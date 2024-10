La pintura como una manera de entender la realidad por Alejandra Waltes

Hasta el 2 de febrero de 2025, puede visitarse la muestra «José Trujillo (1960-2019) – La realidad en cuestión» en la Sala 4 del MNAV (Museo Nacional de Artes Visuales). La exposición fue curada por el Director del Museo Enrique Aguerre. En noviembre del 2023 escribí una nota sobre la muestra de José Trujillo “Diálogos con la realidad”, que se desarrollaba en la sala del sub suelo del Edificio Artigas, pero esta muestra retrospectiva en la que se exponen sesenta y cinco pinturas de mediano y gran formato que recorren la producción artística del pintor entre los años 1986 y 2018, no sólo nos confirma la solvencia técnica del artista, nos sorprende por la amplitud temática tratada.

Un breve repaso de su biografía nos permite ubicarlo históricamente y así rescatar su aporte a las Artes Plásticas. José Trujillo Seade (Montevideo, 1960-Maldonado, 2019). Cursó Primaria en Punta del Este e hizo Secundaria en el Liceo Departamental. Desde adolescente comenzó a dibujar y pintar por su propia cuenta, como lo había hecho su tío, Felipe Seade. “Durante un par de años solo fui dibujante: lápiz, lápiz grafito, papel. Logré obras hiperrealistas o quizá debo decir minuciosas”, recordó una vez Trujillo en diálogo con Lilia Muniz. Más tarde estudió dibujo y pintura con los maestros Manolo Lima y Carlos Tonelli. A lo largo de su fructífera carrera ejerció como docente en su propio taller y en diferentes centros de enseñanza. Expuso en forma individual en Montevideo, Maldonado, Punta del Este, Buenos Aires, Washington D.C. y New York, participando de muestras colectivas en Salto, Montevideo, Maldonado, Buenos Aires, San Pablo, New York y Líbano, siendo multipremiado. Tuvo oportunidad de viajar por Estados Unidos y Europa enriqueciendo así su experiencia y por ende su obra que integra colecciones de Argentina, Bélgica, Brasil, España, Francia, Holanda, Hong Kong, Inglaterra, Israel, Líbano, Mónaco, Uruguay y Estados Unidos. De tendencia realista, pintaba por series muy definidas desde lo temático hasta el tratamiento de la luz, la paleta de colores elegida y el estilo. En esta muestra las obras están divididas en ocho núcleos temáticos: taller del artista/hogar, autorretratos, retratos, criaturas zoomórficas, ciudad, paisajes, dunas/playa y batallas. Llamaron mi atención las criaturas zoomórficas, la serie de dunas/playa y la de las batallas, pues creo que es en estas series en las que Trujillo experimentó el dejar a un lado su zona de confort (y salir airoso) en lo temático (las criaturas zoomórficas), en lo estilístico (las pinturas de dunas quizá sean las más abstractas de todas sus obras) y en la paleta de color (la serie de batallas es la de paleta más baja). Como recordamos en nota anterior, decía Trujillo sobre su obra: “Trato de seguir una coherencia interna para elegir mis temas. Los justifico, los asimilo con lo que me está sucediendo. El ingrediente autobiográfico funciona como un recurso propiciatorio. Tengo una tendencia casi obsesiva a trabajar sobre el aquí y ahora; luego el tiempo de la pintura es otro, la fecha y la hora son datos accesorios. No pinto recuerdos, ni atmósferas imaginarias. Pongo mis modelos en los lugares donde estoy y habito y las relaciones se producen casi sin que mi voluntad intervenga. Bajo estas condiciones los temas se hacen solos, no tengo que armarlos. Sobre la tela se produce una especie de decantación, la pintura va sustituyendo a la realidad, se vuelve más real que la realidad. El cuadro adquiere autonomía: una vida interna donde la mirada marcará su tiempo.” En diálogo informal con Adriana López, quien fuera su compañera de vida, para José respirar y pintar fueron casi la misma cosa. En el texto curatorial Aguerre dice: “Trujillo ha transitado, a través del dibujo y la pintura, por los géneros clásicos del arte: el retrato, el autorretrato, la naturaleza muerta, el paisaje e incluso, la pintura histórica. Él consideraba que su pintura, luego de cuarenta y cinco años de trayectoria como pintor, era «un aporte a la pintura, a la figuración ampliamente concebida, con momentos de realismo intenso, más o menos expresionista». Y es este «realismo intenso» al que refiere Trujillo el que lo lleva a apartarse desde muy temprano del mero registro imitativo, para así transformar el acto de pintar en el resultado de una interpelación a lo real. El pintor capta lo real a través de su visión personal y una técnica depurada, para plasmarlo en la tela de forma singular.” Lo dicho va en la misma dirección que lo expresado alguna vez por Valentín, uno de los hijos del artista: “Es falso, quizás una ingenuidad, creer que el realismo es el intento de copia o reproducción exacta de la realidad que circunda al artista. Basta acercarse a los trazos de los grandes maestros de la tradición realista –desde Velázquez a Manet, por nombrar dos pilares de la obra de mi padre– para captar que allí lo que hay son técnicas sutiles que encierran sentimiento.”

“Cosas que pasan” (José Trujillo-1987/88)