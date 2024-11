¿Qué pasará con los BRICs con Trump Presidente? por Ernesto Kreimerman

Aunque pasó casi desapercibido, entre los días 22 y el 24 de octubre tuvo lugar en Kazán la primera reunión de los BRICS como grupo ampliado a nueve, tal como se había resuelto en la reunión que habían sostenido en Sudáfrica. La pregunta ahora es otra, ¿hacia dónde irán estas iniciativas con Trump presidente?

Para algunos analistas, este tiempo histórico tiene la particularidad de ser un momento de reordenamiento, y de reformulaciones de alianzas y colaboraciones. Pero, ante todo, son desafíos en los que quedará expuesta su capacidad de adaptarse y rectificar de modo de mejor cumplir con los propósitos fundacionales. Y este tiempo histórico se precipita, con la incómoda victoria de Trump, y la decidida desdolarización de un grupo de países importantes, entre los que se cuentan, entre otros, China, Rusia y Brasil.

Pero continúan creciendo el número de países que mucho no cabe en una cuadricula de una planilla Excel. De allí que aparezcan ejemplos con estos perfiles que centran su atención en la bondad de datos macro, relegando lo esencial: una lectura humana, cuidada, sensible, de que se gobierna para mejorar las condiciones de vida, el usufructo de derechos como servicios públicos de calidad, confiables y seguros. Como la educación, la salud, la energía eléctrica e internet de alta velocidad a costos asequibles, entre otras situaciones.

Sin embargo, el problema que se nos presenta frente a nuestros ojos es que mes a mes, nos llegan peores indicadores de pobreza, más desempleo juvenil, más precarización de las condiciones de trabajo, especialmente, la inestabilidad.

La integración que ha alcanzado, y que proyecta este grupo, es significativa, aunque aún le quedan dificultades de desarrollo que superar. Con las cosas tal como están hoy, el primer beneficiario de esta expansión es China, seguida de Rusia, dos de los miembros originales junto a Brasil, India y Sudáfrica, los países que forman el acrónimo que da nombre al grupo.

Este paso es importante pues supone que un espacio de cooperación está avanzando, y que no representa los intereses de los Estados Unidos ni tampoco los de la vieja Europa. Ya este posicionamiento tiene un significado, una intencionalidad. Pero aún le falta rodaje.

En enero de este año, y ratificando lo expresado en el párrafo anterior, al BRICS se sumaron Egipto, Etiopía, Irán y Emiratos Árabes Unidos. Otros 13 países se dieron un paso adelante y ya han alcanzado la condición de país asociado. Ellos son: Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, Uganda, Uzbekistán y Vietnam.

El papel destacado de China como referente dentro de esta segunda ampliación de los BRICS+ da a los impulsos del presidente Xi Jinping, una exigencia adicional, la de jugar un papel inspirador. Así las cosas, Pekín está asumiendo un papel central hacia este esfuerzo, así como también desplegando un esfuerzo de vínculos o relaciones bilaterales con cada uno de los miembros.

La declaración

De la Declaración de Kazán, hay varios puntos que deben ser considerados por su propia formulación. A saber; lo primero es la importancia de establecer un mundo multipolar, pero desde un punto de partida único que es la oposición a Occidente. Emana la importancia de establecer un mundo multipolar, pero dicho concepto se eleva a partir de una oposición serena a los países que “deciden” del lado de occidente.

Aquí se destaca la importancia de un concepto de multipolaridad cuyo punto de partida es la oposición a Occidente. Y también refleja la importancia que se le da a Naciones Unidas, sobre todo para lograr la paz y la seguridad internacional. Este apoyo a la ONU tiene un plus: asumir que ello va asociado a una reforma profunda que ponga los intereses del Sur Global en una posición de equilibrios.

Toca el turno a un asunto central: juega opinión a favor de los cambios del sistema monetario internacional y el papel central que desempeña en él el dólar. Así, el concepto de desdolarización, plantado en la cumbre de los BRICS de 2023 en Sudáfrica, se han dado otras definiciones para disociar estas economías de la divisa estadounidense. Si han avanzado, pero no como esperaba Putin.

Por ejemplo, el BRICS Clear, un nuevo sistema de pagos transfronterizo diseñado para liquidar valores sin necesidad de utilizar el dólar como moneda de conversión gracias a la tecnología blockchain y los tokens no han logrado aprobación.

Cabe señalar que el esfuerzo mayor es el del Banco Popular de China, que ya ha extendido líneas de crédito en renminbis con prácticamente todos los miembros de los BRICS+ y otros países de fuera del grupo. Además, para apoyar el uso de monedas locales en las transacciones financieras entre países BRICS+, se desarrollará un nuevo Mecanismo de Cooperación Interbancaria. Por último, la declaración de Kazán también tiene por objeto presionar para lograr la reforma de las instituciones multilaterales, incluidos el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, así como el apoyo a instituciones alternativas a las occidentales, como el Nuevo Banco de Desarrollo, organismo con sede central en Shanghái y cuyo nombre original era el Banco de los BRICS.

La pregunta ahora es, con este pronunciamiento soberano del pueblo de los Estados Unidos, que a pesar del compromiso de Trump en causas penales avanzadas derivadas de los atropellos del 6 de enero, le entrega el gobierno y la impunidad, qué habrá de suceder.

El papel central de China en los BRICS+ es evidente, una obviedad. Y emerge, un bloque decidido a cuestionar la posición de privilegio del dólar y de cierto orden global en ámbitos como los de la NN.UU. ¿Qué hará Europa? ¿Qué harán los BRICS? ¿Y Trump? Es un partido difícil, pero sólo es un partido más, entre muchos otros.

