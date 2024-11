Primeros apuntes y reflexiones por Javier de Haedo

El resultado del domingo, si uno lo ve en perspectiva, no sorprendió, sino que se volvió a la normalidad del presente siglo, con un FA dominante, en el entorno del 50% del Parlamento, normalidad que fue interrumpida en 2019 por un candidato singular, despegado de todo el resto, entonces y ahora: Luis Lacalle Pou.

Habiendo dicho lo más importante, veamos ahora algunas grageas sueltas sobre los resultados de las elecciones del domingo 27.

Uno, gran trabajo de las cuatro principales firmas consultoras con sus encuestas. Antes de la elección y en la noche del domingo.

Antes de la elección acertaron con los plebiscitos, con el balotaje y con la composición del Senado. Con respecto a Diputados, en promedio subestimaron en uno al FA y sobreestimaron en uno a la CR.

En la noche del domingo anunciaron los principales resultados a las 20.30 y sus proyecciones de escrutinio convergieron rápidamente a lo que horas después fueron los resultados oficiales.

Dos, la gente critica a las encuestas, pero las lee mal. Primero, porque omiten el margen de error que todas tienen y que siempre recuerdan. Segundo, porque no terminan de entender que la regla de asignación de bancas (sistema D´Hondt) no es similar a los porcentajes de votación. Esto explica, por ejemplo, alegrías apresuradas del pasado domingo de noche.

Tres, no está de más reiterarlo, el sistema de votación es impecable y da garantías totales. Sería inconveniente cambiarlo por uno electrónico, más factible de ser objeto de fraudes.

Cuatro, con relación a 2019, ganan el FA (+3 senadores y + 6 diputados) y el PC (+1 senador y +4 diputados); pierden CA (-3 senadores y -9 diputados) y el PN (-1 senador y -1 diputado).

Cinco, quedaron expuestos dos bloques como nunca antes, con el FA con mayoría en el Senado y ninguno de ellos con mayoría en Diputados. La cuña en la Cámara Baja se llama Salle.

Seis, la CR debería pensar en concurrir con un lema común, como hace el FA desde su inicio. Perderían, quizá, el efecto “rastrillo” de la primera vuelta, pero a la larga fidelizarían más y ganarían más bancas. No creo que ocurra, por la incidencia de los caudillos locales que piensan más en sus feudos que en la película grande.

Siete, lo que me resultó más insólito se dio en la última semana de la campaña. La CR (y la prensa) descubrieron que el FA pretende “nacionalizar” las AFAP, lo que ya había sido dicho en mayo en un acto político y que estaba implícito en las Bases Programáticas desde el año pasado.

Entiendo que la gente “común y corriente” no lea los programas, pero los principales dirigentes políticos y sus equipos técnicos deberían hacerlo. Pueden hacerlo ahora y usarlo hacia el balotaje. Hay otras ideas disparatadas en las Bases, como es el caso del mercado de alquileres propuesto, que pueden aprovechar.

Octavo y último, lo más importante del domingo 27: no resultó aprobada la enmienda constitucional referida al sistema previsional. Lo que hubiera sido un desastre y ante cuya posibilidad el candidato del FA debió ser más contundente.

Pero me queda una duda al respecto. Si ese casi 40% de votos por el “Si”, con dos tercios de ellos siendo votantes del FA, mandata o no a un eventual gobierno del FA. Las Bases anuncian la convocatoria a un “diálogo social” y promueven un “pilar de ahorro no lucrativo” (o sea, sin AFAP privadas). ¿Por qué ese diálogo y esa propuesta deberían conducir a algo muy diferente a lo que se plebiscitó el domingo?

