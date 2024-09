Robándole a la policía por Jorge Alastra

En marzo de 1984, el trío británico The Police dio su último concierto cerrando la gira mundial de “Synchronicity”, su quinto y último álbum. Inmediatamente Sting continuaría su carrera como solista. Las desavenencias dentro del grupo eran cada vez más frecuentes y la disolución no fue una sorpresa. En 1978 el trío se hizo conocido por una canción de su primer álbum “Outlandos d’Amour” llamada “Roxanne”. La canción escrita por Sting (que retrataba a una trabajadora sexual) era en un principio una “bossa nova”. Lejos estaba del sonido “police” duro, que para el momento de la composición, era casi inexistente. Es entonces que Stuart Copeland y Sting crearon un traje a medida para que calzara con el espíritu de lo que intentaban: una mezcla de punk-rock con reggae. Es este arreglo de base, que hoy nos suena definitivo, el que logró que la canción se potenciara y a la postre fundara el sonido del trío. “Roxanne” pasó por distintas fases antes de ser un “hit”. Como el manager Miles Copeland (hermano de Stuart) había quedado impresionado con la canción, es que intenta colocarlos en el sello A&M. En un principio no pasó nada. Más allá de que “Roxanne” gustó a los directivos del sello internacional, no tuvo el alcance que esperaban. Entonces Miles inventa una suerte de conspiración de la BBC para con la canción: censura por inmoralidad. Era todo un fiasco pero surtió efecto. Hasta se organizó una pegatina donde se denunciaba la censura. De ahí en más “Roxanne” sería ampliamente difundida. Y abriría un camino sin retorno hacia la popularidad del trío. Luego del debut publican “Reggatta de Blanc” (1979) con la emblemática “Message in a Bottle”. Lo curioso de todo esto es que no existían tres músicos más disímiles entre sí para armar una banda. Sting tocaba el contrabajo y hacía jazz en alguna que otra banda donde también cantaba. Andy Summers —el más veterano y experiente—participaba de grupos que acompañaban a solistas de distinto pelo. Por otro lado, Stuart Copeland buscaba crear un grupo que fuera popular con lo que sonaba en aquellos momentos para poder instalarse en el medio de Londres, trabajar y pagar las cuentas. Con ese panorama es que nace una banda cuya influencia musical y estilística dominaría toda la década del 80. Sting se convertiría en el líder natural (cuando en principio había sido Copeland) y nacería un compositor y cantante insospechado producto de las circunstancias, pues el material compositivo era nulo. The Police fundaría un estilo que ganaría el apoyo de los públicos del mundo y también el de muchos músicos, deslumbrados por aquella síntesis estética.

A partir de la segunda mitad de la década del 80 nacen en Sudamérica una cantidad de grupos influenciados por The Police. Un poco se repite el fenómeno de la beatlemanía. Pero esta vez con un ingrediente inesperado. La música que ellos hacían tenía una pata firme en la música tercermundista. Jamaica y Brasil, células rítmicas africanas u orientales, y experimentación con música del área culta, aparecían fusionados con el rock que llevaban adelante. Cito algunas bandas que fueron influenciadas directamente por ellos: “Os Paralamas do Sucesso” (Brasil), “GIT” (Argentina), “Soda Stéreo” (Argentina) o “Maná” (México). En nuestro país, el fenómeno sería asimilado sobre todo por cantautores recostados históricamente hacia el pop, como el caso de Jorge Galemire. En 1987, Galemire edita “Ferrocarriles” con fuerte influencia “policiana” del último período. Se hace notoria en canciones como “En el garaje” y “Ferrocarriles”. Antes, sobre 1984, Eduardo Darnauchans en el álbum “Nieblas y Neblinas”, dejó que el aire nuevo se colara en los arreglos de “Perdidos en la noche” y sobre todo en “De los relojeros”. En 1985 se editan dos discos que se colocaron en igual sintonía: “Algunas Variantes” de Daniel Magnone y “Autoblues” de Fernando Cabrera. Cito dos canciones de cada disco a modo de ejemplo: “Cuando toque tu espalda y “Suicidio”, e “Informe sobre Valeria” y “Rodaje”. Al año siguiente Cabrera edita otro álbum donde más explícitamente el sonido se posa en el del trío británico: “Buzos azules”. Se hace evidente en el nuevo arreglo de “El Loco” y en “Tangente” o en “Viejos y raídos buzos azules”. En el mismo año Jaime Roos edita “7 y 3” donde aparece “Lo que no te di”. En la versión original y luego en la posterior de 1995 (con el doble de velocidad), The Police es la sustancia que riega la composición y el arreglo. Finalmente, existió una banda uruguaya de pop que fue una especie de caricatura del fenómeno y que jugó de manera inteligente con la idea de parecerse a los police. Los Tontos, liderados por Renzo Teflón (Renzo Guridi Piñeyro), tuvieron un pico de popularidad en la “segunda era” del rock uruguayo. En dos discos (con la formación más reconocida: Renzo Teflón, Leonardo Baroncini y Fernando Calvin Rodríguez) dejaron una impronta cargada de polémica, pues su estética no fue comprendida y no cuajó con el espíritu del momento. Las dosis de ironía de Teflón (con mucho de Los Twist) chocaban de lleno con lo que entonces se exigía de politizado postdictadura. Era el tiempo y el espacio para algo más oscuro y contestatario. Aunque LT desde lo textos eran más osados que mucha banda “dark”, el sonido no acompañaba el paladar del público masivo. Por último, el sonido “pólice” tuvo su pequeña corriente dentro de un escueto grupo de músicos uruguayos que no eran los hipermasivos argentinos, brasileros o mejicanos. Aun así, aquella influencia sirvió para dejar algunas canciones, discos y arreglos interesantes.

Ilustración: Óscar Larroca

