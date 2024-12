Premios CCI a la temporada teatral montevideana

El viernes pasado el colectivo de periodistas y críticos teatrales montevideanos realizó su segunda ceremonia de reconocimiento a los espectáculos más destacados de la temporada montevideana.

Como estamos también ante el último número de Voces de este año (volvemos en febrero recargados) vale la oportunidad para hacer un balance del trabajo de este colectivo.

Desde El Iceberg a Violinistas del Titanic

En tiempos en que lo más difícil suele ser encontrarse con otros a intercambiar posiciones, el colectivo de críticos teatrales independientes (CCI) tiene una trayectoria a contramano. Como hemos narrado en estas páginas, la colaboración tiene varias etapas. Como antecedente clave debe destacarse el trabajo del periodista de Búsqueda Javier Alfonso, quien cuando conducía su programa El Iceberg en las radios públicas convocaba a otros periodistas del medio que cubrían la temporada teatral para realizar un balance anual. Allí confluimos en varias oportunidades quienes hoy integramos el colectivo CCI. Al levantarse por parte de las nuevas autoridades la propuesta radial de Alfonso, Ana Laura Barrios, periodista de Brecha, y quien escribe, pensamos que había que continuar la experiencia y surgió el podcast de teatro Violinistas del Titanic. Allí quienes cubrimos teatro en los tres semanarios montevideanos (Búsqueda, Brecha y Voces) empezamos a recorrer espacios escénicos (El Galpón, La Cretina, el Stella, La Escena) y hasta alguna localidad metropolitana como el Centro Cultural Carlitos de Las Piedras para grabar un podcast que incluía valoraciones de espectáculos y entrevistas a sus protagonistas.

Escénica y el rol de la crítica teatral

En uno de los episodios de la temporada 2023 de Violinistas decidimos discutir sobre el rol de la crítica con colegas y referentes como María Esther Burgueño, Gabriela Braselli y Bernardo Borkenztain. Burgueño y Braselli, además de tener una extensa trayectoria como críticas teatrales, dirigen hace años la Escuela de Espectadores de nuestra ciudad. Mientras que Borkenztain desarrolla su tarea crítica en la revista Dossier y diversos medios audiovisuales. Ese episodio de Violinistas, centrado en el intercambio sobre el rol de la crítica, dio paso a que se consolidara un colectivo ahora de seis, que tuvo su primer aparición pública generando un reconocimiento al trabajo de los grupos teatrales que entendimos más destacados en la temporada 2023.

Claro que, para el novel colectivo, el centro de su tarea no es dar un premio, esto más bien es la consecuencia de su trabajo en el año. Ninguno de los integrantes del CCI ve la totalidad de los estrenos, lejos estamos de eso. Sí podemos decir, y este semanario es un ejemplo de esto, que nos interesamos por reflexionar sobre cada espectáculo al que asistimos y por compartir esas reflexiones. Porque la crítica, y esto ya es una perspectiva personal, es una reflexión sobre un hecho escénico que debe centrarse en el análisis y la interpretación de ese hecho. Y debe ser posible discutir con ella, con los argumentos y con el análisis e interpretación que se propongan. Porque la crítica no es un juicio de valor, nadie es dueño del “gusto” y nadie puede cuestionar la experiencia estética de otra persona. Lo que sí se puede discutir es la argumentación, los elementos que alguien detecta en un espectáculo y las conclusiones que saca a partir de ellos.

Por esto último lo más importante del año que culmina fue que logramos compartir nuestras reflexiones en una publicación digital a la que bautizamos Escénica. Con Ana Laura Barrios como la gran mentora, editora de hecho de este nuevo medio, la revista digital nos permitió reunir en un mismo número abordajes diversos de espectáculos de características y porte bien distintos. Los espectáculos abordados en el 2024 fueron Muchachas de verano en días de marzo (de Leonor Courtoisie sobre novela de Alicia Migdal), Perro muerto en tintorería (texto de Angélica Lidell con dirección de María Dodera), El Público (de Federico García Lorca con dirección de Marta Pazos) e Ismael (dramaturgia de Leonardo Martínez sobre texto de Eduardo Acevedo Díaz y con dirección de André Hübener).

Segunda edición del premio CCI

Por último, y también con la excusa de reunirnos con diversos hacedores del medio, celebramos el segundo año del colectivo con la segunda edición de nuestro premio el pasado viernes en el Centro Cultural Goes. Sin más apoyos que el invalorable que nos brinda la sala donde se realiza la entrega, esta segunda edición de nuestro reconocimiento llegó para consolidar el trabajo de un colectivo que crece, y que aspira a superarse para que el aporte al medio sea cada vez más relevante.

Ganadores de la edición 2024

ILUMINACIÓN

• Perro Muerto en Tintorería – Nicolás Amorin

MÚSICA ORIGINAL

• Ismael – Juan Frache y Sebastián Torres

AMBIENTACIÓN SONORA

• Filtro – Ibon Aguirre

ESCENOGRAFÍA

• El Público – Marta Pazos

VESTUARIO

• El Público – Agustín Petronio

DISEÑO AUDIOVISUAL

• Universo Troche – Miguel Grompone

DISEÑO DE PROGRAMA Y COMUNICACIÓN

• Ismael – Marcelo Mattos

REVELACIÓN

• Irene Brusoni por Parque Temático

ACTUACIÓN EN UNIPERSONAL

• Marcel Sawchik por Diciembre

• Irene Brusoni por Parque Temático

ACTUACIÓN DESTACADA

• Carla Moscatelli por Tocar un Monstruo

• Gustavo Saffores por Madre Ficción

• Luis Pazos por Ismael

• Camila Parard por Filtro

ACTUACIÓN DESTACADA DE LA TEMPORADA

• Luis Pazos (Filtro, Ismael, Birdland)

• Mané Pérez (Todos pájaros, Madre Ficción)

TRABAJO DE ELENCO

• Tocar un Monstruo

TEXTO DE AUTOR NACIONAL

• Gabriel Calderón por Tocar un Monstruo

DIRECCIÓN

• André Hübener por Ismael

ESPECTÁCULO

• Ismael

MENCIONES “RUBEN CASTILLO”

• Gabriel Calderón por defender y difundir la belleza en todos los lugares donde le ha tocado estar.

• Yamandú Marichal por su invalorable aporte a la crítica teatral

• La Madriguera por su aporte fermental como espacio autogestionado independiente.

• La Cretina por su invalorable contribución a la contracultura escénica montevideana.

• Montevideo Players Society por su maravilloso aporte de 75 años desarrollando teatro en idioma inglés en Montevideo

• Tatú Teatro por su compromiso incansable con el teatro, la cultura y la educación.

Integran el CCI: Javier Alfonso, Ana Laura Barrios, Bernardo Borkenztain, Gabriela Braselli, María Esther Burgueño y Leonardo Flamia. Fotografías: Lucía Carriquiry.