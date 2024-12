Navideñas por Jorge Alastra

La Navidad es la celebración más importante de nuestro país. El antiguo rito que surge de las saturnales romanas, y que se ha fusionado con el paso del tiempo con el festejo judeocristiano, nos permite una de las pocas ocasiones para reunirnos con los seres queridos en torno a una mesa. Más allá de religiosidades – y sea como sea- es la chance de abrazar al pariente o al prójimo; y sobre todo, a los que ya no están entre nosotros. Existen varias canciones populares que están dedicadas a la Navidad (obviando a los villancicos folclóricos). Vamos a referirnos a algunas de ellas (según un gusto estético personal que no tiene que ser compartido).

Eduardo Darnauchans escribió «Canción del vagabundo en Navidad» y que forma parte de su álbum en vivo «Entre el micrófono y la penumbra» de 2001. Es una balada folk muy sencilla, cuya melodía transparente crea el letal «efecto darnauchans», que deja siempre la interrogante de saber de dónde surge aquella facilidad melódica. Su despojamiento e inocencia se vuelven vehículo ideal para hablar de algo que nos remite a la esencia de la vida; a la concreción misma del misterio de la Naturaleza. El poeta crea un texto breve. Y lo hace colocándose en el lugar del pequeño burgués, donde se notan claras influencias tolstoianas. No necesita del discurso político: lo que hace es hablar de la existencia de otro mundo afuera de nuestros problemas y dramas cotidianos. «Anda y dile a ése que busca/ Dile que no puede/ Dile que se marche pronto/ Que no puede estar/ Entre gente limpia honesta estar/ Y su fiesta compartir/ Su mesa compartir». Así presenta el autor el tema, con sutileza. Luego agrega, en la parte B, con solidaria mirada: “Mírenlo, mírenlo/ Al vagabundo temblar/ Mírenlo, mírenlo/ Es un perro en el pajar».

“La Navidad de Luis” aparece en “Siete años” (1980), quinto álbum del cantautor santafesino León Gieco . La balada folk-rock retrata la víspera de la navidad en la relación patrón-empleado. Imagino –no está explicitado– una historia surgida en el interior argentino. Más allá de la primera lectura de panfleto facilista ricos vs pobres, lo cierto es que la canción, a partir de la segunda parte (cuando cambia de octava la voz principal) se transforma en un himno de protesta. Los comestibles que rechaza el muchacho ( Luis) con dignidad, nos hablan de otro mundo, donde ese gesto era un bien preciado, un signo de conciencia de clase: “Señora gracias por lo que me da/ Pero yo no puedo esto llevar/ Porque mi vida no es de Navidad”, dice el protagonista, que en el emotivo final encuentra una razón para conectar el sentimiento navideño con el de la rebeldía: “Mi padre me dará algo mejor/ Me dirá que Jesús es como yo/ Y entonces así podré seguir/ Viviendo.”

En el primer volumen del tríptico Silvio/ Rodríguez/ Domínguez está “Canción de Navidad” escrita por el cubano Silvio Rodríguez. Una de las figuras más importantes de la canción latinoamericana y para muchos, el mayor trovador de habla hispana. La balada, tiene puntos de contacto con la de Darnauchans, porque toma como modelo a los “desconsolados”, los marginados de la sociedad contemporánea. En una especie de recogimiento, Silvio nos habla desde un sentimiento genuino, dejando alguno de sus versos más fuertes, quizá de los más directos que haya escrito en su carrera: “Tener no es signo de malvado/ Y no tener tampoco es prueba/ De que acompañe la virtud/ Pero el que nace bien parado/ En procurarse lo que anhela/ No tiene que invertir salud.” Una declaración de principios. En la parte B, el autor deja en claro para quiénes va dirigida esta canción: “Mi canción no es del cielo/ Las estrellas, la luna/ Porque a ti te la entrego/ Que no tienes ninguna//Mi canción no es tan solo/ De quien pueda escucharla/ Porque a veces el sordo/ Lleva más para amarla.”

En 1971, John Lennon y Yoko Ono escribieron “Happy Christmas” (War is Over), como forma de celebrar el fin de la Guerra de Vietnam. La canción –lanzada como simple–, rápidamente fue entendida como himno navideño, aunque la intención de sus autores haya sido otra. John y Yoko, estaban en medio de una polémica campaña antibelicista, y producto de estas actividades es que nace la canción, que está basada en una antigua balada irlandesa del siglo XVIII. Ambos aprovecharon el “espíritu navideño” para enviar mensajes políticos que pueden ser respetables y entendibles. El resultado es que la mayoría de la gente la abrazó como un mensaje de paz propio de la festividad. “Entonces es Navidad/ ¿Y qué has hecho?/ Otro año se acabó/ Y uno nuevo acaba de empezar”. El tempo ternario delata la grifa celta que tiene este tipo de baladas, y de donde proviene la música folk norteamericana. Paradójicamente, la canción fue producida por Phil Spector (si existió alguien alejado de la “paz”, fue él) que decidió incluir un coro de niños de Harlem. El resultado está plagado de luz y de esperanza (más allá de todo el tema propagandístico y/o ciertas posturas mesiánicas del Lennon de aquella etapa). Hasta hoy, es una canción que sigue emocionando a gran parte del mundo. Feliz Navidad.

