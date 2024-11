Silencio necesario por Alejandra Waltes

«Tiempo de escuchar» es el nombre de la nueva convocatoria de la Artista Visual Margaret Whyte que podrá visitarse hasta el 23 de febrero de 2025 en la Sala 1 del MNAV (Museo Nacional de Artes Visuales). La muestra fue curada por Patricia Bentancur. Para “oir” lo que las piezas de la instalación tienen para decirnos es necesario que se haga el silencio en nuestro interior.

Margaret Whyte (Montevideo, 1936). Comenzó sus estudios formales de arte en el Círculo de Bellas Artes en la década de los ´70 con Clarel Neme y Alceu Ribeiro. Continuó su formación con Rimer Cardillo y Amalia Nieto quien, su propia expresión, le dio una apertura fantástica. También concurrió a charlas de Jorge Damiani. En la década de los ´80 se integra al Taller Hugo Longa. En una primera etapa sus trabajos fueron básicamente pinturas y dibujos experimentando con la figuración y la abstracción en lo conceptual y con diferentes materiales y colores haciendo usufructo de la libertad y el comentario puntual que distinguían la metodología de su Maestro. Formó parte de la Fundación de Arte Contemporáneo (FAC) desde sus inicios. Su trayectoria siempre se caracterizó por el cambio permanente, manteniendo en sus distintas etapas un mismo nivel de excelencia. A lo largo de su profusa carrera ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas tanto a nivel nacional como internacional (Argentina, México, España, Holanda, Escocia, Suiza y Bélgica) recibiendo numerosos premios y distinciones como Premio Adquisición en el 39 Salón Nacional de Artes Plásticas y Visuales (1975), Mención en Concurso Homenaje a Dionisio Díaz. Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (1979), Premio Ministerio de Turismo en Bienal de Salto y Premio Especial y Adquisición en el Salón Centenario del Banco República (1996), Mención en Concurso de Pintura del Banco Hipotecario (1997), Premio, El Mundo Viajes en Bienal de Salto (1998), Mejor exposición del año 2003 (Colección Engelman-Ost), Mujer del Año 2007 (rubro artista plástica) Juan Herrera Producciones, Mujer del Año 2014-15 (rubro artista plastica). Juan Herrera Producciones y Premio Figari a la trayectoria. Ministerio de Educación y Cultura, Banco Central del Uruguay (2014). El trabajar con óleo y acrílico comenzó a traerle problemas de salud. Es en esas circunstancias en que comienza a pensar en opciones de materiales para seguir creando y se decide por los textiles. Este ha sido un camino sin retorno en el que ha experimentado desde el collage hasta la instalación y las esculturas blandas en las que equilibra los colores brillantes (que se complementan con otros materiales como acrílicos, aluminio, vidrios, etc.) con el color negro, color cargado de significados para Margaret, quien señala: “La omnipresencia del color negro, o de transparencias de negro sobre colores, formas o texturas, merece un aparte. Es el color de las tinieblas, de lo ignoto, de la muerte y el espanto, pero también es el color de lo exquisito, del refinamiento y de lo singular. La tierra, reino de los lugares secretos, tiene como símbolo el color negro. El negro de las grutas, de las minas y el fosilizado del árbol viejo o de algún animal remoto, es también el de la violencia que predomina e interactúa con la obra.” (www.margaretwhyte.com). En el texto curatorial Bentancur dice: “A partir de distintos soportes y formatos expositivos Margaret Whyte ha construido un cuerpo de trabajo pionero tanto en sus estrategias conceptualistas como en su formalización. Centrada en problemáticas sociales y de género, desde sus dibujos y pinturas iniciales hasta su extenso trabajo en el espacio. Sus emblemáticas esculturas blandas están producidas a partir de textiles y objetos de desecho. Su producción resiste cualquier constricción o simplificación y ocupa un capítulo imprescindible para el análisis de la historia del arte en América del Sur.” Sobre esta muestra Margaret comenta: “Mi entorno es lo que me estimula para investigar, metaforizar y plasmar los procesos y acontecimientos actuales tan angustiantes e insensatos. «Tiempo de escuchar» (insensatez) es el título de la instalación que nos da un pequeño hilo conductor. Los procesos son largos y difíciles, con muchos cuestionamientos. No hay respuestas simples. Juego con lo impredecible, uniendo elementos dispares, utilizando materiales y objetos encontrados, creando un testimonio propio. Estamos en un continuo riesgo, todo converge a un futuro incierto. Los impulsos violentos, el deterioro espiritual, las ansias del poder, se amalgaman para crear un ser sanguinario y sin escrúpulos. De todas maneras, tenemos un yo interior que nos permite tomar decisiones para alcanzar mejores objetivos. Depende de nuestra actitud, estar en un pozo o crear un cielo personal”. A pesar de ser una instalación formada por tres piezas no pude evitar el analizar las piezas por separado. Cuando leí el título de la muestra, de forma casi instantánea pensé en el aislamiento sensorial tan necesario en estos días de sobre estimulación y la pieza suspendida en un rincón de la sala, que pareciera que lentamente fuera ganando espacio como si en algún momento fuera a cubrirla toda, me confirmó esa misma sensación. Para poder escuchar lo que estos tiempos tienen para decirnos es necesario el silencio interior. Frente a la segunda pieza no pude dejar de pensar que así deben verse los cientos de cuerpos de inmigrantes ahogados en el Mediterráneo cuando llegan a las costas envueltos en restos de redes, algas y basura. Al observar la pieza más cercana al ingreso de la sala, no pude alejar mi mente de la idea de un trono, el asiento de un dios o rey de los miserables en el doble sentido de la famosa novela, doble sentido tan contemporáneo.

Detalle de la instalación «Tiempo de escuchar» (Margaret Whyte-2024)