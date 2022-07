Marcelo Larrosa: emociones que dan vida a las formas por Alejandra Waltes

El jueves 30 de junio se inauguró la muestra “Marinas Geométricas” del artista plástico y docente Marcelo Larrosa en la Sala 4 del Museo Torres García. La misma puede visitarse de lunes a viernes de 10 a 19 hs. y los sábados de 11 a 17 hs. hasta el mes de agosto.

Marcelo Larrosa (Montevideo, 1971) docente la Facultad de Artes en la Udelar, discípulo de Julio Alpuy y Anhelo Hernández estudió con Carlos Medina en Barquisimeto (Venezuela). En 2003 es becado para viajar y estudiar en Palazzo Spinelli (Florencia, Italia). En el 2007 crea su taller a instancias de Julio Alpuy. Ha expuesto en innumerables oportunidades de manera individual y colectiva aquí en el Uruguay, en otros países de América y en Europa. En el 2018 ejecutó el diseño y realizó el telón y la escenografía de la obra “Bokeh” en el Teatro Solís presentada al público en 2019. Sus obras forman parte del patrimonio de innumerables salas alrededor del mundo. Larrosa dice sobre su muestra “Ese nombre (Marinas Geométricas) es porque vivo en la Ciudad Vieja en Montevideo casi al final de la última calle que da a la escollera por lo que veo aparecer y desaparecer barcos de gran porte de forma “misteriosa” entre las paredes. Grandes Barcos, formas, proas, mástiles, containers, luces que reflejan y se mueven lentas sobre el agua. De esas formas, de la síntesis de esas formas dibujadas salen un grupo de pinturas con fuerte geometría ortogonal; de estas unos collages y de ellos los hierros, en parte oxidados y con espacios que son las formas sintetizadas de esas visiones; estas componen una estructura de esas lejanas formas de hierro que se deslizan silenciosas entre las calles como fantasmas dejando su misterio al desaparecer tras las paredes”. Si bien esta muestra no es una retrospectiva en sí, el hilo conductor es un mismo paisaje representado una y otra vez durante los últimos años utilizando diferentes técnicas, pero siguiendo una misma línea estética. Se notan las búsquedas realizadas y la síntesis resultante. La mayoría de las pinturas son de pequeño formato, detalles del paisaje portuario que “desbordan” de los marcos los cuales actúan como pequeñas ventanas. Quienes estamos familiarizados con ese paisaje reconocemos los colores entre los que se destacan los rojizos de los hierros herrumbrados y los azules del horizonte. Quiero destacar una “Marina Geométrica” (2018) en la que sobre un fondo de blancos, grises, ocres y amarillos que bien podría ser el casco herrumbrado de un barco o en el reflejo en el agua de cascos y luces en un día gris, el plano está dividido por líneas negras horizontales, verticales y curvas que nos recuerdan formas portuarias. Desde mi punto de vista, esta obra es un punto de partida de una línea investigativa. Siguiendo con las pinturas, destaco dos en las que los planos de color negro pleno están divididas por líneas blancas, como si fueran el negativo de instantáneas captadas en ese lugar en dónde se quiebra el horizonte. Creo que ahí está el génesis de los trabajos en hierro. A partir del collage de pequeñas dimensiones “Marina geométrica” (2021), Larrosa hizo un “negativo” en hierro. Estas piezas en hierro patinado son, a mi entender lo más destacable de todo su trabajo hasta el momento, son su sello, indiscutiblemente son las más personales. Cada trabajo está amurado a unos 4 o 5 cm de la pared, de esta forma dependiendo de la altura del espectador, el tipo y dirección de la luz y quizá del color del fondo (en la exposición la pared es blanca), las sombras de la estructura se dibujan a través de los huecos. La estructura, lo iluminado y la sombra forman un todo que va cambiando a medida que el espectador se mueve, son obras que se van modificando en tiempo real incorporando el concepto de tiempo a cada una de ellas. Si no fuera porque tenemos tan incorporadas las formas del constructivismo, podríamos ver que, cómo dice Oscar D´Ambrosio el título de las obras que dan origen al título de la muestra está formado por dos términos que podrían ser contradictorios (marina “alude a un género de arte figurativo cuya inspiración principal es el altamar, batallas navales o barcos, incluyendo también asuntos correlatos como paisajes de lagos, ríos, estuarios y playas”; geometría como sinónimo de la riqueza de la abstracción) pero que se complementan dando la idea de unidad. Larrosa es uno de los mejores exponentes de las enseñanzas del Maestro Torres García quien expresaba «Puedo pensar todas estas cosas y muchas más – hacer mil combinaciones estéticas hasta el infinito – y, de acuerdo con esas combinaciones, hacer cuadros. Pero el valor que tendrán esos cuadros, siempre será el mismo: será algo de mí, un sabor plástico, algo que no puedo ni quitármelo de encima ni trasmitírselo a otro: la personalidad. Es por eso que no se debe trabajar sobre el pensamiento, sino sobre lo que es personal: sobre esas cualidades, ese toque, ese sabor plástico indefinible. Y si al trabajar sobre esto puedo llegar a encontrar una manera, inclusive un procedimiento, habré encontrado mi sistema. Y este sistema valdrá tanto como otro. En resumen: que todo sistema combinado por el pensamiento solo, es algo transmisible, que se puede explicar e inclusive definir, y que, por su naturaleza no pertenece a nadie. Pero que el verdadero sistema personal, o sea: la materia incorporada a nosotros, humanizada en nosotros, ese mundo recreado en nosotros, imposible de definir porque uno no puede definir lo absoluto de la personalidad, esa es la verdadera vía del artista. Y será un arte vivo – el otro un intelectualismo.»

“ Marina Geométrica” (Marcelo Larrosa _2021)