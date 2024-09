¿Un país sin jubilados?

La mano pinta que el tema central de la campaña será el plebiscito.

Parece increíble, pero hay un montón de gente (60%) que escuchó

hablar y no tiene una idea clara o directamente no tiene información

La campaña por el Sí, se vende muy bien con sus ideas fuerza.

¿A quién puede disgustarle no trabajar después de los 60 años?

¿O que las jubilaciones bajas sean igualadas al salario mínimo?

Por no mencionar el desmantelamiento de las AFAPs que han sido

catalogadas como monstruos lucrativos a costa de los trabajadores.

Razonamientos simples que son fáciles de entender por la gente.

Se ignora olímpicamente la variable demográfica que nos marca

que cada vez vamos a tener más pasivos por cada trabajador activo

Se evita hablar de las consecuencias que traería sobre la economía

Olvida los efectos negativos sobre el grado inversor y el riesgo país.

No se refiere a la desfinanciación del sistema de seguridad social.

Pero sobre todo no alude a que los jóvenes de hoy no van a tener la

mínima chance de poder dejar de trabajar cuando lleguen a viejos.

La cuestión es que la campaña en contra del plebiscito a pesar de

ser la inmensa mayoría del espectro político no es contundente.

No ha instalado un slogan de fácil comprensión para la ciudadanía.

Para los partidos oficialistas es una oportunidad para pegarle al FA.

Y el Frente parece tibio por haber declarado la libertad de acción.

El tema es demasiado grave para usarlo como cuestión electoral.

La aprobación de este plebiscito de la seguridad social no será el fin

del mundo, pero seguro es un tsunami de consecuencias terribles.

Es increíble que una fuerza política como el partido Comunista se

haya dejado arrastrar por minorías ultra izquierdistas en el Pit-Cnt.

La cuestión es que urge salir al cruce de esto con una fuerte

campaña de información por encima de banderas partidarias.

Dicen los que saben de comunicación que el medio es el mensaje.

Y se vuelve imprescindible que hablen Lacalle Pou y Pepe Mujica.

De lo contrario corremos el riesgo de volvernos un país sin jubilados

Alfredo García

