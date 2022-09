Sugerencias de lectura por Juan Martín Posadas

Me amonestó Alfredo que estaba escribiendo demasiado largo. Me lo dijo cuando nos vimos en la presentación del último libro de Liscano, editado por Fin de Siglo. El libro se titula: “Cuba” pero, leído con atención, el tema no es tanto Cuba cuanto la prolongada impostura, tan flagrante como inútil, llevada adelante por los intelectuales frenteamplistas que vienen callando y ocultando las traiciones del régimen cubano.

La revolución cubana produjo en América Latina un entusiasmo inicial. Fue una promesa. Para mí, personalmente, duró hasta el primero de los muchos fusilamientos sumarios ante el paredón del fuerte La Cabaña en La Habana. Para los intelectuales uruguayos de izquierda duró mucho más: dura todavía no obstante las claudicaciones conocidas, ocultadas y repetidas hasta el presente.

El libro de Liscano es una valiosa, corajuda y dolorosa confesión personal que debería sacudir la hipocresía de tanto panegirista impostado y animar a otros intelectuales uruguayos a liberarse de una fidelidad mercenaria.

Y ya que estamos en el tema voy a dar noticia de otros libros que se ocupan del tema por si algún intelectual compatriota o aprendiz de tal quiere enfrentar la verdad (lo que, en cuanto intelectual, es su obligación: buscar la verdad y hacer lugar a la duda).

Régis Debray, un joven intelectual francés, cayó cautivado –como muchos franceses, la mujer de Mitterand entre ellos- por la revolución cubana. Escribió un libro titulado “Revolución en la revolución” que impresionó a Fidel y éste lo convocó a Cuba. Después de años en la isla como niño mimado, después de haber sufrido por su elección, después de muchos desengaños, escribió otro libro como el de Liscano, aunque más voluminoso, que tituló “Alabados sean nuestros señores” (Gallimard 1996). Los señores eran Los Castro y el Che.

El libro tiene más de 400 páginas de examen de conciencia. Se lee al comienzo (págs. 18-19). “¿Por qué un bue día renunciamos a todo lo que nos hizo funcionar a lo largo de nuestra vida? Somos algunos millones los que fuimos, a los que nos gustaría comprender lo que nos ha pasado (…) Que no cuenten conmigo para el quejica (disculpen la traducción horrible; no es mía) y el contrito: no fui ni estafado ni poseído, ni embaucado ni enrolado: una mitad de mí mismo ha engañado a la otra, voluntad de poder contra voluntad de saber”. Y siguen cuatrocientas páginas.

Y por si quieren seguir leyendo sobre esta historia de engaños consentidos les dejo la referencia de otro libro interesante; se titula “The patriotism of despair”. No conozco traducción al castellano, su autor es un ruso exilado, Sergei Alex. Oushakine,y está publicado por Cornell University Press en el año 2009. No es, en este caso, la historia de un intelectual engañado y que se presta a la perpetuación del engaño sino la recopilación en el terreno de la dolorosa perplejidad de todo un pueblo, el pueblo ruso, a quien sus dirigentes educaron en una creencia, se la machacaron sin piedad hasta hacerla una cultura que llevó a ese pueblo a grandes sacrificios y, un buen día, esos mismos dirigentes les dijeron (de palabra y sobretodo con su conducta) que todo aquello no era verdad ni valía la pena. El derrumbe de la Unión Soviética ha generado en Rusia lo que este autor llama “una retórica del trauma y un patriotismo de desesperación”. Vale la pena leerlo.

Complementando esta lista agrego otro libro, en este caso para ver de primera mano la descomposición intelectual y moral del hombre ruso, moldeado a martillo y represión, que se ha producido cuando el evangelio comunista es abandonado por los nuevos dirigentes y gobernantes. Se trata de la biografía de un ruso llamado Limonov y así se titula el libro escrito por H. Carrere (P.O.L. editeur, Paris 2011). En Rusia todo es y ha sido siempre desmesurado. Este personaje contemporáneo, sin escrúpulos y sin frenos, cuya vida relata Carrere actualmente forma parte del partido político fundamentalista creado y dirigido por Alexander Duguin, conocido filósofo y mentor intelectual de Putin, cuya hija Daria Duguina la semana pasada acaba de ser volada en pedazos en atentado con una bomba colocada en su auto.

Para finalizar me atrevo a agregar un material más de lectura sobre el cautiverio al que se someten los intelectuales de izquierda. Lo incluyo en el último lugar para no pecar de inmodestia. Se trata de algo que publiqué hace tiempo en este semanario libre. En marzo del 2012 salió en VOCES un artículo con mi firma titulado: “La manipulación del relato y la complicidad de los intelectuales cortesanos”.

Hay más literatura sobre este tema, pero como Alfredo me amonestó que estaba escribiendo demasiado largo dejo por acá.