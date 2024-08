Palabras de Blanca…

“Estoy muy feliz en este momento que se da mi ingreso formal al Frente Amplio”

“Con mucha responsabilidad, con mucho compromiso y con mucha alegría asumo esta tarea. Pero también con la esperanza de hacer cosas juntos. Miren, cuando nos fue mejor fue cuando hicimos las cosas juntos. El mejor Uruguay lo hicimos juntos. Juntos logramos nuestra mejor versión”.

“Tenemos que ir tras la recuperación de valores que hacen a nuestra identidad. Tenemos que recuperar el valor del respeto y de la solidaridad”

«Llego a la política, ¿por qué? Estoy convencida de que es la mejor herramienta para trabajar y cambiar la realidad”.

«Llego a la política como independiente. Esa ha sido una característica que Pepe y Lucía han jerarquizado especialmente; fue en esa condición que me fueron a buscar».

“Como independiente aspiro a poder aportar algo de lo que tantos independientes a lo largo de la historia del Frente Amplio han aportado y cuánto han enriquecido esta fuerza política. Ojalá que sí”.

“Llego al Frente Amplio como mujer. Y como mujer conozco las durezas que tiene nuestra realidad para las mujeres y para las niñas de nuestro país.”.

“Llego aquí como madre, que conoce las preocupaciones que tienen las familias uruguayas a propósito de lo que puede llegar a ser el futuro de sus hijos. Ojalá este lugar que esperamos poder conquistar nos permita con acciones atemperar esas preocupaciones”.

“Llego hasta aquí como feminista, con la convicción de que el Estado uruguayo nos tiene que garantizar a todos y a todas, la igualdad de oportunidades”.

“Llego hasta aquí como hija de inmigrantes que sabe las dificultades

que puede tener una familia que llega al país, para conseguir trabajo, para conseguir una vivienda, si lo sabremos en mi familia”.

“Llego aquí como cristiana de izquierda y por lo tanto fiel a una escala de valores y con la convicción de que es el Frente Amplio la única fuerza de izquierda que puede realmente no solo sembrar esos valores y cultivarlos, sino conquistar una vida diferente”.

“Llego hasta aquí para defender la agenda de derechos y mantenerla”.

“Llego hasta aquí para defender y sostener la lucha por verdad y justicia”.

“Llego hasta aquí como una uruguaya que trabajó durante décadas en medios de comunicación y que, por lo tanto, tuvo la posibilidad de la serena observación de las personas, de sus hechos, de sus acciones, de sus palabras. Y toda esa experiencia acumulada es la que quiero poner al servicio de mi país”.

“Hasta ahora me he dedicado a hacer las preguntas. A partir de hoy, me voy a dedicar a encontrar respuestas, con los ojos puestos en el futuro»

