Tránsfugas, manijas y nerviosos

Los pingos ya están en la cancha y los burreros se enardecen.

Se usan todos los recursos posibles para atraer nuevos votantes.

Una práctica histórica son los pases de un partido a otro y el

transfuguismo estuvo y está a la orden del día: Nin Novoa, Batalla,

Graciela Bianchi, Almagro, Gonzalo Mujica, Darío Pérez, Saravia,

Amado, Valeria Ripoll, Perrone, Victor Bjorgan y Zaida González.

En general los pases fueron más simbólicos que suma de votos.

Recuerden: No hay que dar por el pito más de lo que el pito vale.

Después están los manijeros que tiran cualquier verdura contra los

adversarios, llegando a decir falsedades para desprestigiar al otro.

Y Heber retornando con un discurso digno de la guerra fría, habla

del apoyo que el Frente Amplio les da a las dictaduras comunistas.

El adalid de la “nueva política” y los pocos votos, afirma que la

izquierda no tiene programa y que no se le cae una idea en nada.

Por el otro lado, insinúan que el estafador de Carrasco tiene lazos

poco menos que de sangre con algunos integrantes del gobierno.

O que la no reposición de funcionarios públicos que los coaligados

plantean en su borrador de programa, implica despidos masivos.

Me molesta que el ministro del Interior Nicolás Martinelli entre en la

campaña electoral, habiendo sido muy prolijo en su exposición

pública; pero no está bien lo que hace Yamandú de deslizar una

suspicacia sobre la institucionalidad. Aflojen, no hay ningún riesgo.

La cosa pinta muy pareja y todos lo saben, pero no vale todo para

ganar, e intentar sumar a un delirante antisistema es caer bajo.

Las acusaciones cruzadas entre bloques de: “Están nerviosos”,

solo refleja la imagen que los dirigentes ven de sí mismos a diario.

¿Quién no estaría histérico si puede perder el gobierno por poco?

Ahora todos esperamos ansiosos el debate presidencial del 17.

Esperemos que la preocupación no nuble la mente de los dirigentes

políticos y la campaña ponga en discusión los temas importantes.

Para remediar la angustia y el estrés, denle sin asco al té de tilo.

Alfredo García

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.