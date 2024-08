MARIANO FRIGERIO, CO-DIRECTOR DE ‘LEYENDA FEROZ’ por: Martín Imer

“Tango feroz llegó en un momento de la Argentina crucial”

El pasado jueves llegó a la Sala B del Sodre Leyenda Feroz, documental de los directores Mariano Frigerio y Denise Urfeig que se centra en la película Tango feroz – la leyenda de Tanguito, película de Marcelo Piñeyro que se estrenó originalmente en 1993 y resultó no solo un enorme éxito de taquilla sino también el disparador de las carreras de sus protagonistas, Fernán Mirás y Cecilia Dopazo. El film, que contaba la historia del cantante José Alberto Iglesias, mejor conocido por su nombre artístico, Tanguito, caló hondo en la sociedad rioplatense de la época, y Leyenda feroz se mete de lleno en ese fenómeno repasando el film con comentarios de Piñeyro, Mirás y Dopazo, entre otros. En esta oportunidad pudimos charlar con Frigerio sobre el proceso del documental y las razones por las que el film original gustó tanto y sigue conectando con la juventud.

¿Cuándo surge la idea de hacer este documental?

La idea de hacer este documental surge porque nosotros hace ya tres años hicimos otro documental sobre cine argentino que se llama Carroceros, que trata sobre Esperando la carroza, sobre los fanáticos de Esperando la carroza – también se estrenó en Uruguay, fue en plena pandemía, todo vía streaming – y nos quedó como esas ganas de seguir contando las historias que hay atrás de estos clásicos del cine. Después de Carroceros, y de hablar de Esperando la carroza, tenemos como esta cosa de ‘¿qué otra película nos había marcado a nosotros?’ tanto a Denise como a mí en nuestras vidas, y sin dudas Tango feroz creemos que para toda nuestra generación — yo soy del 81’ — en adelante, un poquito más grandes, fue una película totalmente iniciática, como esas películas que empezamos a ver ya siendo en la transición de niños a adultos, y la primera película que elegimos ver y que nos conmovió, conmovió a toda nuestra generación.

Entonces, sin dudas nos parecía que había una historia detrás para contar y que muchos de nosotros nos íbamos a sentir reflejados por eso.

¿Cuánto tiempo te llevo el trabajo de investigación y filmación?

Lo primero que hicimos fue encontrarnos con Claudio Pustelnik, que es el productor de Tango feroz y con Marcelo Piñeyro, el director, y nos empezaron a contar todas estas historias que fuimos descubriendo y contando en el documental que nosotros tampoco las sabíamos. No sabíamos que Piñeyro había escrito la película con la idea de tener La valsa en su película y todo el conflicto que tuvieron con los rockeros y que les negaron [la canción] y eso nos pareció que estaba buenísimo también contarlo en el documental, nos sumaba mucho a la historia.

Nos llevó más o menos dos años. Fue como un año de pura investigación, y de entrevistas y reunirse y tomar cafés e ir descubriendo, como por ejemplo, toda la secuencia de Grondona era como muy estar leyendo y buscar en Internet a ver qué había y cosas que nos acordamos nosotros de cuando éramos chicos de que se estrenó Tango feroz, ¿no? Y más o menos el rodaje nos llevó un año, y la edición es bastante rápida porque teníamos bastante claro por donde queríamos contar la historia así que más o menos en dos años y medio terminamos toda la película.

¿Qué componentes te parece que fueron fundamentales para el éxito de Tango Feroz?

Me parece que Tango feroz llegó en un momento de la Argentina crucial, era pleno años ‘90, y en el gobierno menemista estaba toda esta cosa del liberalismo y de las privatizaciones, y apareció esta película con otro tipo de ideales, muy de los jóvenes idealistas y con ganas de que la vida sea otra cosa de lo que nos están diciendo. Me parece que eso hizo que los jóvenes llenen las salas de una película que todo el mundo la quería ir a ver y que, cuando alguien la iba a ver, después se la comentaba a sus amigos y llevaba a sus amigos para verla. Era una película muy innovadora, también en ese sentido, en una época donde –– ahora está lleno de biopics, pero en su momento era la única, y con un personaje que tampoco era tan conocido como Tanguito. Tanto Marcelo como Aída Bortnik que fueron los guionistas encontraron un personaje muy potente y que le hablaba mucho a la juventud de esa época y me parece que a la de hoy también.

La película Tango feroz toma muchas libertades a la historia de Tanguito. ¿Crees que esas libertades sumaron a la leyenda?

En cuanto al mundo de las películas biográficas, me parece que siempre se genera esta controversia, siempre están las voces que necesitan ver cuan exacto está reflejado el personaje, cuan real es la historia, cuan ajustado está, cuantas de esas frases fueron reales y cuantas de esas acciones sucedieron o no… Me parece que es un clásico que suceda eso, y a la vez me parece un imposible que eso suceda, son películas 100% de ficción basadas en estas historias y elementos reales y hay muchos elementos que no. Me parece que Tango feroz, de esos elementos reales tiene quizás pocos, y lo que ellos quisieron contar fue la época, no tanto el personaje en sí sino lo que sucedía por esos años. Por eso siempre sucede esa cosa de estar buscando la parte documental de estas películas que me parece que no las tienen.

Otra cosa muy interesante que para mí tenía Tango feroz era eso de la crítica por derecha o por izquierda que tiene, que tuvo: para los rockeros era una película super comercial que solo se había hecho para vender y para vender discos, y para la derecha argentina era una película marxista… Tuvo esos dos condimentos.