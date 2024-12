Recreo visual por Alejandra Waltes

En el marco de “Extrañas interfencias”, el ciclo de exposiciones curado por Guillermo Baltar Prendez en la cafetería de Librería Minerva, puede visitarse la muestra “Ex – Libris RFI” del fotógrafo y escritor Roberto Fernández Ibañez hasta el 20 de diciembre. En tiempos de sobrecarga sensorial hay artistas que nos convocan a “desintoxicarnos” regalándonos el disfrute de lo simple y austero.

Roberto Fernández Ibáñez (Montevideo, 1955). Comenzó a recorrer el camino de la Fotografía en forma autodidacta a los treinta años de edad. En 1985 construyó su primer laboratorio, en dónde, gracias a sus conocimientos en química, ha desarrollado distintos procesos de revelado e impresión de sus obras con fórmulas y técnicas que son resultado de su investigación y que completan su visión fotográfica. Su curiosidad y deseos de aprender lo han llevado, con el tiempo, a apreciar y practicar otras artes plásticas y visuales. Un punto de quiebre fue cuándo, en 1992, se empezó a interesar en la cultura japonesa, sus manifestaciones artísticas y filosofía. Fue así que descubrió el haiku (poema de diecisiete sílabas fonéticas), el haibun (un estilo literario que amalgama la poesía con la narrativa), el sumi-e (dibujo y caligrafía con tinta negra) y el zazen (una práctica de meditación de origen budista), entre otras disciplinas. Interesado en la frontera entre lo real y lo ficticio, la mitología, la alquimia y su simbología, el comportamiento humano y su búsqueda por lo trascendente, trabaja realizando series o secuencias temáticas en los que incluye el humor, la metáfora, la ambigüedad, lo abstracto y lo alternativo. En el año 2012 se mudó a Solymar en dónde instaló su taller y laboratorio. Ha expuesto en forma individual y colectiva desde 1987 en Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, Estados Unidos, El Caribe, España, Francia, Malasia y Holanda. Recibió premios y distinciones en Portugal y Brasil (2017), en USA y el Premio Morosoli de Plata de la Cultura Uruguaya en Artes Plásticas, distinción a la trayectoria artística y aporte a la cultura, otorgado por la Fundación Lolita Ruibal (2012), en Argentina (2004 y 2014), China (2021), en Bolivia , los Fondos Concursables para la Cultura 2022 del MEC (Fotografía), y los Fondos Culturales Prende Canelones (2022), en Italia y los Fondos Culturales Prende Canelones (2023). Publicó los libros “Otra Alquimia” (CdF Ediciones, 2023), “Contemporaneidad de las brujas” (Editorial Yaugurú, 2023) y “Ecos del silencio” (2024); su trabajo se cita en antologías, ensayos y publicaciones tales como: Alaska Editions #2 –Contemporary Photography – (Londres, Reino Unido), Image and Memory: Photography from Latin America 1866-1994 -(Houston, U.S.A.), Orientalismo en el Modernismo Hispanoamericano (Araceli Tinajero, Purdue University Press, U.S.A.), Premio Festival de la Luz (Ediciones Larivière, Argentina), Revista Foto Mundo ( Argentina), Revista Dossier (Uruguay), Diccionario de la Cultura Uruguaya, (Ed. Linardi y Risso, Uruguay), “Arte Uruguayo: De los Maestros a nuestros días” (edición de El País). Pueden encontrarse obras suyas en el acervo de colecciones privadas en Brasil, Argentina, Estados Unidos, Perú, España, Francia, Canadá y Uruguay, y en la colección del Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, Colección Joaquim Paiva, Brasil, y en el Museum of Fine Arts Houston, U.S.A. En el texto curatorial Roberto dice: “El libro, como obra proveedora y portadora de experiencias que deberían ser integrales, está cediendo terreno a ámbitos virtuales en los que el lector se transforma en espectador de una pantalla. Quienes aún preferimos un objeto que ocupa un lugar físico y emotivo en nuestra vida, podemos comprender mejor a aquellas personas que, por su estrecha relación con sus libros, querían incorporarles su sello particular, como una tácita alianza entre dos entidades. La expresión “Ex-Libris”, cuya traducción aproximada del latín es “de la biblioteca de…”, se refiere en el mundo bibliófilo a pequeñas láminas o estampas que se pegaban en la parte interior de la tapa o la contratapa. Tales diseños, hechos a pedido de individuos que querían personalizar los libros de su biblioteca particular, eran adheridos a cada volumen como una especie de etiqueta que además del texto ‘ex-libris’, incluía el nombre del propietario o sus iniciales. Si bien estoy trabajando en un proyecto fotográfico a mediano plazo con diseños de tales características, hoy presento la serie EX-LIBRIS RFI como una primera aproximación al tema, realizada con algunos libros de mi biblioteca personal y objetos que interaccionan con ellos. Piedra, arcilla, madera, papiro, papel… Desde sus comienzos, la escritura fue realizada sobre materiales nobles, que hacían de la lectura una experiencia que abarcaba lo visual, lo táctil y a veces hasta lo olfativo. Pienso que algunos avances tecnológicos producen cambios que no siempre implican un progreso para el desarrollo de nuestra sensibilidad o de nuestras facultades sensoriales: ciertas tecnologías tienen como consecuencia una limitación de los sentidos, reduciendo así la plenitud de nuestras potencialidades. Hay quienes vaticinan el final del libro tal cual hoy lo conocemos. Soy optimista en cuanto a la permanencia del libro en su formato tradicional, y reforzando esta idea, mis propuestas (la actual, y la que está en proceso) apuntan a no dejar caer en el olvido ciertas prácticas estéticas que fueron el fruto de la conexión afectiva de un lector con los habitantes de su biblioteca.”. El objetivo de esta muestra de fotografías de excelente factura en blanco y negro es el goce estético. Roberto cuidó cada detalle para lograr equilibrio y armonía. A diferencia de otras muestras en que, su arte es una reflexión sobre diferentes temas de actualidad, en esta muestra el lenguaje es directo, no hay simbolismos, lo que se ve es lo que es. El tiempo que pasamos admirando cada imagen es un tiempo de disfrute y descanso para nuestra psiquis, una pausa necesaria.

S/N ( Roberto Fernández Ibáñez- 2022)