Muestra Internacional de Teatro en El Galpón

Continuando con los festejos de su aniversario número 75 El Galpón presenta una muestra internacional que comenzó el pasado fin de semana con funciones del espectáculo argentino El Brote.

Soledad Frugone, actriz integrantes de El Galpón, contó a Voces que la muestra surge en el marco del aniversario, pero también de la inquietud de que la Institución produzca este tipo de ciclos, algo que muchas veces recaía en productores que alquilaban las salas. “En un momento pensamos que teniendo las salas y material humano podíamos hacerlo. Lo intentamos a principios de año con las funciones de El Brote en marzo y de Matate amor en abril y la verdad es que nos fue muy bien, así que decidimos continuar. Algo que nos caracteriza es la resiliencia, el buscar soluciones frente a la crisis que estamos pasando los teatros independientes. Durante la pandemia no pudimos hacer teatro e hicimos la serie Temporario. Ahora nos volvimos productores y nos pareció buenísimo, en el marco del 75 aniversario, dar la posibilidad a la gente de ver obras extranjeras que no es tan fácil ver”. Sobre las características de los espectáculos seleccionados la actriz añade: “Se trató de buscar obras que estuvieran teniendo éxito en diferentes puntos. El Brote en el off porteño, La Zaranda que se encuentra también celebrando su 45 aniversario con una gira por Buenos Aires y Montevideo. Reverso, de Matías Feldman, está teniendo muchísimo éxito también. Gabriel Chamé Buendía, que llega con Medida por Medida, ya había venido con Othelo y nos había fascinado su trabajo”.

La muestra comenzó el fin de semana pasado con funciones de El Brote y continuará hasta el 8 de setiembre, mes del 75 aniversario, según el siguiente detalle:

-Manual para armar un sueño (España)

El icónico grupo de teatro español La Zaranda presenta: “Manual para armar un sueño”. Un viaje infinito en la historia y que sin embargo transcurre en el corto espacio que va de un camerino al escenario. Una decidida oda a la esperanza. Una propuesta lúcida, filosófica, poética y repleta de un humor inteligente sobre el teatro, ese arte milenario que reúne en sí mismo todos los vicios y todas las virtudes que atesorar pueda el ser humano.

-Sábado 17 y domingo 18 de agosto. Sala Campodónico.

-Reverso (Argentina)

Reverso es protagonizada por Carla Peterson junto a tres de los mejores actores de su generación en una obra divertida, delirante y emocionante con dramaturgia y dirección de Matías Feldman.

Reverso ¿Qué es real y qué no? indaga sobre la realidad, la tecnología y los dolores de la vida que queremos evitar. Lo que vemos tiene su indefectible reverso. Gran trabajo de Matías Feldman para pasar de las risas y lo absurdo a un remolino de sensaciones.

-Sábado 31 de agosto y domingo 1 de setiembre. Sala Campodónico.

-Medida por medida (La culpa es tuya) (Argentina)

Luego de diez años de éxito con “Othelo. Termina mal”, Gabriel Chamé Buendía presenta junto con su equipo de actores otra obra de Shakespeare. Una versión transgresora, divertida y profundamente actual. Una puesta en escena desenfrenada con lo mejor del clown. Al igual que con Othelo, Gabriel Chamé Buendía toma una de las comedias menos conocidas de William Shakespeare y la usa para interpelar a la audiencia a través del humor.

-Sábado 7 y domingo 8 de setiembre. Sala Campodónico.

Próximos estrenos

La temporada del 75 aniversario continúa también con espectáculos de El Galpón. El sábado 3 de agosto se estrenó en Sala Cero Medea Visiones, con dramaturgia y dirección de Marcos Acuña sobre novela de Christa Wolf. Se trata, indica Frugone, de una nueva mirada sobre Medea y sobre los conflictos que se generan al intentar llegar al poder, sobre lo que se está dispuesto a hacer. Para el 24 de agosto se prepara el estreno de 7 minutos de Stefano Massini con dirección de Fernando Toja. 7 minutos irá en la sala Atahualpa y trata de once mujeres delegadas de fábrica que deben tomar una decisión respecto a una propuesta patronal. Frugone adelanta que el doceavo voto estará a cargo del público, lo que lo hará partícipe del espectáculo. Y para mediados de setiembre se espera el estreno de La Nona, de Roberto Cosa, con la dirección de Alfredo Goldstein en la sala principal.