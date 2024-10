¿Machos Alfa?

“Vi a las mujeres de mis amigos/ en la cama con mis enemigos. /Vi a las mujeres de mis enemigos/ encamándose conmigo./Y vi a mis amigos en la cama con mis mujeres/todos metidos en esta orgía sin alegría y sin placeres” (Felices Fiestas, La Tabaré)

Darío Fo falleció el 13 de octubre de 2016, pocos meses después de que en La Candela se estrenara una versión de Pareja Abierta, obra escrita junto a su pareja, la actriz y también escritora Franca Rame. Fo había nacido en Sangiano, al norte de Italia, y se había iniciado escribiendo guiones para la RAI en 1951 donde parodiaba a personajes bíblicos, literarios o históricos. A fines de los cincuenta creó una compañía con su esposa que presentaba farsas que se nutrían de tradiciones populares. El éxito acompañó a la pareja y entre 1959 y 1968 se instalaron en el circuito teatral montando comedias escritas por Fo que fueron desplazando a las farsas. El éxito les llega, pero según se ha escrito, “Fo irá manifestando una actitud crítica cada año más incisiva frente a esa burguesía que lo aplaude y de la que se siente ajeno políticamente”. A partir de 1968 la dupla Fo-Rame decide abandonar los circuitos tradicionales y girar por Italia para montar espectáculos en fábricas ocupadas o centros sociales. Nuova Scena y Colletivo Teatrale La Commune son las compañías con las que a fines de los sesenta y durante la década de los setenta la dupla estrena éxitos como Misterio Bufo o Muerte accidental de un anarquista (1970). En 1974 estrenan Acá no paga nadie, feroz sátira política en la que cuestionan por igual, en un contexto de carestía, al gobierno y a la burocracia sindical que intenta contener la ira popular. Quizá algo más domesticado Fo vuelva a la RAI y transita los años ochenta y noventa con críticas a figuras políticas y religiosas.

En 1997 el mundo se sorprende cuando se le concede el Premio Nobel de Literatura, y al recibirlo dirá: “Acudí al teatro no con la idea de interpretar Hamlet, sino con la intención de ser un payaso”. La Academia Sueca reconocía en el comediante el seguir la tradición de los juglares de la edad media: “que fustigaban al poder restableciendo la dignidad de los débiles y humillados”. Poco antes de cumplir los 90 años Fo presentó su último libro, Darío y Dios, en el que el autor imaginaba a Dios como a un: “loco de talento, obsesivo y brutal, paradójico (…) confabulador, engatusador fenomenal, egocéntrico de la clase ‘yo, yo y yo y nadie más’, la mayor de las veces vengativo y contradictorio”.

En una entrevista realizada por María Esther Gilio en los años ochenta el comediante confesaba: “El teatro es una de las expresiones fundamentales de la inteligencia del ser humano. Por lo tanto sirve para profundizar en la propia dialéctica, en el propio raciocinio. En el caso mío, en que hago un teatro de tipo satírico, sirve para que hagan gimnasia el cerebro y la razón. Y sobre todo sirve para habituar a la gente a la aceptación de otras ideas, y para inducirla a reír y a desmitificar.” Para Fo, entonces, el teatro podía “servir” para algo, podía ser útil, podía “desmitificar”. Pero su teatro, como él mismo agregaba, no es un teatro dogmático, sino que es un: “teatro de ideas, teatro de la razón, teatro que comenta con sátira incluso las ideologías más respetables, y claro, también

las otras”. Sin dogmatismos, Fo hacía un teatro que opinaba sobre la realidad, abriendo un espacio en que lo que parece “natural” se problematiza y se desmitifica. Un teatro que abreva en las tradiciones populares y apela al humor para establecer la comunicación con el público.

Pareja abierta por ejemplo se ríe del machismo que se esconde en el discurso masculino “progre” de abrir la pareja a nuevas experiencias para que sobreviva, pero que titubea cuando es la otra parte la

que empieza a sentirse cómoda con esa situación. Estrenada en 1983, la obra recoge un discurso “antipatriarcal” que solo “beneficia” a una parte de la pareja. La característica de la escritura de Fo (y de Rame), en donde el texto es un esquema para que se sucedan una serie de escenas-sketches que satirizan los vicios sociales, es muy propensa a que el espectáculo que surja se contamine de la personalidad de quienes lo interpreten. Y eso a la vez actualiza al texto si el trabajo se realiza de acuerdo al espíritu que lo anima. Eso sucedía en la versión que en 2016 protagonizaban Mariana Trujillo y Diego González en La Candela. La enfermedad de la actriz (que falleció en 2020 pero que es recordada constantemente en La Candela) impidió que continuaran en aquel momento con la obra, pero la idea de volver a hacerla se mantuvo presente hasta hace pocas semanas cuando la reestrenaron, esta vez con la actuación de Carolina Taranto. Diego González, quien repite en la nueva versión, reconoce que quizá el tema en sí puede ser menos polémico hoy en día que cuando la obra se estrenó hace cuarenta años, pero la repercusión con el público sigue demostrando la vigencia de la propuesta. “Cuando la hicimos nos encantó la temática y me parece que el tema, con algunos retoques, sigue teniendo vigencia más allá de los años. Al menos eso se ve en la respuesta del público, que es donde te das cuenta si pega o no algo. La puesta en sí es prácticamente igual a la del 2016, pero con los años uno cambia la forma en que ve las cosas”.

Las características del texto necesitan de una dinámica que ametralle con las situaciones, y en donde las pausas sean solo las necesarias para que las palabras que las continúen impacten y arranquen risas de la platea. Y eso es lo que sucede, los personajes que interpretan González y Taranto cambian en la medida que se desarrolla la historia, pero no desde un punto de vista psicológico sino desde su exterioridad. Y es ya desde la exterioridad corporal donde vamos detectando el cambio de polaridad en el dominio de las situaciones. La altivez inicial del personaje masculino titubea hacia el final, mientras que la gran actuación de Taranto nos deja ver un personaje femenino que, sin librarse nunca de un cierto estereotipo “sumiso”, impone nuevas condiciones en la “pareja abierta”. En definitiva, como dice González, algunas cosas han cambiado, pero otras no tanto. Y la platea disfruta tanto de las contradicciones de los personajes como de las potentes actuaciones que los hacen vivir.

Pareja abierta. Texto: Darío Fo y Franca Rame. Dirección: Carlos Muñoz. Elenco: Carolina Taranto y Diego González Savoia.

Funciones: viernes 20:30. Teatro de La Candela (Ellauri 308)