia nariz”

Y aunque García Márquez se esfuerza en demostrar que la vida, se cruza con casualidades, pero más aún con causalidades, que requieren desenredarlas para hacer posible convertirla en literatura., cual alquimista de las letras, de los contenidos, Si Gabo pudo “dominar el rebelde mezquino idioma”, la combinación con el director de la versión cinematográfica Francesco Ros, y actores como Rupert Everett, Ornella Muti y Gian Maria Volonté, nos enseñan que el conocer la trama no castra la curiosidad, sino que se replantea desde una prosa prudente, sobria, desde donde refuerza la cuota necesaria de credibilidad que se va construyendo como una pirámide invertida, como negociando entre sus partes que al descuido fuimos conociendo, asumiendo que ni la destrucción y reconstrucción de la narrativa en ese juego de pocos anticipos y de reconocer la tragedia, nos empujó a cuestionarnos si seguir o no la atenta lectura, o a renunciar a seguir adelante. Ya el autor nos había engañado, pero ahora había recapturado nuestra intención.

Concentración en EE.UU.

Desde la perspectiva de Sanders, los estadounidenses se batieron en una lucha electoral, quizás la más intensa desde los tiempos de JFK, que terminó con la victoria de las gentes de Trump, con su estilo y su rudeza donde las “buenas prácticas” fueran las ausentes.

Para este influyente legislador de la izquierda, que transita por la interna demócrata, presentó una síntesis autocrítica del proceso electoral. No le faltó condimentos, como la renuncia del favorito. “El pueblo estadounidense comprende que nuestros sistemas económicos y políticos están amañados” advirtió Bernie. “Sabe que los muy ricos se vuelven mucho más ricos mientras que casi todos los demás se vuelven más pobres. Sabe que estamos avanzando rápidamente hacia una forma oligárquica de sociedad”.

Sanders resume así el escenario partidario: “los demócratas llevaron a cabo una campaña para proteger el statu quo y hacer pequeños ajustes”. Y “Trump y los republicanos hicieron campaña sobre el cambio y la destrucción del orden existente”.

Admitió que “no es de sorprender que los republicanos hayan ganado. Lamentablemente, el “cambio” que los republicanos traerán consigo empeorará una situación ya de por sí mala y hará que una sociedad con una desigualdad flagrante sea aún más desigual, más injusta y más intolerante”.

EL veterano senador se preguntaba: “¿aprenderán los dirigentes demócratas las lecciones de su derrota y crearán un partido que apoye a la clase trabajadora y esté preparado para enfrentarse a los enormemente poderosos intereses especiales que dominan nuestra economía, nuestros medios de comunicación y nuestra vida política?”

Muy poco probable

Al final, exhibió dudas sobre el futuro del partido: “están demasiado casados con los multimillonarios y los intereses corporativos que financian sus campañas. En vista de esa realidad, ¿hacia dónde nos dirigimos a partir de ahora? Esa es la pregunta muy seria que requiere mucho debate en las próximas semanas y meses. ¿Cómo ampliamos nuestros esfuerzos para construir un movimiento de clase trabajadora multirracial y multigeneracional? ¿Cómo creamos un movimiento de 50 estados, no una política basada en el colegio electoral y en estados “en disputa?”

Crítico, fue duro otros abusos: ¿Cómo abordamos el caso de Citizens United y la capacidad de los multimillonarios de comprar elecciones? ¿Cómo podemos reclutar más candidatos de la clase trabajadora para cargos en todos los niveles de gobierno?”

Sanders deja otros asuntos de reformulación: ¿Deberíamos apoyar a candidatos independientes que estén dispuestos a enfrentarse a ambos partidos? ¿Cómo podemos apoyar mejor la organización sindical? ¿Cómo organizamos sesiones de escucha en todo el país que busquen intencionalmente la opinión de personas que no votaron por los demócratas en las últimas elecciones? ¿Cuál es la mejor manera de utilizar las redes sociales para construir nuestro movimiento y combatir las mentiras y la desinformación que provienen de la clase multimillonaria y los medios de comunicación de derecha? ¿Cómo construimos estructuras organizativas sostenibles y de largo plazo basadas en cuestiones que vivan más allá de las campañas individuales?”

Al concluir, Bernie remarca que es una labor de “nosotros. Ésa es la única manera de avanzar; en solidaridad”.

