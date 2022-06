Patricio Raffo. Poeta y editor   “Cuando uno edita este tipo de obras está editando para siempre”

El próximo sábado a las 17:30 horas se presenta en la Fundación Mario Benedetti se presenta el libro “El sagaz nombre de las frutas”, de Laura Inés Martínez Coronel. Fue editado por CR Ediciones.

¿Cómo tomaste contacto con la obra de Laura Martínez Coronel?

Conocí a Laura a través de un gran escritor y tallerista de esta ciudad de Rosario, Eugenio Previgliano. Laura había venido al Festival Internacional de Poesía, en 2016 y, posteriormente, presentó un libro suyo en el Centro Cultural Atlas. Dentro de estas circunstancias tomé contacto con Laura, en un almuerzo de “palabras mezcladas” en el que no faltó música a través de piano, guitarra y canto. Y podría decirse que ese encuentro selló una amistad, en lo personal, para siempre y una relación editorial de la que, junto a mi socio Marcelo Cutró y el staff editorial, estamos sumamente orgullosos.

¿Qué fue lo primero que llamó tu atención?

Su profundidad. Aún en temas de cierta trivialidad (porque no era una mujer de temas triviales, en lo absoluto) su mirada era de una profundidad que obligaba al pensamiento. Nada era liviano para Laura, nada era superfluo. Así, lo liviano tomaba peso y lo superfluo tenía una profundidad insospechada. Y, la maravillosa deriva. Hablar con Laura era una experiencia que podríamos asemejar a emprender un viaje a lugares desconocidos. Las palabras de Laura brotaban y se convertían en ríos que daban siempre a un mar, al mar de ella misma, al mar de su mirada sobre las cosas, al mar y a esa profundidad a la que ella nos llevaba. Y no podíamos negarnos, las palabras de Laura siempre nos llevaban a espacios nuevos, desconocidos, en los que uno debía indagar indagándose.

¿Qué dirías de ella como escritora, periodista y poetisa?

La capacidad literaria de Laura se manifestaba en todos los aspectos y en todas las variantes de la palabra. Diría que no se puede escindir su palabra a partir del “formato”. Laura ponía todo su potencial en juego y se jugaba en cada línea más allá de que se tratase de una charla o un artículo periodístico o un texto de tono literario. Laura tenía la exacta cualidad de llevar la palabra adonde ella quisiera y con una contundencia propia de quién tiene todas las herramientas posibles para hacerlo. El primer libro que editamos de Laura es “El estampido fatal de la esperanza”. Una recopilación de notas escritas para Caras y Caretas. Es de destacar que la intensidad de Laura se puso de manifiesto en la cantidad de textos enviados por ella, todos de una calidad absolutamente sensible y ajustada. Y, justamente, dado el gran material enviado, tuvimos que hacer una curaduría editorial para llevar adelante el libro que, así y todo, supera las 200 páginas. Por otro lado, esos textos abrían tantos espacios de pensamiento que sentimos la necesidad de acompañarlos con una producción fotográfica profesional. Laura abría caminos con sus textos y nosotros acompañamos esa apertura con creatividad para poner a disposición del público un objeto-libro que estuviera a la altura de la literatura que contenía. Éste libro salió a la luz en agosto de 2019. Posteriormente, afianzando nuestra relación editorial con la querida Laura, unificamos criterios para editar su poesía, su maravillosa poesía. Y nació el libro “El sagaz nombre de las frutas”.

¿Qué valoración hiciste precisamente de «El sagaz…»?

Es uno de los mejores libros que he leído. Es un libro para siempre. Cada línea debe ser leída reiteradamente porque en cada una de las lecturas hay nuevas imágenes que se despliegan. En “El sagaz nombre de las frutas” no hubo necesidad de curaduría, respecto de la elección de textos, pero hubo un trabajo de ordenamiento de los mismos, supervisado por Laura, para lograr el equilibrio de la obra. Éste libro tiene una contratapa de Eugenio Previgliano, escritor y gran amigo citado anteriormente, en la que se expresa diciendo que la poesía de Laura Inés Martínez Coronel no reconoce límites y que es un interminable universo de expresión.

En tu largo vínculo con la poesía, ¿qué encontraste en los poemas de Laura?

Además de lo expuesto anteriormente, en la poesía de Laura encontré honestidad. Laura es su poesía y la poesía de Laura es ella misma en su entramado más íntimo. Laura está en cada palabra, en cada verso, en cada texto. No escapa nunca a la responsabilidad y a la honestidad de la entrega. Y esa es una de las características de los grandes escritores: no eludir ser parte de la trama. Como ejercicio para el lector, tomo el comienzo de un texto, al azar, para abrir algunas de las miles de ventanas que Laura abre en nosotros.

nada es casual quizá lo sabemos

ni esta irrespirable sentencia de destierro

sin otro artificio que un golpe ciego

ni el sueño parco

libre

de las fieras a las que nunca he de temer:

oculta espina de un territorio herido

que discute el perdón imposible

que ahora admito

desde la breve instancia

que consume la blanda madera castigada

asumo

el abismo nítido sus huecos

la superficie de un nido

que derrota apagadas incertidumbres

¿Qué te llevó a decidir su publicación?

¿Qué editor no desea llevar adelante la publicación de una obra fundamental de una escritora fundamental? Cuando uno edita este tipo de obras está editando para siempre. Y uno es consciente de esa circunstancia, de esa eternidad para la cual habremos de trabajar. Y ese trabajo es un trabajo de amor. Cada detalle del libro está llevado adelante con una dedicación minuciosa, con la interpretación clara de qué es lo que se va a publicar y a quién se va a publicar. Es un trabajo artesanal, desde el trabajo de la palabra hasta la sesión de fotos realizadas especialmente para la portada posible. Sin dudas, ha sido un desafío editorial estar a la altura de la poesía de Laura Inés Martínez Coronel y ese es un desafío que todo editor desea llevar adelante.