Por un sistema de Gestión Colectiva y un Consejo de Derechos de Autor fuertes por Ignacio Martínez

Mis palabras pronunciadas en la Conferencia Internacional realizada en Montevideo el viernes 21 de junio junto a Gustavo Vignoli – (Uruguay); Gabriela Pintos – SUDEI (Uruguay) y José Luis Sevillano -SCAPR y AIE (España)

El tema de esta parte de la Conferencia me compete directamente y mis palabras reposan en la certeza de que cualquiera sea la gestión colectiva de la que se hable, así como de todos los Derechos de Autor y Derechos Conexos en su más amplia concepción, siempre se requerirá de un Consejo de Derechos de Autor como organismo rector de la Ley que nos protege.

El Artículo 56 de nuestra Ley 9739 lo expresa así: “La vigilancia y contralor de la aplicación de esta ley, estará a cargo del Consejo de Derechos de Autor”.

Más adelante, en el artículo 58 dice: “El Poder Ejecutivo, previa opinión preceptiva del Consejo de Derechos de Autor, teniendo en cuenta los requisitos contemplados en la presente ley, determinará las entidades que ejercerán la gestión colectiva a los efectos de representar a los titulares de las obras, ediciones, producciones, interpretaciones y emisiones.”

Finalmente, el Artículo 61 determina que: “Además de la vigilancia del cumplimiento de esta ley, el Consejo de Derechos de Autor, tendrá las siguientes atribuciones:

1.° Administrar y custodiar los bienes literarios y artísticos incorporados al dominio público y al del Estado; 2.° Deducir en vía judicial las acciones civiles y las denuncias criminales, en nombre y representación del Estado; 3.° Actuar como árbitro en las diferencias suscitadas en los sindicatos o agrupaciones de autores o productores, cuando fuere designado en tal carácter; 4.° Emitir opinión o dictamen en las controversias que se suscitaren ante las autoridades judiciales y administrativas, sobre materias vinculadas a la presente ley, siempre que les fueren requeridos; 5.° Ejercer los demás cometidos que le confiara la reglamentación de la presente ley”.

¿A ustedes les parece que estas atribuciones puede ejercerlas un Consejo honorario, sin personal específico con entera dedicación de asistencia a los cinco miembros, sin infraestructura para trabajar? Pues esa es nuestra condición, contraria al desarrollo de organismos similares en el mundo y en nuestro continente.

Es tiempo de fortalecer la gestión colectiva, protegerla, apoyarla y extenderla. Es tiempo de ampliar los Derechos para que todos los artistas tengan amplias coberturas, por ejemplo, de salud, de protección social, de fondos previsionales y cobertura para eventuales retiros como cualquier trabajador, en este caso, trabajadores de la cultura.

Vayan estas palabras como un imploro impostergable a los partidos políticos, a quienes resulten electos en las próximas elecciones para ocupar cargos legislativos, para que incorporen en sus agendas el tratamiento urgente de estos temas que beneficiarán la cultura de nuestro país.

Tiene que haber un organismos macro que atienda la Propiedad Intelectual y tenga en su seno al Consejo de Derechos de Autor y Derechos Conexos, así como a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial que protege los derechos de Propiedad sobre marcas, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales.

Sé que estas cuestiones son temas para analizar, sobre las que hay diferentes opiniones, matices, interpretaciones distintas, pero que, estoy convencido de que se pueden anexar, unir, coordinar, en procura de una salida de fondo para los Derechos Intelectuales en su más amplia concepción. Creo que los Derecho de Autor y los Derechos Conexos no son una dádiva, algo que alguien nos regala. Deben ser concebidos como parte de nosotros, como los Derechos Humanos que nos integran, nos conforman y si no los ejercemos y si no se nos respetan, es como si nos mutilaran. Ese irrespeto, esa limitación, atenta contra la creación, contra el impulso que debe tener la actividad artística en todas sus expresiones. Esto resiente, inhibe y obstaculiza el desarrollo cultural de una nación.

Con esta concepción, entonces, los Derechos deben ser promovidos y profundizados por toda la sociedad, porque es ella la que se beneficia. Es la Cultura la que crece con el respeto y la correcta aplicación y cumplimiento de esos Derechos. En este sentido se deberán proponer políticas educativas sobre los Derechos de Autor y Derechos Conexos ya desde los primeros años del sistema educativo de nuestro país. Me imagino realizando charlas, talleres, encuentros con escolares, con liceales, con organizaciones sociales del más amplio espectro, para abordar estos temas. Me imagino bibliografía, documentales y materiales educativos sobre estos Derechos para que, de una u otra manera, la sociedad los haga suyos. ¿Se necesitan recursos? Sí. ¿Necesitamos una alianza con los expertos en comunicaciones? Sí. Pero para ello es necesaria la voluntad política que avance en esta dirección y no en otra. Aquí también las entidades de Gestión Colectivas y el propio Consejo tienen mucho para aportar, pero para esto hay que fortalecer ambos ámbitos.

Termino con Antonio Machado cuando afirmó que “En cuestiones de cultura y de saber, sólo se pierde lo que se guarda; sólo se gana lo que se da.” Nosotros queremos dar lo mejor de nosotros ¿para qué?, bueno, parafraseando a Federico García Lorca, digo que es para construir un mundo donde podamos facilitarnos alas, no pezuñas.