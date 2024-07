Ojo con el triunfalismo

Pasaron las internas y se puede analizar los resultados con mesura.

La cifra de votos alcanzada por el Frente nos sorprendió a muchos.

Mientras todos los partidos bajaron, la izquierda subió muchísimo.

Esto generó que muchos hablen de ganar el gobierno en octubre.

El estudio del pasado reciente aconseja ir despacito por las piedras.

No se puede deducir que se logre alcanzar más del 50% de los

votos en octubre por los cuatrocientos mil obtenidos ahora en junio.

Si fuera así, los blancos hubieran arrasado en las elecciones 2019.

Algunos “genios” auguran la victoria, afirmando que Lacalle Pou

está haciendo todo lo posible para perder y retornar en el 2029.

Y refuerzan esa teoría con la elección de Ripoll para la fórmula.

Creer eso es una gilada, al presidente no le gusta perder ni a la

bolita y no entregarle la banda a otro blanco, para él, es una derrota

Por otro lado, asumir que el candidato blanco es un títere del líder

partidario, es un craso error, y ya en la interna blanca se comenta

que la elección de la vice presidente, por sí y ante sí, es una

muestra de un liderazgo, que no esperaban de Álvaro Delgado.

El “secretario” mostró las uñas y apostó a una jugada muy riesgosa.

El resultado de su acción lo veremos seguramente en noviembre.

Ahora bien, van a ir por todo con la fuerza que les da ser gobierno y

con la presencia de Lacalle Pou en las listas de todos los sectores.

El Frente Amplio por su parte, tiene el contrapeso del plebiscito por

la seguridad social, que divide a los frentistas y que enturbia una

campaña electoral, que lo necesita unido como un puño para ganar.

Es imprescindible marcar tres o cuatro puntos básicos por los

cuales se quiere volver a ser gobierno, propuestas a futuro y no solo

dar manija con los errores del gobierno de la coalición republicana.

¿Qué va a hacer la izquierda de nuevo, que no haya hecho antes?

Es muy importante que la formula, comience a funcionar en forma

homogénea, porque hasta ahora, son como el agua y el aceite.

Mensajes claros, objetivos concretos y debates con altura para

volver a enamorar a todos los ciudadanos que se fueron antes.

Recordar el refrán: no se puede vender la piel antes de cazar al oso

Alfredo García

