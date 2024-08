“La mayoría de nosotros no quiere vivir en un país amargado y dividido, queremos algo mejor”. Barack Obama, Convención Demócrata 2024

Los yanquis están a once semanas de tener elecciones, nosotros a

nueve y la diferencia del discurso político allá y acá es abismal.

Recomiendo oír a Michelle y Barack Obama en la Convención.

Acá estamos debatiendo largas horas las noticias falsas de una

senadora o la propuesta de Cabildo de emergencia en seguridad.

Como si no hubiera temas más importantes para la campaña.

Me preocupa que las encuestas de opinión muestren que una

enorme cantidad de gente piensa votar la reforma constitucional.

Me preocupa que no se informe en serio a la ciudadanía sobre esto.

La campaña por el Sí me hace hace acordar a aquello de que es

mejor ser rico y sano que pobre y enfermo, porque quien puede no

desear trabajar solo hasta los sesenta años y cobrar más jubilación.

Se omite toda referencia a la actual pirámide demográfica y que el

promedio de los uruguayos se jubila actualmente con 63 años.

Me preocupa que un grupo de radicales haya embarcado al

movimiento sindical primero y algunos grupos políticos después, a

esta gimnasia militante que pretende cambiar la Constitución.

Me preocupa que gente inteligente no le preste atención a los

análisis de los expertos económicos de todo el espectro ideológico.

Me preocupa que quieran imponer en la liga lo que no pudieron

hacer en el campeonato y no respeten el programa de gobierno.

Me preocupa el simplismo de demonizar a las AFAPs, siendo la

más importante de propiedad estatal, y que se les muestre a ellas

como la causa del déficit que tiene el sistema de seguridad social.

Me preocupa que de aprobarse esta reforma de la Carta Magna el

próximo gobierno va a quedar profundamente condicionado.

Me preocupa que los candidatos no hablen claro sobre esto que

debería ser causa nacional, de todos los políticos. Me preocupa.

Alfredo García