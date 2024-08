Las bestias y su secreto

Llegaron en algún momento que nadie puede precisar con exactitud, y cada cual ocupó su sitio a un lado de la ventana.

Desde que descubrieron su presencia, los estudiosos de estas raras criaturas no dejan de preguntarse qué hacen allí. Algunos especulan con que fueron enviadas para proteger la casa y sus habitantes. Otros sostienen que en realidad son una pareja que anidó en ese lugar y que en un futuro más o menos cercano han de reproducirse para perpetuar su especie. También existen quienes explican que ambas, las fauces bien abiertas y los ojos de una fijos en los de la otra, se están desafiando a un combate que pronto comenzará. Por último, no son pocos los que creen que su estadía es solo temporaria y que sus alas abiertas indican que, en cualquier instante, echarán a volar nuevamente… Sin embargo, no terminan de ponerse de acuerdo.

Y mientras tanto, ajenas a esa controversia, sin revelar su arcano, ellas permanecen.

(Ubicación: 21 de Setiembre 2744)

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.