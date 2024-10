Situaciones inciertas por Ernesto Kreimerman

En el año 2022 y también en el 2023, la Corte Suprema de los Estados Unidos venía mostrando ciertas inconsecuencias en algunas sentencias que, notoriamente, despiertan el interés y avivan las tensiones, ya no sólo de los profesionales del derecho sino de amplios sectores de la sociedad, las que se han visto descuidados o, sencillamente, desconocidos.

Por rescatar dos ejemplos para cada uno de los años anteriores: el caso de la inmunidad de Donald Trump, el caso de la acción afirmativa, los fallos sobre el aborto en 2023, el caso de la acción afirmativa, y los fallos relacionados sobre el aborto, 2023, y finalmente, las armas de 2022. Casi con un andar cansino, hombros serenísimos después de compartir tanta alegría, a la que adicionarán la mayor cantidad de elementos para sumar seguridad y confort.

La cuestión es la propia Corte

Para la exjueza del Tribunal Federal de Distrito, Nancy Gertner, así como para Esteban I. Vladeck, Ambos hemos criticado a los jueces actuales por la forma en que su comportamiento, tanto dentro como fuera del tribunal, ha socavado la fe pública en la corte. Demasiados de sus fallos más importantes se pueden atribuir al hecho de que los presidentes republicanos nombraron a seis de los jueces, y los demócratas nombraron solo a tres. Y luego están los alarmantes lapsus éticos de dos de los seis jueces de la mayoría, lapsos que tienen estrechas conexiones con sus relaciones con los megadonantes de derecha.

Megadonantes

De acuerdo a unas versiones que se compartía entre grupos de colaboradores en el The New York Times, hay una constante en el entorno de Trump, y es la permanente construcción de poder. Recientemente, y a modo de ejemplo, está todo lo relacionado a la declaración de inmunidad y descalificación, y las opiniones de la jueza Amy Coney Barrett advirtiendo que en ambos casos “la mayoría fue más allá de lo necesario para resolver las disputas.”.

De manera simultánea, hay otros escenarios de competencias que buscan definir (o redefinir) una nueva era en los asuntos internacionales. Es inocultable la dura competencia entre aquellos países que están decididos a un reordenamiento. Véase Rusia, China, ambos con la firme decisión de actuar para redefinir principios fundamentales del sistema internacional. Son puntos de partida claramente diferentes, desde sus formas de gobierno, la proyección asociativa con Irán y Corea del Norte, e incluido China, presupone identificar que más allá de las diferencias en las formas de gobierno, de sus ideologías, incluso intereses particulares y, a partir de ello, capacidades y atributos políticos distintos, hay algunos condiciones comunes: hay en la base misma una esencia autoritaria que sustenta gobiernos autocráticos y que se alinean al momento de hacer frente a presiones y hostilidades políticas en los espacios de cooperación.

Hay en todos esos casos una veta militarista, belicista, que está en línea con la vocación autoritaria.

Pero como ya fue dicho, la cuestión es la propia Corte.

El problema son las tasas

Sobre fines de setiembre la Reserva Federal decidió un recorte de tasas. Aunque para algunos se trató de una decisión política, para la mayoría de los economistas fue una necesidad técnica postergada, por caprichos políticos.

Después de semanas y semanas de coquetear con la ansiedad del mercado y frustrar esas expectativas, la Reserva Federal movió a la baja. Vale advertir, para precisar el alcance, que el tipo de interés sobre el que la Reserva Federal actúa es el tipo de interés de los fondos federales, es decir, el tipo al que los bancos se prestan dinero entre sí a un día. Como se comprenderá fácilmente, las empresas o inversores individuales o institucionales no cambian su estrategia, su planificación, por un movimiento del tipo de interés anualizado de los préstamos a un día y más cuando éste ha sido reducido en medio punto porcentual. Básicamente, de 5,5% al 5%. En el caso, para dar dimensión del impacto, si se toman mil dólares prestados, el pago a efectuar el día posterior, habrá disminuido apenas 1,4 céntimos.

En términos concretos los números son de esa índole. Entonces, ¿porqué tanta atención al asunto? La decisión de la Reserva Federal es asumida como una señal de anticipación pues los movimientos, ya sea al alza o a la baja, habrán de afectar a los tipos de interés a largo plazo. Éste si, una señal significativa. Por ejemplo, en los años 2022 y 2023 la Reserva Federal movió al alza, es decir, encareció, las tasas de interés para las hipotecas fijas, de largo aliento, 30 años, casi hasta el 8% desde una prudente y confortable 3%.

Por ello una idea se ha extendido en los Estados Unidos: desde la Corte Suprema hasta la Reserva Federal, se ha sumado presión, se ha acumulado tensiones, que ha llevado a encarecer todas aquellas inversiones que requieren apalancamiento. Entre ellas, las inversiones inmobiliarias. Ahora habrá que prestar atención a la reacción de los inversores, que sienten que la inflación está controlada y desde hace tiempo, que el mercado de trabajo se ha distendido a la previa de la pandemia.

Sin embargo, las tasas pese a esta baja, siguen altas. En el 2019, el tipo de interés a un día estaba en 1,75. Hoy, a casi 5.

Hay demasiadas situaciones inciertas. El desorden y sus correcciones (un punto de partida podría ubicarse en la renuncia de Biden) han intentado despejar la densa niebla, pero las condiciones para la trascendente elección de las próximas elecciones son estas. Gane quien gane, habrá un punto de inflexión en muchas áreas sensibles. Desde el poder judicial, muy partidazo, hasta las tasas estacionadas a un costo muy elevado. Mientras tanto, como en segundo plano, las guerras billonarias demandaron que las financiaciones, por ejemplo, a Ucrania, comiencen a honrarse.

