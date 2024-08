Sumisión política

La actividad político partidaria no es fácil para los militantes.

Sobran ejemplos históricos de cómo los críticos a los líderes eran

desplazados sutilmente o eliminados literalmente del partido.

No hace falta acudir a las famosas purgas stalinistas de La URSS.

O al expresidente chino Hu Jintao expulsado del congreso en 2022.

Nunca es sencillo para las minorías expresarse y la tendencia es

que las mayorías aplican las manos de yeso para tomar decisiones.

Son pocos los partidos que muestran verdadera democracia interna.

Antes en la izquierda te expulsaban por trosko o agente de la CIA.

En la derecha por ser infiltrado de algún partido marxista o similar.

Muchas veces llevar la contra implica que te pongan en el freezer y

la carrera militante o política se enlentece o se corta abruptamente.

Alguna gente en otros tiempos optó por irse con armas y bagajes y

en nuestro país vimos disidencias blancas, coloradas e izquierdistas

Otras tantas vimos discusiones profundas y duros enfrentamientos.

Como cuando a Pepe le bocharon a Constanza Moreira para

presidir el Frente o la polémica por la caducidad en el congreso

entre dos geniales oradores como Hugo Cores y el Ñato Huidobro.

Después vimos el oportunismo de no brindar una postura sobre un

tema para no perder apoyos electorales en la interna partidaria.

Pero la última y nada grata sorpresa fue la Convención del partido

Nacional el sábado pasado en el club Atenas en Montevideo.

Por mi función periodística tengo más actos blancos y colorados de

los que puedo enumerar y he escuchado hasta el cansancio que

repiten la frase de somos el “partido de hombres y mujeres libres”.

Parece que los tiempos cambian porque en la votación de la

fórmula del partido de Oribe, solo un convencional votó en contra.

Y no se necesita ser adivino para saber que muchos de los

militantes nacionalistas discrepaban con la decisión del líder.

¿Qué pasó? ¿Disciplina partidaria o temor a ser excomulgado?

Las contradicciones internas y la diversidad no debilitan a la

organización política, por el contrario, creo que la fortalecen.

Parece que en el cumpleaños 188 del partido Nacional primó la

sumisión política y ese día la libertad no fue muy libre. Una pena.

Alfredo García

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.