Nuevas miradas sobre símbolos viejos por Alejandra Waltes

A partir de esta semana y hasta marzo del 2025 podrá visitarse la muestra “Fundación” del Artista Visual Fernando Foglino en el Museo Histórico Cabildo. “Cuando la Policía exhibe a la prensa lo que ha incautado en un operativo, cuando ordena y distribuye los objetos sobre una mesa para que todo quede a la vista, está haciendo énfasis en la presencia, en lo recuperado, en lo que antes estaba oculto. En cambio, cuando los mismos objetos son exhibidos en una Sala de Exposiciones lo que se muestra es la ausencia.” dice Foglino en el texto curatorial.

Fernando Foglino (Montevideo, Uruguay, 1976) En 1994, el mismo año en que comenzaba sus estudios en la Facultad de Arquitectura, se acercó a la Casa de la Cultura Fernández Crespo en dónde comenzó a estudiar poesía y literatura latinoamericana en el taller del poeta Walter Ortiz Ayala. Con el tiempo se convirtió en poeta publicando su primer libro “Kate 500km” en 2004. Egresado en el 2006 de la FADU y al regreso del viaje de egresados comenzó a dedicarse a las artes visuales trabajando con nuevas tecnologías y medios audiovisuales en simultáneo al trabajo de arquitectura. El artista se valió de las convocatorias públicas para exponer su trabajo. En 2009 obtiene una beca del Instituto Goethe en el 53 Premio Nacional de Artes Visuales Hugo Nantes a Berlín, Alemania, por sus Clipoemas – pieza audiovisual. En 2011 obtuvo el segundo premio en el Premio Paul Cézanne, residiendo en Paris durante los meses de abril-mayo del 2012. Ha sido seleccionado para exhibir sus proyectos en varias temporadas del Espacio de Arte Contemporáneo. En 2013 fue seleccionado y expuso en The Wrong International New Digital Art Biennale, con sede ese año en Montevideo (Este evento internacional, nacido en San Pablo, tiene actuales sedes en Melbourne, Brooklyn, Los Ángeles, Lima, Barcelona, Río de Janeiro, Valencia, Quito y Milán). Ese mismo año fue seleccionado para exponer en Art Futura (Festival de Cultura y Creatividad digital a nivel internacional). En 2014 fue el Ganador del Concurso de Afiches José Artigas en el marco del Bicentenario-Uruguay y obtuvo Primer Premio y Mención en el Concurso Latinoamericano de Impresión 3D en la Universidad ORT de Uruguay. En 2016, junto a Valentina Cardellino (artista visual y arquitecta uruguaya), realiza una residencia artística en la localidad de Hunan al sur de China con su obra Relaciones Bilaterales, que también expone en Montevideo. Ese mismo año obtuvo el Premio Mercosur de Artes Visuales y en 2019 representó a Uruguay en la XIII Bienal de La Habana y recibió el 1er. Premio en el 49º Premio Montevideo de Artes Visuales con su obra “Evidencia”. Esta obra es el registro de los pasos de un personaje ficticio que deteriora y roba las esculturas de Uruguay. En una serie de videos se ve como este hombre los toma y simbólicamente los convierte en oro. “A través de diferentes técnicas el archivo me suministró datos sobre qué le faltaba a las obras. Empecé a buscar las fotos históricas que mostraban cómo era el objeto cuando estaba completo”, detalló el artista. Las piezas faltantes son reproducidas en dorado y generando un gran impacto visual. El Archivo Nacional del Patrimonio 3D (www.patrimonio3d.uy), es un proyecto de digitalización de estatuas y monumentos del Uruguay. “Cuando arranqué era un período de cierta efervescencia cultural. Por ejemplo, en esos años se inauguró el Espacio de Arte Contemporáneo (EAC), que convocaba a artistas públicamente. Eso era algo nuevo. Antes, para entrar a un museo tenías que conocer a alguien. En cambio, en ese momento podías ir al EAC con una carpeta y presentarla: ‘Quiero hacer tal cosa’. Yo además tenía bien aceitado el ejercicio de presentar proyectos -ficticios- en Facultad de Arquitectura. Y me fue bien” expresó Foglino en una nota. Con toda seguridad, quienes lean esta nota, se han cruzado alguna vez con una obra o imagen de alguna obra de Fernando en algún medio de difusión o red social pero no la asocien con su nombre. Foglino ha trabajado hasta el momento principalmente con esculturas y monumentos públicos con una mirada crítica utilizando herramientas contemporáneas para intervenir los monumentos nacionales del pasado si bien las esculturas retiradas y robadas son un tema en el presente. El artista se “apropia” de esas piezas descontextualizándolas, investiga y estudia en profundidad los materiales y la historia de estos monumentos cuestionando la historia oficial, y haciendo visibles relaciones entre lo antiguo y lo digital, lo viejo y lo nuevo. En sus palabras “(…) los monumentos ya no significan lo mismo para la población. Todos digamos han tenido una relectura de la historia y, en general, fueron colocadas hace unos 100 años. Las personas piensan distinto acerca de ellas y pasan tantas cosas que, al final, genera un impacto darle un golpe al monumento y de esa manera poder representar algo”. El día de la inauguración Fernando Foglino presentó su quinto libro, «Algo viejo, algo nuevo, algo prestado, algo triste», un proyecto seleccionado por el Fondo Concursable para la Cultura. En este, Fernando relata, explica y reflexiona sobre las obras realizadas entre los años de 2011 hasta 2021, sobre sus intenciones, cómo cada escultura se inserta en un contexto cultural e histórico, textos en que se intercalan armoniosamente poesía y relatos de su infancia. Cómo afirma el autor, la poesía y la narrativa son «las únicas herramientas de comunicación verdaderamente libres de restricciones económicas y de escala». “Para el título parafraseo una rima antigua para describir los elementos que componen las obras que he realizado en los últimos 10 años y son el centro de este libro. Algo viejo, por la continua referencia y estudio del pasado. Algo nuevo, por el uso de las nuevas tecnologías. Algo prestado, por los guiños y asociaciones con otros artistas contemporáneos, apropiándome de sus obras y reinterpretándolas. Algo triste, en relación con lo poético. En mi trabajo, lo viejo y lo nuevo coexisten. Pertenezco a una generación de continua transición tecnológica, de la televisión en blanco y negro de mi infancia a la inteligencia artificial de hoy. Esto me mantiene en un estado de continuo asombro que me incentiva a crear.” La muestra. En octubre del 2023, los floridenses amanecieron con la noticia de la desaparición de la escultura de bronce conocida como la Loba Capitolina, ubicada en la Pza. Italia de la capital departamental desde 1963. Quedaron en la plaza solamente los bebés Rómulo y Remo con sus manos en alto y las bocas abiertas. Días más tarde la Loba, trozada en 18 partes, prontas para su comercialización al peso, fue recuperada. En el montaje de la muestra “Fundación” se hace hincapié en la iluminación de sala, creando una atmósfera cómo de un limbo azul (color de la tristeza, de la melancolía que también es utilizado en el croma). La instalación está compuesta por un neón con un poema y las partes halladas de la loba vandalizada.

La Loba Capitolina floridense.