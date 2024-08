Novedad literarias que trae agosto

El nuevo mes trae textos de Magdalena Portillo, Mariano Sigman y Manuel Soriano.

“Los lejos”, de Magdalena Portillo (Edita Emecé)

La primera pieza narrativa de una de las jóvenes voces de la poesía uruguaya más consagradas del momento. «Vengo a hablar de mi paso por el mundo. Tan parecido al tuyo. ¿Acaso no escuchás vos también ese latido? ¿Acaso no es eso lo que nos dice vamos, el mundo es un lugar horrible con sitios donde suceden cosas hermosas?». Los lejos, la primera pieza narrativa de la poeta Magdalena Portillo, es una obra en movimiento; en la que el tiempo es dónde y el espacio, cuándo. Un tiempo donde la niña se encuentra con la mujer, un espacio cuando la mujer se ve en aquellas mujeres que la han precedido. Un vaivén íntimo y visceral en el que se despliega, como si fueran entradas de diario, el universo de una escritora que tiene un caminar híbrido, fragmentado, por el que lleva al lector de la mano y le muestra, aunque a veces lo oculte detrás de las sábanas, sus confesiones a través de las palabras.

Magdalena Portillo Bermúdez

Magdalena Portillo (Montevideo, 1991) es autora de los libros de poesía: Umbrales (2016), Los paños de mi frente (2019), Catedrales nocturnas (2021) y Saturnales imposibles (2022). Su obra ha sido galardonada en numerosas oportunidades: obtuvo el Primer Premio Juan Carlos Onetti y el Segundo Premio Nacional de Letras, organizado por el mec, por su poemario Catedrales nocturnas. En 2022 recibió el Premio Morosoli de Plata en reconocimiento a su trayectoria poética.

“El poder de las palabras”, de Mariano Sigman (Edita Penguin)

Nuestra mente es mucho más maleable de lo que creemos y, a pesar de que conservamos toda la vida la misma capacidad de aprender que tenemos de chicos, con el tiempo vamos perdiendo la necesidad y la motivación para hacerlo. Así, empezamos a convencernos de lo que no podemos: o somos malos para la matemática, o no nacimos para la música, o no podemos manejar nuestra ira, o nos es imposible superar el miedo. Este libro sostiene y demuestra que, independientemente del momento de nuestra existencia que atravesemos, podemos demoler esas creencias y cambiar ideas y sentimientos, aun aquellos más profundamente arraigados, aprendiendo a conversar. En efecto, la conversación -con otros y con nosotros- es la herramienta más extraordinaria para transformar nuestra vida. Después del éxito mundial de La vida secreta de la mente, Mariano Sigman reúne los avances más recientes de la neurociencia y los combina con historias de vida y una dosis importante de humor para explicar cómo y por qué las buenas conversaciones mejoran nuestras decisiones, ideas, memoria y emociones. He aquí un poder que está a nuestro alcance y podemos emplear para cambiar nuestra mente y tener una vida mejor: el poder de las palabras.

Mariano Sigman

Mariano Sigman obtuvo su doctorado en neurociencia en Nueva York y fue investigador en París antes de volver a Argentina. Es un referente en el mundo en la neurociencia de las decisiones, en neurociencia y educación, y en la neurociencia de la comunicación humana. Es uno de los directores del proyecto Human Brain Project, el esfuerzo más vasto del mundo para entender y emular el cerebro humano. Ha trabajado con magos, cocineros, ajedrecistas, músicos y artistas plásticos para reunir el conocimiento de la neurociencia a distintos aspectos de la cultura humana. Ha desarrollado además una extensa carrera de divulgación científica que incluye columnas en las principales radios de Argentina, programas de televisión y cientos de artículos publicados en distintos medios editoriales del mundo.

“Las chicas doradas”, de Manuel Soriano (Edita Estuario)

El libro “Las chicas doradas” fue galardonado con el Premio Onetti en 2023.

En un distrito cuyo gobernador controla cada movimiento con cámaras panópticas, empiezan a aparecer perros empalados y una etnia de indígenas doradas es condenada por su belleza y las leyes del mercado. Dos policías toman el caso y tras las pistas se asoman a un misterio mayor, mientras una de las chicas es sometida a ver la filmografía completa de Gwyneth Paltrow. Distintas historias se ajustan y coinciden en una obra mezcla de novela distópica, drama, policial y comedia de humor negro. “Las chicas doradas es una confabulación de formatos heterogéneos donde Soriano no intenta una fusión o una maniobra de metabolismo antropofágico, sino una especie de usina narrativa en la que el lector podrá ver la cooperación sorprendente de formas y contenidos desencontrados. Una novela grande y ágil; un artefacto literario del tamaño de los pesos cruceros a la que otorgamos, unánimemente, el primer premio del concurso.”

Gustavo Espinosa, miembro del Jurado