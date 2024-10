Saneamiento en La Paloma, Rocha Intendente feliz, vecinos reclaman participacion

Una conferencia de prensa en La Paloma se convirtió en una audiencia pública, con presencia importante de la población local. En Casa Bahía, el lunes 14 pasado, el intendente de Rocha Nicolás García abrió el evento declarando su alegría por la obra de saneamiento inminente.

Participaron por OSE el secretario del presidente de la entidad Daniel Bojorge, Álvaro Alfonso, periodista, y el gerente regional Eduardo Liard, quien respondió la mayor parte de las consultas. Desde el público intervino el ex intendente Alejo Umpiérrez; el intendente anterior Aníbal Pereyra no hizo uso de la palabra.

No hubo un repartido de prensa. Se ilustró el proyecto con una hoja en colores que se exhibió desde la mesa de autoridades. Agustín Lambruschini, representante del consorcio Saceem-Ciemsa-Teyma, que llevará a cabo la obra, informó que tercerizaron el proyecto ejecutivo a una consultora, que cuando esté, se comunicará.

Hay dos carteles a la entrada del balneario y un obrador en el camping municipal. Se dijo que la obra empieza en marzo, implica 45 km de cañerías en La Paloma Vieja, La Aguada y Costa Azul y afecta 3.200 casas. La zona rocosa se perfora mediante percusión, fractura mecánica y neumática, evitando en lo posible voladuras.

Habrá seis pozos de bombeo entre Antoniópolis y El Cabito, a 100-150 metros de la playa. En caso que estos fallen, habrá “aliviaderos” para derivar el excedente de aguas cuando se sobrepase la capacidad del sistema. Así las aguas servidas no irían a cañadas y playas.

La planta de tratamiento se ubicaría en la intersección de las rutas 10 y 15 y recibiría barométricas. La disposición final sería el arroyo La Palma, aguas abajo de la toma de agua a potabilizar. Se haría un tratamiento de filtrado y desinfección. La planta no generaría olores ni ruidos importantes, o estos serían amortiguados por una plantación forestal. Los barros de decantación se depositarán en el terreno de la planta en esta primera etapa. El colector no dañaría la costanera recién reconstruída.

No se informó acerca de otra etapa. No se mostró un diseño del sistema. No se especificaron los detalles del tratamiento “cuaternario”.

El costo sería de “20 a 30 millones de dólares”, no pudiéndose dar una cifra más precisa por la falta de un proyecto ejecutivo. No se informó por qué no se consideraron alternativas más económicas. Para las casas afectadas los primeros seis meses será gratis, luego tendrá un costo.

Alejo Umpiérrez, intendente anterior, comentó que esto no es de tres meses, sino que tiene un largo trayecto. Efectivamente, el día de los inocentes de 2022 el presidente de le República Luis Lacalle Pou y el ministro de Ambiente del momento Adrián Peña anunciaron el Plan de Universalización del Saneamiento1. Costaría U$S 284.313.656 (en 2023 pasaron a U$S 349.000.0002, y en 2024 a U$S 400.000.0003).

En 2023 se realizó en La Paloma una Feria de Saneamientos entre vecinos, docentes, investigadores, personal del Centro Universitario Regional del Este, estudiantes, agentes turísticos y representantes de gobierno, para contribuir a la construcción participativa de alternativas adecuadas a la región costera y sus zonas naturales y turísticas.

La gente en la audiencia estaba informada y se mostró muy preocupada por la no habilitación de un intercambio. En los últimos cinco años no sesionaron la comisión de Cuenca de la Laguna de Rocha ni la Comisión Asesora Específica del Paisaje Protegido.

Algunas dudas: si las obras empiezan en marzo y todavía no está el proyecto ejecutivo, ¿cuándo se va a hacer un estudio ambiental serio, cuándo y cómo se va a participar? Cuando decidan comunicar, ¿se podrá hacer correcciones?

Hay preocupación por la perforación de las zonas rocosas de La Paloma Vieja, los vertidos en el arroyo La Palma, los residuos medicamentosos presentes en la laguna, por romper la nueva rambla para pasar el colector, por romper calles sin un diseño consensuado. No se entiende que no esté el proyecto ejecutivo si la obra empieza en marzo. No se entiende cómo, si esto tiene un largo trayecto, todavía no está el proyecto ejecutivo.

Se teme la gestión político empresarial, que colocó rocas en la playa de Costa Azul sin consultar, terminó con el alumbrado característico de La Pedrera dejándola como un aeropuerto según la comisión de patrimonio local; y que plantó un adoquinado en Punta del Diablo sin estudios de saneamiento o erosión.

La reunión terminó sin que se diera información precisa, y sin que se coordinara la participación de referentes de los vecinos en el diseño del proyecto ejecutivo.

1 https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/comunicacion/noticias/se-aprobo-plan-saneamiento-alcanzara-61-localidades-uruguay 28.12.2022.

2 https://www.gub.uy/presidencia/comunicacion/noticias/ose-aprobo-llamado-licitacion-para-universalizar-saneamiento-interior 20.11.2023. Financiaría OSE más un subsidio de 30.000.000 por año de rentas generales, y un préstamo de un organismo multilateral.

3 https://www.gub.uy/presidencia/comunicacion/noticias/obras-del-plan-universal-saneamiento-comenzaran-setiembre 29.07.2024

Foto:

De izquierda a derecha, Diana Zurica por Dinagua, Pablo Silvera, alcalde de La Paloma, Nicolás García, intendente de Rocha, Eduardo Liard, gerente regional en OSE, y Agustín Lambruschini, del consorcio que hará la obra. En primera fila de la audiencia el ex intendente Alejo Umpiérrez.