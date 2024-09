¿Propuestas o soluciones? Poco o nada por Ignacio Martínez

Sólo a modo de ejemplos hablo de 3 temas en esta contratapa.

**Mucho se habla de la inseguridad. Conocemos sus causas vinculadas a la pobreza, a la droga, al vacío que se produce al salir de las cárceles, entre otras cosas. Decimos que es un problemas estructural (nadie explica qué es eso). Decimos que es un problema muy complejo (nadie explica dónde se refleja esa complejidad). Todos afirman que debería ser resuelto por políticas nacionales (definición también bastante imprecisa), por acuerdos entre los partidos (no sabemos acuerdos en torno a qué), por políticas de estado (¿?), que tampoco explican cuáles son. Cuando arriesgan alguna propuesta o solución, la verdad es que son de una pobreza franciscana y muy poco se lleva a la práctica. Las cárceles siguen siendo un infierno. Vivimos tensos y alerta. Políticas post carcelarias de trabajo, vivienda, educación, integración, hay poco o nada, pero… el diagnóstico de la enfermedad social de la inseguridad lo tenemos claro, sabemos sus causas, pero de propuestas concretas, realizables y puestas en práctica, poquito o nada.

**Cuando hablamos de la pobreza infantil o que la pobreza en Uruguay tiene cara de niño, pareciera que ese diagnóstico nos dejara a todos perplejos. La verdad es que en Uruguay hay más de 150 mil niños y adolescentes por debajo de la línea de pobreza, línea que también debemos llevarla a ejemplos concretos. Comen mal y poco; viven en condiciones pésimas de higiene personal y saneamiento; no acuden a centros educativos; no tienen la necesaria atención en salud; no hay agua caliente en sus hogares; sólo para referirme a la tan mentada línea de pobreza. El diagnóstico lo aprueban todos los partidos, aunque a veces se discute si estuvimos mejor o si estamos mejor o…. Sin embargo, cuando parecía que se podía avanzar en algo votando rápidamente el proyecto de Ley de la Dra. Lustemberg (FA), el diputado Albernaz (CA) calificó el proyecto como de “antifamilia” y “promotor del aborto”, impidiendo que el oficialismos votara a favor. No hizo planteos alternativos. No propuso leyes para avanzar en algo en la soluciones y el proyecto sobre primera infancia no salió. La propuesta no agregaba instituciones al Estado, no demandaba más gastos. Era sí un paso adelante con políticas públicas de redireccionar gastos e inversiones para llegar a reducir hasta un 90% la pobreza infantil. Pero no se votó, no salió, se habla de bla, bla, bla y los niños siguen padeciendo la infamia de una pobreza provocado por el mundo adulto, capitalista, y su incapacidad liberal, su indiferencia de prédicas vacías y su estupidez que no atiende el futuro inmediato de nuestro país.

De diagnósticos sociales estamos llenos. Pero si después no se avanza sobre esas enfermedades, si no se avanzan en las terapias necesarias y los medicamentos imprescindibles, todo queda en letra muerta.

**Algo parecido acaba de pasar con un grupo de economistas que publicaron una carta en contra del VOTO SÍ para reformar el actual régimen de seguridad social. Dicen que no se puede financiar la equiparación de la jubilación mínima con el salario mínimo, tampoco se pude dejar en 60 años la edad jubilatoria y menos eliminar las AFAP. Llaman al diálogo nacional como lo hacemos todos, pero se pronuncian en contra de esos tres anhelos, no plantean cómo llegar a esas metas y, lo peor, no proponen nada para avanzar en cómo mejoramos en serio las jubilaciones, cómo gravar la riqueza, cómo eliminar los gastos suntuarios y los innecesarios del Estado, cómo reducir las jubilaciones de privilegio y la caja militar. En definitiva, cómo mejorar lo que realmente importa en esta vida que es la vida de todos nosotros, la gente.

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.