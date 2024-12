Montevideo hace agua… por Jorge Crosa

A medida que uno crece, se va dando cuenta que las cosas que no se hacen, generalmente es porque o son engorrosas o insumen una relación tiempo/ dinero importante, que no muchas veces es redituable.

El atento lector, lejos de pensar que estoy desarrollando un simple ensayo hogareño sobre las excusas del por qué no limpié el extractor o por qué dejé mojado el baño, irá desenredando la madeja del pensamiento que motivan estas líneas.

La cosa es que cada vez que cae una lluvia intensa, ya es “figurita repetida” ver en los noticieros algunas zonas de Montevideo, inundarse…

Montevideo hace agua…

Por otro lado, pensar que el elenco político, genuinamente elegido para la Intendencia de Montevideo es ingenuo, en casi 35 años de gobierno y en uno de los problemas más sensibles a la ciudad, es prácticamente, subestimar la capacidad intelectual suya y la mía – si, en última instancia – también

Hace muy poco el Intendente Zunino, dijo:

“…La zona está por debajo del nivel del mar y las pendientes hacen que el agua caiga hacia allí y se acumule en ese lugar. El agua queda acumulada sobre la superficie hasta que no termine de drenar por completo al sufrir lluvias muy pronunciadas, lo que limita la posibilidad de evacuación al ser una zona baja… hay propuestas de obras de infraestructura, pero presentan dificultades al ser una zona densamente construida, que implica la generación de piscinas subterráneas con sistema de bombeo, con un costo elevado”

Esto en referencia a la ya tradicional esquina de La Paz y Paraguay, donde entre otros puntos y recurrentemente… Montevideo hace agua.

Efectivamente me quiero detener en los problemas de la red de drenaje de los que determinados puntos de la ciudad de Montevideo, sigue padeciendo.

Lo medular e interesante de esto, es que para la Intendencia – y desde hace mucho tiempo atrás – esto dejó de ser una sorpresa. Ya desde la época del Ing. Daniel Martínez al menos, se sabían los puntos flacos de inundación de la ciudad. De hecho, de esos períodos datan varios y completos estudios que muy profesionalmente analizaban la casuística y claramente, su solución.

Ahora bien, en una Comuna que recauda más de 2 millones de dólares diarios, que mantiene dependencias deficitarias, que “camalonea” su rol en la ciudad, que va mutando de vez en cuando al rol de promotor de espectáculos, con una inversión cuestionable y que muchas veces oficia de caja de resonancia de líderes políticos vecinos, estima el cronista … que se trata de un despropósito y una tomada de pelo.

Más aún si los estudios se pagan con “la tuya”, vecino.

En este sentido, pregunto: ¿hay vecinos de primera y segunda clase? ¿Aquel que vive en el Buceo… no tiene derecho a que no se le inunde el negocio? ¿El que vive en las inmediaciones de La Paz y Paraguay?

La respuesta es clara, porque la plataforma política del gobierno imperante hace 35 años, así lo viene pregonando, sistemáticamente: Montevideo es una ciudad para todos. Y está bien que así sea.

Ahora bien, ¿cuántos años más de gobierno FA, serán necesarios para solucionar este entuerto?

Montevideo hace agua…

Partiendo de la base que desde noviembre de 2019 y en el trabajo titulado “Evaluaciones de impacto ambiental – Gestión del riesgo hídrico y gestión de la calidad ambiental y territorial Plan Director de Saneamiento y Drenaje Urbano de Montevideo IM”, ya se han escrito las líneas de acción para solucionar el problema y que a la fecha y a la luz de los hechos, aún no ha quedado solucionado… surge la duda: los vecinos de Montevideo de esas zonas, ¿tendrán claro el panorama o seguirán convalidando con su voto gobiernos que persiguen otras prioridades?

Espero desde este lado, poder incentivar su pensamiento crítico y en todo caso, sanearlo de banderas. En lo personal me ha quedado muy claro que en la historia reciente Montevideo late, pero que también… hace agua.

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.