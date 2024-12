Premios CCI a la temporada teatral montevideana

El Colectivo de Críticos Independientes (CCI) realizará el reconocimiento a los espectáculos más relevantes de la temporada, según su criterio, el viernes 6 de diciembre en el Centro Cultural Goes.

El colectivo surge en el 2023 reuniendo a periodistas que cubren la escena montevideana en diversos medios de comunicación y otros espacios como el podcast Violinistas del Titanic o la Escuela de Espectadores. Como se indica en la gacetilla de prensa que acompaña las nominaciones “En su segundo año de vida, el CCI ha podido llevar a la realidad su cometido de ser una parte activa del campo teatral, más allá de la tarea habitual de sus integrantes” y profundizando en ese aspecto se recuerda que este año se realizaron conversatorios post función y se lanzó la Revista Digital Escénica, que ha dedicado números monográficos “con la visión integrada de todos los integrantes del colectivo enfocada sobre un hecho teatral ejemplar”. Los espectáculos abordados este año han sido Muchachas de verano en días de marzo, Perro muerto en tintorería, El Público e Ismael.

Respecto a los premios, y en especial sobre las categorías, el comunicado añade: “Fieles a nuestros objetivos, también hemos redefinido las categorías de los premios, atentos a que ciertas

discriminaciones no son acordes a la época, hemos decidido que los temas de sexo, género o identidad no se deben aplicar en las categorías, por lo que no existen en nuestras evaluaciones criterios como “actor” o “actriz”, y se ha pasado a premiar “actuación”, en el obvio entendido de que la calidad en ese trabajo no resiste una división artificial estando atentos a un sistema teatral en permanente cambio. Hemos creado también la categoría de Actuación destacada de la temporada, visualizando a aquellos actores que destacan en varios proyectos durante el año. Se han mantenido la misma cantidad de premios, pero en quienes recaiga no respeta más criterio que el de la votación de los miembros del CCI. Considerando que la tarea del jurado implica tomar decisiones, es una regla inviolable del CCI que los premios no se comparten y las nominaciones son acotadas, limitándolas a cinco por categoría con la excepción de actuación (que son doce) porque reúne los premios que antes se otorgaban a actores y actrices en rol protagónico y de reparto.

El pasaje de tres a cinco nominaciones se debe a la gran cantidad e espectáculos de la temporada y a la gran calidad de una enorme proporción de ellos. El objetivo de mantener el número bajo de las nominaciones se basa en la concepción ética de que la multiplicación envilece el valor de las mismas, y en el CCI estamos convencidos de que el mero acto de ser nominado es una muestra del valor de cada trabajo.”

Integran el CCI: Javier Alfonso, Ana Laura Barrios, Bernardo Borkenztain, Gabriela Braselli, María Esther Burgueño y Leonardo Flamia.

Las nominaciones para la temporada 2024 son las siguientes:

Iluminación

-Nuno Meira – El Público

-Ivana Domínguez – Ismael

-Nicolás Amorin – Perro muerto en tintorería

-Lucía Tayler – Universo Troche

-Claudia Sánchez – Filtro

Música Original

-Juan Frache y Sebastián Torres- Ismael

-Ian Shifres – Madre Ficción

-Fernando Ulivi/ Gonzalo Brown- La balada de Johnny Sosa

-Federico Deutsch y Sylvia Meyer – Perro Muerto en Tintorería

-Franco Polimeni – Universo Troche

Ambientación sonora

-Hugo Torres – El Público

-Ibon Aguirre-Filtro

-Daniel Yafalián-Todos Pájaros

-Federico Deutsch-Perro muerto en tintorería

-Karen Halty y Paola Larrama- Un cuarto propio

Escenografía

-Marta Pazos – El Público

-Sebastián Silvera – Perro Muerto en Tintorería

-Lucía Tayler Matías Vizcaíno – Tocar un Monstruo

-Rodrigo González Garillo – Madre Ficción

-Laura Leifert – Todos Pájaros

Vestuario

-Agustín Petronio – El Público

-Paula Kryger y Mariana Pereira – Ismael

-Johanna Bresque- Tocar un Monstruo

-Florencia Rivas – Perro Muerto en Tintorería

-Cecilia Bello – Madre Ficción

Diseño audiovisual

-Ivana Domínguez- Ismael

-Miguel Grompone- Universo Troche

-María Victoria Parada- Diciembre

-Claudia Sánchez- Filtro

-Miguel Grompone- Autopsia sobre lo Impune

Diseño de programa y Comunicación

-Marcelo Mattos – Ismael

-Magali Gugliotta – Camino a Kafka

-María Goricelaya – Filtro

-Silvina Gribaudo – Universo Troche

-Mariano Tenconi Blanco- Madre Ficción

Premio Revelación

-Mauricio Delgado – Las cosas que perdimos en el Fuego

-Irene Brusoni – Parque Temático

-Ailín Osta – Universo Troche

-Camila Torres – Sería una pena que se marchitaran las plantas

-Franco Balestrino – Hasta donde se apoye la raíz

Texto de autor nacional

-Gabriel Calderón – Tocar un Monstruo

-Leonardo Martínez – Ismael

-Marcel Sawchik – Diciembre

-Vachi Gutiérrez y Andrés Gallina – Universo Troche

-Verónica Mato y Fernando Parodi – Autopsia sobre lo impune

Actuación en Unipersonal

-Marcel Sawchik – Diciembre

-Irene Brusoni – Parque Temático

-Noelia Campo – Las Madres del Monstruo

-Moré – Fugaces Colores

-Stefanie Neukrich – Confesiones

Actuación destacada de la temporada

-Luis Pazos (Filtro, Ismael, Birdland)

-Gustavo Saffores (Todos pájaros, El Público, Madre Ficción)

-Mané Pérez (Todos pájaros, Madre Ficción)

-Carla Moscatelli (Desaparezco, Tocar un monstruo)

-Joel Fazzi (Todos Pájaros, El Público)

Actuación destacada

-Diego Arbelo – Finlandia

-Gustavo Saffores – Madre Ficción

-Luis Pazos – Ismael

-Carla Moscatelli – Tocar un Monstruo

-Jimena Pérez – El Público

-Mané Pérez – Todos Pájaros

-Dahiana Méndez – Tocar un Monstruo

-Stefanie Neukrich – Finlandia

-Marcos Valls – Filtro

-Camila Parard – Filtro

-Joel Fazzi – Todos Pájaros

-Roxana Blanco – Madre Ficción

Elenco

-Tocar un monstruo

-Ismael

-Autopsia sobre lo impune

-Filtro

-Madre Ficción

Dirección

-Gustavo Kreiman y Leonardo Sosa – Tocar un Monstruo

-Roxana Blanco – Todos Pájaros

-María Goiricelaya – Filtro

-André Hübener – Ismael

-Marta Pazos – El Público

Mejor Espectáculo

-Tocar un Monstruo

-El Público

-Ismael

-Todos Pájaros

-Filtro

Ceremonia de entrega de premios: viernes 6 de diciembre en el Centro Cultural Terminal Goes a las 19:00. Entrada libre.